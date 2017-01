Δεν μιλάμε για μία ακόμα διάκριση για το Lobster του Γιώργου Λάνθιμου, αλλά ουσιαστικά για την απόλυτη αναγνώριση. Το φιλμ του Έλληνα σκηνοθέτη κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ στην κατηγορία Πρωτότυπου Σεναρίου! Μετά την πολύ καλή πορεία στο εξωτερικό το έργο απέκτησε ακόμα ένα παράσημο και μένει να δούμε εάν την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου και την βραδιά των Όσκαρ το σενάριο των Λάνθιμου-Ευθύμη Φιλίππου θα κάνει τη μεγάλη έκπληξη και θα κερδίσει το χρυσό αγαλματίδιο.

Γενικότερα τώρα η ανακοίνωση των υποψηφιότηταν για τα 89α βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου ανέδειξε ως μεγάλο φαβορί το πολυσυζητημένο μιούζικαλ La La Land με συνολικά 14, ένας αριθμός ρεκόρ που ισοφαρίζει εκείνο που είχε ο Τιτανικός και το Όλα Για την Εύα. Δείτε παρακάτω τις υποψηφιότητες στις πιο σημαντικές κατηγορίες.

Καλύτερη Ταινία

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

Σκηνοθεσία

Ντενί Βιλνέβ (Arrival)

Μελ Γκίμπσον (Hacksaw Ridge)

Ντάμιεν Σαζέλ (La La Land)

Κένεθ Λόνεργκαν (Manchester by the Sea)

Μπάρι Τζένκινς (Moonlight)

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Κέισι Άφλεκ (Manchester by the Sea)

Άντριου Γκάρφιλντ (Hacksaw Ridge)

Ράιαν Γκόσλινγκ (La La Land)

Βίγκο Μόρτενσεν (Captain Fantastic)

Ντένζελ Γουόσινγκτον (Fences)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Ιζαμπέλ Ιπέρ (Elle)

Ρουθ Νέγκα (Loving)

Νάταλι Πόρτμαν (Jackie)

Έμα Στόουν (La La Land)

Μέριλ Στριπ (Florence Foster Jenkins)

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Μαχέρσαλα Άλι (Moonlight)

Τζεφ Μπρίτζες (Hell or High Water)

Λούκας Χέτζες (Manchester by the Sea)

Ντεβ Πατέλ (Lion)

Μάικλ Σάνον (Nocturnal Animals)

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Βαϊόλα Ντέιβις (Fences)

Ναόμι Χάρις (Moonlight)

Νικόλ Κίντμαν (Lion)

Οκτάβια Σπένσερ (Hidden Figures)

Μισέλ Γουίλιαμς (Manchester By the Sea)

Διασκευασμένο Σενάριο

Arrival

Fences

Hidden Figures

Loving

Moonlight

Πρωτότυπο Σενάριο

Hell or High Water

La La Land

Ο Αστακός

Manchester by the Sea

20th Century Women

Μουσική

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

Οπτικά Εφέ

Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

Μοντάζ

Arrival

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

La La Land

Moonlight

Φωτογραφία

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence

Ξενόγλωσση Ταινία

Land of Mine (Δανία)

A Man Called Ove (Σουηδία)

The Salesman (Ιράν)

Tanna (Αυστραλία)

Toni Erdmann (Γερμανία)

Τραγούδι

«Audition» (La La Land)

«Can’t Stop the Feeling!» (Trolls)

«City of Stars» (La La Land)

«The Empty Chair» (Jim: The James Foley Story)

«How Far I’ll Go» (Moana)

Animation Μεγάλου Μήκους

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

Ταινία Μικρού Μήκους

Ennemis Entreniers

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode