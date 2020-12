Φέτος, η βιομηχανία του κινηματογράφου δέχτηκε ένα από τα μεγαλύτερα «χτυπήματα» στην ιστορία της. Μετά την αποτυχία κυκλοφορίας των μεγάλων blockbuster του 2020, τα περισσότερα εκ των οποίων δέχτηκαν αναβολή για το 2021, η Warner Bros αποφάσισε να κυκλοφορήσει όλες τις επερχόμενες πρεμιέρες της σε online streaming από το HBO MAX. Πρώτη από αυτές, θα είναι το Wonder Woman 1984, το οποίο θα κυκλοφορήσει αργότερα αυτόν τον Δεκέμβρη σε όλα cinema είναι ανοιχτά ανά τον κόσμο, ταυτόχρονα με το HBO MAX. Στα πολυαναμενόμενα αυτά blockbusters περιλαμβάνονται τίτλοι όπως: ‘The Suicide Squad’, ‘The Matrix 4’, ‘Dune’, ‘The Many Saints of Newark’, ‘The Conjuring: The Devil Made Me Do It’, ‘Space Jam: A New Legacy’, ‘Mortal Kombat’, και ‘Godzilla vs. Kong’.

Την κίνηση αυτή φαίνεται να επηρέασε το «πείραμα» του ΤΕΝΕΤ, το οποίο δεν δέχτηκαν οι υπεύθυνοι να αναβάλουν άλλο, έτσι έκανε παραδοσιακά την πρεμιέρα του μόνο σε κινηματογράφους τον περασμένο Σεπτέμβριο. Παρά τις αισιόδοξες εκτιμήσεις του Χόλυγουντ, η ταινία – υπερπαραγωγή δεν έφερε τα επιθυμητά έσοδα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα ντόμινο αναβολών για άλλες μεγάλες πρεμιέρες, όπως αυτή του ‘No Time To Die’ και του ‘Black Widow’.

Η Warner Bros ευελπιστεί να φέρει την νέα πραγματικότητα στην βιομηχανία του κινηματογράφου, σε μία εποχή που το streaming είναι πλέον η Νο.1 επιλογή για κατανάλωση περιεχομένου σε πολλές χώρες του κόσμου. Η πανδημία του κορωνοϊού ήρθε να κάνει πιο έντονη την ανάγκη του κοινού να προτιμήσει τα streaming services, συνθήκη από την οποία θα προσπαθήσει να επωφεληθεί το στούντιο παραγωγής.

Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες για streaming ταυτόχρονα με την επίσημη πρεμιέρα τους σε όσα σινεμά είναι ανοιχτά, αναλόγως τα επιδημιολογικά δεδομένα της κάθε περιοχής. Μάλιστα, για όσους είναι ήδη συνδρομητές του HBO MAX, δεν θα υπάρχει έξτρα χρέωση για να δουν τις πρεμιέρες των επερχόμενων blockbusters.

“Αυτό το σχέδιο αφορά μόνο το 2021, δεν ξέρουμε πως θα συνεχίσουμε από εκεί και έπειτα” δήλωσε η CEO της WarnerMedia, Ann Sarnoff.

“Ζούμε αναπάντεχες εξελίξεις οι οποίες απαιτούν δημιουργικές λύσεις, όπως την νέα μας πρωτοβουλία με το streaming. Κανείς δεν θέλει να προβληθούν οι ταινίες στις μεγάλες οθόνες του σινεμά, περισσότερα από εμάς.”