Οικογενειακές και άλλες υποχρεώσεις, κράτησαν την Angelina Jolie εκτός της υποκριτικής, για αρκετά χρόνια. Τώρα, η βραβευμένη με Όσκαρ Ηθοποιός, είναι έτοιμη να κάνει το μεγάλο της come-back στο πολυαναμενόμενο θρίλερ δράσης «Αυτοί που εύχονται τον θάνατό μου» (“Those Who Wish Me Dead”).

Η ταινία, που κάνει την πρεμιέρα της στα θερινά σινεμά της χώρας μας στις 10 Ιουνίου, βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο το Μάικλ Κορίτα και την σκηνοθεσία υπογράφει ο υποψήφιος για Όσκαρ Τέιλορ Σέρινταν (Hell or High Water, Wind River).

Ο τίτλος της ταινίας αναφέρεται στη σύγκρουση της ανθρώπινης φύσης με την ίδια τη φύση, που παίρνει τη μορφή μιας μαινόμενης πυρκαγιάς – μεταφορικά και κυριολεκτικά. Την 45χρονη Τζολί θα δούμε στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Χάνα, μία πυροσβέστης που πρέπει να προστατεύσει ένα νεαρό αγόρι από μισθωμένους δολοφόνους, ενώ παλεύει με τους δικούς της «δαίμονες».

Η Χάνα προσπαθεί να ξεπεράσει τις τύψεις της, για τις τρεις ζωές που δεν κατάφερε να σώσει από τη φωτιά. Βρίσκει παρηγοριά στον πόνο που η ίδια προκαλεί στον εαυτό της. Όταν, όμως, εμφανίζεται ξαφνικά ο Κόλιν (Φιν Λιτλ), ένας νευρικός έφηβος μέσα στα αίματα, πρέπει να διασχίσει μαζί του χιλιόμετρα στο πυκνό δάσος. Αντιμέτωποι με φονικές καταιγίδες, που τρομάζουν ακόμα και την εκπαιδευμένη Χάνα, δεν έχουν ιδέα τι άλλο τους περιμένει: δύο αδίστακτοι εκτελεστές στα ίχνη του Κόνορ και μία ανελέητη πυρκαγιά που θα τους βρει κατά μέτωπο. Καθώς βρίσκονται παγιδευμένοι ανάμεσα στα δύο δεινά, η Χάνα προσπαθεί να σώσει το παιδί και μαζί τον ίδιο της τον εαυτό.

Η Τζολί, η οποία δεν συνηθίζει πλέον να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικούς ρόλους, είπε ότι ο συγκεκριμένος είναι πολύ διαφορετικός από εκείνους στις προηγούμενες ταινίες δράσης. Μαζί της θα δούμε και τους Νίκολας Χουλτ (X-Men) και Έινταν Γκίλεν (Game of Thrones) στον ρόλο των «κακών» καθώς και τους Τζον Μπέρνταλ, Τάιλερ Πέρι.

Πρόκειται για μία ιστορία καταδίωξης, ενηλικίωσης, επιβίωσης και εξιλέωσης, χαρακτηριστικά που προσέλκυσαν την Τζολί στον ρόλο, σύμφωνα με την ίδια.

Η ιδανική επιλογή για ένα βράδυ στο θερινό σινεμά. Μία πυρετώδης ταινία δράσης γεμάτη αγωνία και ανατροπές με φόντο μία πυρκαγιά που καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμα της. Στους κινηματογράφους από 10 Ιουνίου 2021.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας «Αυτοί που εύχονται τον θάνατό μου»