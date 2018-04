Αν δεν ξέρεις τα ζώδια όσων θα μοιραστούν μαζί σου το αρνάκι του Πάσχα (ή κατσίκι ή κοτόπουλο ή πίτσα- όλα ευπρόσδεκτα είναι σε τέτοιους καιρούς) έχεις μια ευκαιρία να τα μαντέψεις από τη συμπεριφορά τους στο τραπέζι. Από την άλλη, καλό είναι να ξέρεις με ποιον θα τσουγκρίσεις το αυγό ή το ποτήρι σου, χωρίς να χρειαστεί να τα τσουγκρίσεις γενικότερα, στην ευγενή μάχη για το ποιος θα προλάβει το τελευταίο κοψίδι με ψαχνό.

Κριός

Ο Κριός κάνει αισθητή την παρουσία του προσπαθώντας να επιβάλλει τη δική του τάξη στη διαδικασία του γιορτινού τραπεζιού. Τώρα καθόμαστε, τώρα τρώμε, εμπρός μαρς, τώρα σηκώνουμε τα ποτήρια και πίνουμε, έλα όλοι μαζί, κι εσύ εκεί κάτω γιατί δεν πίνεις; Του αντιαλκοολικού αγώνα είσαι; Και φυσικά θα επιδιώξει να καθορίσει και τη μουσική υπόκρουση, όπα, και σηκωθείτε για το τσάμικο… Καλέ ποιος έβαλε πασχαλιάτικα τα έντεχνα, δεν είμαστε καλά, πέθανε κανείς; Όσο για το τσούγκρισμα του αυγού, φρόντισε να κρατιέσαι από κάπου, γιατί το βαράει με τόση δύναμη που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να θεωρηθεί ως επιθετική ενέργεια. Και αν «σε σπάσει», η θριαμβευτική του ιαχή θα ακουστεί κάτι χιλιόμετρα μακριά.

Ταύρος

Κεφάτη παρέα, καλούδια στο τραπέζι και ο ανοιξιάτικος ήλιος να λάμπει… θέλει τίποτα άλλο ένας Ταύρος για να είναι ευτυχισμένος; Θέλει. Αν συμμετείχε στην προετοιμασία του φαγητού, απαιτεί τα εύσημα, έστω κι αν η δική του συνεισφορά αποτελείται από ένα χειροποίητο τζατζίκι (ναι, αλλά τι τζατζίκι…). Αν όχι, οι παριστάμενοι καλούνται να συμφωνήσουν με την κριτική του επί των εδεσμάτων, διότι πώς να το κάνουμε, κανείς δεν έχει το δικό του γευστικό αισθητήριο σε συνδυασμό με το ανυπόκριτο θάρρος της γνώμης του, βεβαίως. Καλούτσικο το κρασί σας, αλλά γιατί δεν παίρνατε το Χ, που είναι και πιο ωραίο και πιο οικονομικό; Και, by the way, υπάρχει καμιά σόδα μήπως, λέμε μήπως, χρειαστεί για μετά;

Δίδυμοι

Με τον Δίδυμο θα απορήσεις πώς είναι δυνατόν να συμμετέχει στο γύρισμα της σούβλας, στην ετοιμασία της μαρουλοσαλάτας-γίγα, στο στρώσιμο του τραπεζιού και ταυτόχρονα να εκφέρει άποψη για όλα τα ζητήματα που συζητούν στο μεταξύ αραχτοί οι «λουφαδόροι» της παρέας. Φυσικά παράτησε τη σούβλα στα χέρια του μικρού Γιωργάκη (στο τσακ σώθηκαν από το τσουρούφλισμα και το αρνί και ο Γιωργάκης) και για συντομία άφησε τα μαρούλια άκοφτα, αλλά η καλή πρόθεση μετράει, ιδίως στις χρονιάρες μέρες. Κι όταν θα τσουγκρίσει το αυγό του, αποκλείεται να μην κάνει τις γνωστές ζαβολιές, πλαγιομετωπικά τσουγκρίσματα, αποκρύψεις τύπου «μα όχι, δεν έσπασε» και όλα τα σχετικά, όχι για να φανεί ότι νίκησε, απλώς για τη χαρά του ξεγελάσματος.

Καρκίνος

Οι πασχαλινές παραδόσεις ξετρελαίνουν τον Καρκίνο και του θυμίζουν αγαπημένες στιγμές ή και αγαπημένα τραύματα των παιδικών του χρόνων. Και όποιος δεν ξέρει τα πασχαλιάτικα βιώματά του, θα τα μάθει με τις αφηγήσεις του στη διάρκεια του τραπεζιού. Οι άλλοι θα προσπαθούν να αλλάξουν συζήτηση ή θα θυμούνται να πάνε να φέρουν τη μουστάρδα, οπότε μπορεί και ο Καρκίνος να κρατήσει τις αναπολήσεις για τον εαυτό του, ενώ θα μασουλάει με ηδονή ό,τι θυμίζει τα κλασικά και θα κριτικάρει τις νέο-γκουρμετιές που κάποιοι είχαν την ιερόσυλη έμπνευση να εισαγάγουν στο μενού. Επίσης πληγώνεται άμα δεν νικήσει στο τσούγκρισμα, οπότε αν του σπάσεις το αυγό, μη δείξεις και πολύ ότι χάρηκες.

Λέων

Ο Λέων βλέπει τον εαυτό του στο πασχαλινό τραπέζι ακριβώς σαν να είναι η νονά-Στανίση στη γνωστή διαφήμιση, με άλλα λόγια ο/η σταρ που τους κάνει την τιμή να παραστεί, αν όχι με κόκκινη τουαλέτα, τουλάχιστον με όλη τη λάμψη που τον διακρίνει. Όλα έχουν φτιαχτεί και οργανωθεί για δική του ικανοποίηση, όπως άλλωστε και ολόκληρο το σύμπαν, και αντίστοιχα θα τα επικροτήσει ή αποδοκιμάσει. Καλό το ψητό, μα έβαλες ρόκα στη σαλάτα, ενώ την απεχθάνεται! Δεν το ήξερες; Πώς δεν το ήξερες! Και ποιος του έβαλε αυτό το αυγό να τσουγκρίσει, το σκάρτο, που έσπασε με τη μία; Εντάξει, χρονιάρα μέρα είναι και ας δώσει τόπο στην οργή, αλλά να μην επαναληφθεί.

Παρθένος

Αν ο Παρθένος δεν έχει προσωπική εποπτεία στην προετοιμασία των φαγητών, θα διενεργήσει μια μικρή ανάκριση για το κατά πόσον καθαρίστηκαν επαρκώς και με πολλαπλές πλύσεις τα συστατικά του κοκορετσιού και της σαλάτας. Αν δεν πειστεί, θα απόσχει ευγενικά, μνημονεύοντας ταυτόχρονα τα μικρόβια στα εν λόγω φαγώσιμα που μπορεί να προκαλέσουν δηλητηριάσεις, ώστε να κόψει τη χαρά και των υπολοίπων. Πέραν τούτου κάνει συμπαθητική παρέα, έχει την ευγένεια να μην αδειάσει στο πιάτο του την τελευταία πιρουνιά πατάτες (θα κακοχαρακτηρίσει, αλλά από μέσα του, εσένα που θα το κάνεις), δεν τραγουδάει μεθυσμένος παράφωνα στο αυτί σου και δέχεται με ανωτερότητα την ήττα του και τις ζαβολιές σου στην τιμημένη άμιλλα του τσουγκρίσματος αυγών.

Ζυγός

Η τσίκνα και η λαδίλα του πασχαλιάτικου τραπεζιού μπορεί θεωρητικά να μην εναρμονίζονται με τα αριστοκρατικά γούστα του Ζυγού, αλλά στην προκειμένη περίπτωση παίρνουν την πρωτοκαθεδρία οι ταπεινότερες ορέξεις. Έτσι, θα τον δεις σαν τον πρώτο τυχόντα απανταχού της ελληνικής επικράτειας να κόβει με το χέρι το κοψίδι, να το στοιβάζει στο φίσκα πιάτο του και να αράζει για να το απολαύσει στην κλασική λευκή πλαστική καρέκλα, ελλείψει κάποιου πιο ντιζαϊνάτου καθίσματος εξωτερικού χώρου. Και πάνω στο κέφι, θα ακούσει και τα σκυλοδημοτικά του και τα σκυλοπόπ, διότι θα το έχει φιλοσοφήσει και θα έχει καταλήξει ότι σήμερα είμαστε και για αύριο δεν ξέρουμε, εβίβα και άσπρο πάτο, έστω και με κρασί ανάμεικτο με κόκα-κόλα (μπλιαχ).

Σκορπιός

Ο Σκορπιός, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, θα θελήσει στη διάρκεια του πασχαλινού τραπεζιού να ικανοποιήσει την περιέργειά του για το τι μυρωδικά έβαλες στο κρεατικό, για το αν η ξαδέλφη του μπατζανάκη έχει κάνει πλαστική στήθους και παρεμπιπτόντως, για το αν η συκωταριά ήταν από άλογο, που πώς θα το καταλάβαινες; Έχεις εμπιστοσύνη στον χασάπη; Καλά τώρα… Εδώ δεν ξέρουμε αν ο Χριστός αναλήφθηκε ή το έσκασε στη Γαλλία με τη Μαρία Μαγδαληνή κι εσύ πιστεύεις τον χασάπη; Όταν βαρεθεί τα μυστήρια, θα επιδοθεί στο ευγενές σπορ να επιδείξει ότι αντέχει το κρασί περισσότερο από όλους, χορεύει την πιο ωραία ζεϊμπεκιά και φυσικά έχει το πιο γερό κόκκινο αβγό και θα σας τσακίσει όλους, γατάκια.

Τοξότης

Στον Τοξότη, αν δεν είναι βετζετέριαν, αρέσει η διαδικασία του πασχαλινού τραπεζιού, διότι και κόσμο βλέπει και με όλα αυτά τα ψησίματα σε σούβλες και μπάρμπεκιου δεν είναι αναγκασμένος να κάθεται για πολύ στο ίδιο μέρος. Επίσης, έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει τις προσωπικές του θεωρίες για το πώς γίνεται γρηγορότερα η θράκα και πώς ψήνεται το κρέας, έτσι ώστε να μένει ζουμερό και συνάμα κριτσανιστό. Αν τον αφήσεις χωρίς επιτήρηση ενός ενήλικα, έχεις πιθανότητες να ζήσεις μια ενδιαφέρουσα και γεμάτη απρόοπτα Πασχαλιά, με την καλή ή την κακή έννοια. Φρόντισε πάντως να υπάρχει εκεί κοντά πυροσβεστήρας, αλλά και μια εναλλακτική λύση, για την περίπτωση που το γεύμα σας θα γίνει βετζετέριαν λόγω ανωτέρας βίας.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως συνήθως είναι παραδοσιακός τύπος και σέβεται τους θεσμούς, ιδίως αν αυτοί εμπεριέχουν και ένα είδος σωματικής απόλαυσης, κοινώς φαγοπότι. Θα τον ενοχλήσει λίγο αν υπάρχουν άλλοι στην παρέα που γιορτάζουν, ενώ εκείνος όχι, οπότε δεν θα έχει την τιμητική του, αλλά δε βαριέσαι. Θα βάλει τα καλά του κάζουαλ ρουχαλάκια και θα επιδιώξει να περάσει όσο το δυνατόν πιο ευχάριστα. Θα φροντίσει να μάθουν όλοι την τελευταία επαγγελματική του επιτυχία. Θα πει ποιος θα κάτσει πού και πότε θα τσουγκριστούν τα αβγά, ανεξαρτήτως του αν είναι ένας απλός καλεσμένος. Θα βουτήξει στα μουλωχτά τους καλύτερους μεζέδες . Και ενδεχομένως θα φλερτάρει, επίσης στα μουλωχτά, με κάποιο απαγορευμένο πρόσωπο. Άντε βρε, και του χρόνου.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος μπορεί να θεωρείται ο ιδεαλιστής του ζωδιακού, αλλά στην προκειμένη περίπτωση θα αναδείξει τον πρακτικό εαυτό του και θα ενδιαφερθεί για την τεχνολογική πλευρά του ψησίματος, αν δηλαδή η σούβλα είναι με μοτεράκι ή χειροκίνητη. Και με τη μουσική τι κάνουμε; Τι, δεν θα βγάλουμε έξω τα ηχεία του home theater να το φχαριστηθούμε; Μπορεί να προτείνει και τίποτα καινοτόμες πατέντες, που καλά θα κάνεις να αρνηθείς ακαριαία, αν θέλεις να φάτε κάποια στιγμή πριν το δειλινό. Επίσης μη δει ψιλοκομμένη σαλάτα (χάνονται όλες οι βιταμίνες) και μην του πει κανείς σας ότι η φέτα δεν έχει διαπιστευτήρια ότι προέρχεται από γάλα ζωντανών που τρώνε μη μεταλλαγμένη σόγια. Αν δεν θέλετε να ακούσετε κήρυγμα, δηλαδή…

Ιχθείς

Ο Ιχθύς αυτές τις μέρες στενοχωριέται για τα αρνάκια, που τα βλέπει ολόκληρα στη σούβλα, ενώ τον υπόλοιπο καιρό το κρέας είναι σε κομμάτια και δεν κάνει τη φιλοζωική σύνδεση. Αλλά δεν μένει και πολύ στο θέμα, καθώς περνά η ώρα και ενισχύεται η πείνα του. Θεωρητικά είναι ο τύπος που, έχοντας ροπή στην υπερβολή, πιθανόν στο φαγοπότι να τα δώσει όλα (ή μάλλον να τα αδειάσει όλα), οπότε όλο και κάποιο show μπορεί να σας κάνει. Ή απλώς να αρχίσει να σκορπά ενοχές πέρα δώθε, για τα κιλά που όλοι θα πάρετε και τις χοληστερίνες που θα ανεβάσετε. Αλλά τι πειράζει, αφού η Συντέλεια είναι κοντά και ο αντίχριστος έχει ήδη γεννηθεί και ζει ανάμεσά μας;