Μπορεί το 2020 να μην μας έφερε όσες πρεμιέρες θα θέλαμε λόγω πανδημίας. Ωστόσο, παρά τις αντιξοότητες, κάποιες κατάφεραν να κυκλοφορήσουν είτε στα διαθέσιμα ανοιχτά σινεμά είτε μέσω online streaming. Το Entertainment Weekly, όπως κάθε χρόνο, διάλεξε τις αγαπημένες και τις λιγότερο πετυχημένες ταινίες τις χρονιάς. Οι 5 χειρότερες ταινίες του 2020, μας προκάλεσαν πολύ ενδιαφέρον καθώς πρόκειται για μερικούς πολυαναμενόμενους τίτλους με δυνατό cast. Δείτε παρακάτω ποιες είναι:

Οι 5 χειρότερες ταινίες του 2020 σύμφωνα με το Entertainment Weekly:

1. Ακαταμάχητος, Τζον Στιούαρτ

Μια, αν όχι παλιομοδίτικη, σίγουρα παραδοσιακή κομεντί, όπου οι χαρακτήρες δεν έχουν βάθος κι όλα πασπαλίζονται με μια γερή δόση αβάσιμης αισιοδοξίας. Εμείς, αντί για κακή θα την χαρακτηρίζαμε απλώς ‘άνοστη’.

2. The Last Thing he Wanted, Ντι Ρις

Πως κατάφερε η Anne Hathaway να πρωταγωνιστήσει σε όχι μία αλλά 2 από τις χειρότερες ταινίες της χρονιάς;

Από τη πρώτη στιγμή το “The Last thing he wanted” αρχίζει να φορτώνει και να μπερδεύει το θεατή με ονόματα, τοποθεσίες και γεγονότα, που επαναλαμβάνονται χωρίς προφανή λόγο και δεν αξιοποιούνται ποτέ, ενώ οι χαρακτήρες φαίνονται αλλάζουν απροειδοποίητα τοποθεσίες και να δρουν με ακατανόητα κίνητρα και προθέσεις.

3. The Witches, Ρόμπερτ Ζεμέκις

Το remake του The Witches δεν πήγε τόσο καλά όσο περιμέναμε. Εάν και είχε μερικές καλές στιγμές, χαρακτηρίστηκε γενικά από μία μετριότητα. Λόγω της δυνατότητάς της να είναι μία από τις καλές ταινίες της χρονιάς που αποχαιρετούμε, ανήκει στις χείροτερες.

4. Το Τραγούδι του Χιλμπίλη, Ρον Χάουαρντ

Φουλ από συναισθηματικά, μελοδραματικά κλισέ, από μια όσο το δυνατόν μη «ενοχλητική» απεικόνιση μιας σκληρής και επώδυνης ιστορίας. Η ταινία του Ρον Χάουαρντ δεν εξηγεί και δεν ενδιαφέρεται για τίποτα παρά μόνο για μία υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ειρωνικά, είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να προταθεί όντως. Με τις Εϊμι Ανταμς και Γκλεν Κλόουζ.

5. Καπόνε, Τζος Τρανκ

Πολλοί περίμεναν με ανυπομονησία την ταινία του Tom Hardy για τον θρυλικό αρχιμαφιόζο. Το αποτέλεσμα όμως, τους απογοήτευσε. Φταίνε οι μεγάλες προσδοκίες; Ίσως!