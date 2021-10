Η 53χρονη Σελίν Ντιόν αποτελεί μία από τις πιο εμπορικές γυναίκες τραγουδίστριες όλων των εποχών. Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας της ήταν όταν το τραγούδι “ My Heart Will Go On” από την ταινία “Τιτανικός” κέρδισε το Όσκαρ το 1998. Οι πωλήσεις της ξεπερνούν τους 200.000.000 δίσκους παγκοσμίως και σίγουρα θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τη ζωή της.

Καλές και κακές στιγμές από τη 40χρονη καριέρα της Σελίν Ντιόν

Αυτό θα γίνει σύντομα, καθώς η γνωστή τραγουδίστρια είναι το κεντρικό θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της υποψήφιας για όσκαρ Αϊρίν Τέιλορ Μπρόντσκι. Η Sony Music Entertainment, σε συνεργασία με την SME Canada και τη Vermilion Films, ανακοίνωσε ήδη την έναρξη της παραγωγής της ταινίας «Aline». Το ντοκιμαντέρ θα εστιάσει στις μοναδικές αλλά και άσχημες στιγμές της 40χρονης καριέρας της Σελίν Ντιόν. Η συγκεκριμένη παραγωγή της Sony δεν είναι μόνο μια ταινία για τη ζωή και την καριέρα της μεγάλης ερμηνεύτριας. Είναι κάτι περισσότερο από έναν απλό φόρο τιμής στην καριέρα της.

Στους κινηματογράφους στις αρχές του 2022

Από τους τίτλους αρχής, παραδέχεται ότι είναι εμπνευσμένη από την ζωή της Ντιόν και παρουσιάζεται σαν βιογραφική ταινία. Θα βγει στους κινηματογράφους στις αρχές του 2022. Έκανε την πρώτη της προβολή στο 74ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών. Την σκηνοθεσία έχει αναλάβει η κωμικός Βαλερί Λεμερσιέ, η οποία και πρωταγωνιστεί στο ρόλο μιας σταρ της μουσικής με το όνομα «Aline Dieu». Ενσαρκώνει την Σελίν Ντιόν σε κάθε ηλικία, ξεκινώντας από την ηλικία των 12 που ζει με τη μεγάλη γαλλοκαναδική οικογένειά της και έχει όνειρο να γίνει τραγουδίστρια.

Δείτε στη συνέχεια το trailer:

