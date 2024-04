Η ΑΒ Βασιλόπουλος, ενόψει του Πάσχα, υλοποιεί τον μεγάλο πασχαλινό διαγωνισμό «Σπάσε αβγά και κέρδισε», δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους πραγματοποιήσουν αγορές αξίας 50€ και άνω, να παίξουν και να διεκδικήσουν περισσότερα από 25.000 δώρα. Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να μπουν στο AB app, στο ab.gr ή στα AB Kiosks, να παίξουν και να δουν τι κέρδισαν. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από την Πέμπτη, 25 Απριλίου έως και την Κυριακή του Πάσχα, 5 Μαΐου.

Η ενέργεια περιλαμβάνει 17.000 δωρεάν προϊόντα, 5.000 επιταγές έκπτωσης αξίας 6€, 1.000 επιταγές έκπτωσης των 3€ σε πόντους ΑΒ Plus, 50 επιταγές έκπτωσης των 200€ σε πόντους ΑΒ Plus, ενώ, περισσότεροι από 2.000 τυχεροί θα κερδίσουν 50 πόντους στην AB Plus κάρτα. Όσοι παίξουν στο παιχνίδι, θα μπουν αυτόματα στην κλήρωση για τα μεγάλα δώρα του διαγωνισμού. 30 τυχεροί θα κερδίσουν το ρεύμα της χρονιάς από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ενώ, ένας τυχερός θα κερδίσει τα ψώνια της χρονιάς από τα ΑΒ!

Οι πελάτες της ΑΒ Βασιλόπουλος θα βρουν επίσης πολλές πασχαλινές προσφορές, μεγάλη ποικιλία προϊόντων, 3.000 προϊόντα με χαμηλή τιμή και 1.000 προϊόντα από αυτά με εγγύηση χαμηλής τιμής, καθώς και επιταγές των 3€ και των 6€ με αγορές επιλεγμένων προϊόντων. Επιπλέον, για 8η συνεχή χρονιά, τα Πασχαλινά Αβγά της ΑΒ Βασιλόπουλος έρχονται και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη χαρά στα παιδιά, στηρίζοντας το πολύτιμο έργο του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Με κάθε αγορά ενός πασχαλινού αβγού, οι πελάτες συνεισφέρουν με 0,30€ στο έργο του οργανισμού και η ΑΒ Βασιλόπουλος διπλασιάζει το συνολικό ποσό. Τα Πασχαλινά Αβγά διατίθενται σε όλα τα φυσικά καταστήματα του δικτύου της ΑΒ αλλά και στο AB Eshop.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος προσφέρει και το φετινό Πάσχα μοναδικά δώρα και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.

