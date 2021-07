‘House of Dragon’: Παύση στα γυρίσματα του prequel του GoT λόγω Covid-19

‘House of Dragon’: Παύση στα γυρίσματα του prequel του GoT λόγω Covid-19

Ξανά τα ίδια… Μετά από 1,5 χρόνο πανδημίας και εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού, είχαμε αρχίσει να ευελπιστούμε ότι τα γυρίσματα των επερχόμενων υπερπαραγωγών δεν θα αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω θετικών κρουσμάτων Covid-19. Στην πραγματικότητα, όμως, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι το ίδιο σοβαρή. Τελευταίο «θύμα» είναι το prequel του Game of Thrones, η επερχόμενη σειρά ‘House of Dragon‘ που θα αφορά το παρελθόν του Οίκου Ταργκέρυαν.

Η παραγωγή αναγκάστηκε να σταματήσει τα γυρίσματα αφού βρέθηκε ένα μέλος της παραγωγής θετικό στον κορωνοϊό, σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter».

Βασισμένη στο βιβλίο Fire & Blood του George R. R. Martin, η σειρά θα παρουσιάσει τη φανταστική ιστορία του κόσμου του Westeros που ορίζεται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα της σειράς Game of Thrones με πρωταγωνιστές την Olivia Cooke (Sound of Metal) και τον Steve Toussaint (Prine of Persia). Δύο χρόνια μετά το τελευταίο επεισόδιο της σειράς Game Of Thrones τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Απρίλιο στην Κορνουάλη, στο νησάκι Mount’s Bay και την παραλία του Holywell Bay.

Η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ανακοινωθεί αλλά αναμένεται να κάνει την πρεμιέρα της στο HBO κάποια στιγμή μέσα στο 2022.