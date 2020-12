Οι καλύτερες ταινίες του 2020 – Σύμφωνα με το περιοδικό New Yorker

Βρήκαμε τις καλύτερες ταινίες του 2020; Εάν και φέτος οι κινηματογραφικές κυκλοφορίες ήταν λιγότερες από ποτέ, πολλές αξιόλογες ταινίες κατάφεραν να κυκλοφορήσουν είτε στα διαθέσιμα σινεμά είτε σε streaming services. Το περιοδικό New Yorker, κυκλοφόρησε παραδοσιακά το ετήσιο αφιέρωμα του στις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, ακόμη και εάν η φετινή ήταν ιδιαίτερη. Ο Richard Brody, ο κριτικός κινηματογράφου του περιοδικού, συγκέντρωσε τις 36 ταινίες που θεωρεί ότι αξίζει να δει κάποιος φέτος και μπορείτε να τις δείτε στην παρακάτω λίστα. Μάλιστα, πολλές από αυτές αποτελούν εξαιρετικές προτάσεις για να δείτε αυτές τις ημέρες που συνεχίζουμε να είμαστε έγκλειστοι.

Ο κριτικός επισημαίνει ότι μαζί με τις πρεμιέρες απουσίασαν τα κλασικά blockbusters και οι αρχετυπικοί κινηματογραφικοί ήρωες, κάτι που κατά την άποψή του κάνει τη χρονιά… καλύτερη. Κι αυτό διότι, όπως λέει, η απουσία των μεγάλων παραγωγών άφησε χώρο στον ανεξάρτητο κινηματογράφο να ανθίσει.

Εντύπωση μας κάνει ότι ψηλά στην λίστα (στην 14η θέση) βρίσκεται το Cuties του Netflix, το οποίο μίσησαν κοινό και κριτικοί. Μάλιστα, μερικοί χρήστες υποστήριξαν ότι προωθεί ακόμη και την παιδοφιλία. Δεν είναι τυχαίο ότι στο IMDB έχει βαθμολογία 3/10. Ακόμη, η νέα ταινία του David Fincher, Mank, η οποία έλαβε πολλές καλές κριτικές, βρίσκεται πρωτελευταία στην λίστα. Τέλος, το blockbuster του Christopher Nolan, Tenet, βρίσκεται εκτός λίστας.

*Κεντρική εικόνα: Η καλύτερη ταινία του 2020, σύμφωνα με το New Yorker, το Kajillionaire της Miranda July.

New Yorker: Αυτές είναι οι 36 καλύτερες ταινίες

1. Kajillionaire, Miranda July

2. Da 5 Bloods, Spike Lee

3. The Whistlers, Corneliu Porumboiu

4. Dick Johnson Is Dead, Kirsten Johnson

5. An Easy Girl, Rebecca Zlotowski

6. Never Rarely Sometimes Always, Eliza Hittman

7. On the Rocks, Sofia Coppola

8. Lovers Rock, Steve McQueen

9. Time, Garrett Bradley

10. City Hall, Frederick Wiseman

11. Fourteen, Dan Sallitt

12. Yes, God, Yes, Karen Maine

13. Shirley, Josephine Decker

14. Cuties, Maïmouna Doucouré

15. Mangrove, Steve McQueen

16. Talking About Trees, Suhaib Gasmelbari

17. The 11th Green, Christopher Munch

18. The American Sector, Courtney Stephens και Pacho Velez

19. The Forty-Year-Old Version, Radha Blank

20. Paris Calligrammes, Ulrike Ottinger

21. Red, White, and Blue, Steve McQueen

22. Alex Wheatle, Steve McQueen

23. Education, Steve McQueen

24. Joan of Arc, Bruno Dumont

25. Residue, Merawi Gerima

26. The 24th, Kevin Willmott

27. Bacurau, Juliano Dornelles και Kleber Mendonça Filho

28. She Dies Tomorrow, Amy Seimetz

29. The Assistant, Kitty Green

30. Gatsby in Connecticut, Robert Steven Williams

31. Ham on Rye, Tyler Taormina

32. Wojnarowicz: Fk You F*ggot Fker, Chris McKim

33. One Night in Miami, Regina King

34. Build the Wall, Joe Swanberg

35. Mank, David Fincher

36. Santiago, Italia, Nanni Moretti

Είναι αυτές οι καλύτερες ταινίες του 2020; Με ποιες διαφωνείτε ή συμφωνείτε;