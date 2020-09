Ο Προδότης αφηγείται την αληθινή ιστορία ενός άντρα, που αψηφώντας τον κίνδυνο, κατήγγειλε την Κόζα Νόστρα βοηθώντας στον περιορισμό της δράσης της. Το Γεράκι του Φιστικοβούτυρου ακολουθεί την πορεία ενός αγοριού με σύνδρομο Ντάουν προς την εκπλήρωση των ονείρων του. Η επανέκδοση της ταινίας του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, Πρόσωπο με Πρόσωπο, μας υπενθυμίζει πόσο εύκολα κλονίζονται οι ανθρώπινες σχέσεις.

Οι ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα στα σινεμά αυτήν την κινηματογραφική εβδομάδα (10-16/9)

Μουλάν

Σκηνοθεσία: Niki Caro

Όταν ο Αυτοκράτορας της Κίνας εκδίδει ένα διάταγμα σύμφωνα με το οποίο ένας άντρας ανά οικογένεια πρέπει να υπηρετήσει τον Αυτοκρατορικό Στρατό για να υπερασπιστεί την χώρα από τους Βόρειους εισβολείς, η Hua Mulan, η μεγαλύτερη κόρη ενός ένδοξου πολεμιστή, παίρνει τη θέση του άρρωστου πατέρα της. Μεταμφιεσμένη ως άντρας, η Hua Jun περνάει από πολλές δοκιμασίες, και θα χρειαστεί να βάλει όλη της τη δύναμη για να τα καταφέρει. Ένα επικό ταξίδι ξεκινάει και θα την μεταμορφώσει σε μια δυναμική πολεμίστρια, που θα κερδίσει τον σεβασμό ενός ολόκληρου έθνους και ενός περήφανου πατέρα.

Άλυτη Σκηνοθεσία: Μίνως Νικολακάκης

Ένας γιατρός µετακοµίζει σε ένα απομακρυσμένο χωριό για να κάνει το αγροτικό του. Εκεί, ερωτεύεται µια ευπαθή κοπέλα, η οποία ζει αποµονωµένη από τους δεισιδαίμονες συγχωριανούς της, διότι πάσχει από µια σπάνια ασθένεια που καθιστά το δέρµα της σαν φλοιό δέντρου. Αποφασισμένος να την θεραπεύσει, ο γιατρός θα συνειδητοποιήσει σύντοµα ότι τα πράγµατα δεν είναι όπως φαίνονται, ιδιαίτερα όταν εκείνη του αποκαλύπτει ένα παράδοξο τρόπο για να την σώσει.

Ο Προδότης

Σκηνοθεσία: Μάρκο Μπελόκιο

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, ένας ολοκληρωτικός πόλεμος μαίνεται μεταξύ των αφεντικών της σισιλιάνικης Μαφίας. Ο Τομάζο Μπουσέτα, στέλεχος της Μαφίας, αναζητά καταφύγιο στη Βραζιλία, καθώς το ξεκαθάρισμα λογαριασμών έχει ξεκληρίσει όλους τους συμμάχους που είχε. Μετά τη σύλληψή του από τη βραζιλιάνικη αστυνομία και την έκδοσή του στην Ιταλία, ο Μπουσέτα οδηγείται σε μια απόφαση που άλλαξε τον ρου της σύγχρονης ιταλικής ιστορίας. Κανονίζει συνάντηση με τον δικαστή Τζοβάνι Φαλκόνε και αποκηρύσσει τους όρκους πίστης προς την Κόζα Νόστρα. Είναι πλέον ένας προδότης.

Το Γεράκι του Φιστικοβούτυρου Σκηνοθεσία: Tyler Nilson και Michael Schwartz

Μια μοντέρνα ανάγνωση στο στυλ μυθιστορημάτων αλά Mark Twain, το Το Γεράκι του Φιστικοβούτυρου (The Peanut Butter Falcon) αφηγείται την ιστορία του Zak, ενός νεαρού αγοριού με σύνδρομο Down, που δραπετεύει από το νοσοκομείο για να ακολουθήσει το όνειρό του και να γραφτεί στην επαγγελματική σχολή πάλης του ειδώλου του, του The Sal Water Redneck.

Μια Σφαίρα στην Καρδιά Η «εξαφανισμένη» ταινία της Τζένης Καρέζη είναι το «Μια Σφαίρα στην Καρδιά» του Ζαν-Ντανιέλ Πολέ, ένα γαλλοελληνικό νουάρ του 1966. Λέμε εξαφανισμένη γιατί στην πραγματικότητα βρέθηκε πριν από δύο χρόνια και αποκαταστάθηκε ψηφιακά από το Γαλλικό Κέντρο Κινηματογράφου. Έτσι, το φιλμ θα προβληθεί μετά από τόσα χρόνια χωρίς κανείς μας να το έχει ξαναδεί. Εκτός της Τζένης, παρελαύνουν και μία σειρά γνωστών ελλήνων ηθοποιών σε πρώτους και δεύτερους ρόλους. Οι: Βασίλης Διαμαντόπουλος, Σπύρος Φωκάς, Σωτήρης Μουστάκας, Γιώργος Μούτσιος, Δημήτρης Μυράτ, Αρτέμης Μάτσας, Γιώργος Μαρίνος κ.α. Τα περισσότερα γυρίσματα έγιναν στην Τρούμπα, το Πέραμα, την Αθήνα, τους Δελφούς, τον Αχλαδόκαμπο και τη Σκύρο. Πρόσωπο Με Πρόσωπο Σκηνοθεσία: Ίνγκμαρ Μπέργκμαν

Η διακεκριμένη ψυχίατρος Τζένι Ίσακσον είναι παντρεμένη με τον επίσης επιτυχημένο ψυχίατρο Έρικ. Ο φόρτος εργασίας και μια σειρά από γεγονότα ταράζουν την ψυχική ηρεμία της και την οδηγούν σε νευρικό κλονισμό. Η Τζένι εμφανίζει σημάδια ψύχωσης, με ψευδαισθήσεις και οράματα που δυσκολεύουν τις καθημερινές της ασχολίες, και θέτουν σε κίνδυνο την ίδια της τη ζωή.