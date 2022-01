Η ενοικίαση ενός χώρου γραφείου είναι μια ακριβή υπόθεση, ειδικά σε μεγάλες πόλεις. Έχετε όμως αναρωτηθεί ποτέ πόσο μεγάλο είναι το κόστος ενοικίασης ενός γραφείου από αυτά που βλέπουμε στις αγαπημένες εκπομπές και ταινίες; Το VoiceNation συγκέντρωσε γραφεία της μικρής και μεγάλης οθόνης και αποκάλυψε το ετήσιο κόστος της ενοικίασης των χώρων αυτών.

Στη πρώτη θέση βρίσκεται το γραφείο από τη σειρά 30 Rock ως το πιο ακριβό γραφείο, με το μέσο ετήσιο κόστος να πλησιάζει τα 12 εκατομμύρια ευρώ, λαμβάνοντας υπόψιν τον τυπικό εξοπλισμό γραφείου και χώρο γραφείου για όλους τους υπαλλήλους του! Ο Stratton Oakmont, ή θα έπρεπε να πούμε, ο Λύκος της Wall Street, έχει το δεύτερο πιο ακριβό γραφείο στη λίστα, με το μέσο ετήσιο κόστος να κυμαίνεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Μπορείτε να δείτε την πλήρη λίστα των γραφείων, από τα πιο ακριβά έως τα φθηνότερα παρακάτω:

Τα 10 ακριβότερα γραφεία

-30 Rock 12.672.905€

-Stratton Oakmont – Wolf of Wall Street 9.170.917€

-The Bold Type 8.695.627€

-The Holiday 8.245.906€

-Devil Wears Prada 3.052.312€

-Bridget Jones 2.302.555€

-Ugly Betty 1.020.907€

-Mad Men 386.425€

-SUITS 325.821€

-The Office US 215.276€

Με φόντο τη Νέα Υόρκη, η κωμική σειρά 30 Rock διαδραματίζεται στα παρασκήνια μιας φανταστικής κωμικής εκπομπής που προβάλλεται στο NBC. Λαμβάνοντας υπόψιν το ετήσιο κόστος της ενοικίασης ενός γραφείου στο Ροκφέλερ της Νέας Υόρκης, καθώς και το πρόσθετο κόστος του εξοπλισμού, την εύρεση των απαιτούμενων τετραγωνικών μέτρων ανά εργαζόμενο και πόσοι εργάζονται συνήθως στο NBC στη Νέα Υόρκη, το κόστος ανέρχεται στα 12.672.905 € ετησίως. Αυτό το καθιστά το πιο ακριβό γραφείο από τα 11 γραφεία που αναλύθηκαν στη μελέτη.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο χρηματιστηριακός οίκος, Stratton Oakmont, ένα γραφείο που δημιουργήθηκε από τον κύριο χαρακτήρα του The Wolf of Wall Street, Jordan Belfort. Το γραφείο στην αρχή της ίδρυσης της εταιρείας είχε μικρό μέγεθος αλλά σύντομα μετατράπηκε στη μεγαλύτερη εξωχρηματιστηριακή εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρίσκεται στη διάσημη περιοχή Wall Street της Νέας Υόρκης, όπου η τιμή ενοικίου ανά τετραγωνικό μέτρο είναι κατά μέσο όρο 53€. Λαμβάνοντας υπόψιν τον αριθμό των εργαζομένων που εμφανίζονται στην ταινία, το μέσο κόστος ετησίως για ενοικίαση γραφείου και το κόστος εξοπλισμού το ποσό ανέρχεται στα 9.170.917 €, τοποθετώντας τον Wolf of Wall Street δεύτερο στη λίστα.

Τα υπόλοιπα της λίστας

Στη συνέχεια ακολουθεί το γραφείο του The Bold Type, που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου η μέση τιμή ανά τετραγωνικό είναι 77€. Βρίσκοντας τον αριθμό των εργαζομένων ενός παρόμοιου περιοδικού, το κόστος ενοικίασης ανά έτος ανέρχεται συνολικά στα 8.695.627 €, εξαιρουμένου οτιδήποτε άλλο εκτός από εξοπλισμό γραφείου και ενοίκια. Και δεν σκεφτήκαμε καν να υπολογίσουμε πόσο θα κοστίζουν το κόστος των ρούχων που εμφανίζονται στην τηλεοπτική εκπομπή!

Πιο κάτω στη λίστα βρίσκουμε τα γραφεία από τις σειρές The Politician και The Office US, με τη μέση τιμή ανά έτος να είναι δεκάδες εκατομμύρια λιγότερο από τα 30 Rock και The Wolf of Wall Street. Μεταξύ των άλλων ήταν το Suits και το Ugly Betty, ένα δικηγορικό γραφείο και ένα περιοδικό μόδας.