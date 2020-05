Στο Public, το Νο1 βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα, συνεχίζουμε να μένουμε ασφαλείς, και να παρακολουθούμε τη σειρά των online εκδηλώσεων #PublicEventsGoSocial, η οποία συνεχίζει να φιλοξενεί Έλληνες και ξένους συγγραφείς και νέες κυκλοφορίες βιβλίων! Οι εκδηλώσεις μεταδίδονται ζωντανά, μέσω της σελίδας του Public στο Facebook.

Για φέτος τον Ιούνιο, μία ευχάριστη συνεργασία περιμένει το βιβλιόφιλο κοινό. Το βιβλιοπωλείο Public σε μία ξεχωριστή πρωτοβουλία με το Φεστιβάλ ΛΕΑ, το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας και τη Σχολή Ιβηροαμερικανικών Γλωσσών και Πολιτισμών Abanico, θα πραγματοποιήσουν πέντε μοναδικές online λογοτεχνικές συναντήσεις με Ιβηροαμερικανούς συγγραφείς, έργα των οποίων εκδόθηκαν πρόσφατα στα ελληνικά.

Επιπλέον, στη σελίδα του Public στο Facebook θα φιλοξενηθούν διάσημοι ξένοι συγγραφείς οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα βιβλία τους. Η B.A. Paris θα παρουσιάσει το νέο της βιβλίο, «Το Δίλημμα», η Maja Lunde το δεύτερο βιβλίο της τετραλογίας του Περιβάλλοντος, «Η ιστορία του νερού» και τέλος η Clare Mackintosh θα παρουσιάσει το νέο βιβλίο της με τίτλο «Μετά το τέλος».

Και όπως συνηθίζει το Public, έτσι και αυτόν το μήνα, το κοινό του θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει σε ζωντανή μετάδοση έξι παρουσιάσεις νέων βιβλίων από αγαπημένους συγγραφείς. Αυτές είναι, της Κατερίνας Τσεμπερλίδου στην παρουσίαση του νέου της βιβλίου «Το κορίτσι του καιρού», του συγγραφέα Στέφανου Ξενάκη στην παρουσίαση του νέου του βιβλίου «Το Δώρο 2», της Μαίρης Κόντζογλου στην παρουσίαση του νέου της βιβλίου «Σκουριά και Χρυσάφι», της Ειρήνης Βαρδάκη στην παρουσίαση του νέου της βιβλίου «Τσιχλόφουσκα», του Δημήτρη Σίμου στην παρουσίαση του νέου του βιβλίου «Σώσε με» και του Νίκου Παπαδογιάννη, στην παρουσίαση του νέου του βιβλίου «Τα χέρια των θεών».

Οι online εκδηλώσεις του Public για τον Ιούνιο

Κατερίνα Τσεμπερλίδου, «Το κορίτσι του καιρού» (Εκδόσεις Ψυχογιός) @ Δευτέρα 1/6 και ώρα 20:00 | @PublicFB

Το Public και οι εκδόσεις Ψυχογιός σας προσκαλούν σε μια διαδικτυακή παρουσίαση του νέου βιβλίου της Κατερίνας Τσεμπερλίδου, «Το κορίτσι του καιρού» σε ζωντανή μετάδοση, την Δευτέρα 1/6 στις 20.00. Θα συνομιλήσει με τον Κυριάκο Αθανασιάδη.

Μέσα σε μια θύελλα αλλαγών, υπάρχει αγάπη που μπορεί να μείνει όρθια; Την ημέρα που η Στεφανία επαναπροσλαμβάνεται, για ένα καλοκαίρι, στην παλιά της δουλειά στην τηλεόραση ως εκφωνήτρια του καιρού, ο άντρας της ο Θοδωρής χάνει τη δική του. Τώρα οι ρόλοι αντιστρέφονται. Εκείνη φέρνει τα λεφτά στο σπίτι, ενώ εκείνος σιδερώνει, μαγειρεύει μπιφτέκια και πηγαίνει τα παιδιά στη στάση για να περάσει το σχολικό να τα πάρει.

Μανίνα Γιώτη, «Το κάτι τι;» (Εκδόσεις Διόπτρα) @ Τρίτη 2/6 και ώρα 17:00 | @PublicFB

Το Public και οι εκδόσεις Διόπτρα σας προσκαλούν σε μια διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίνας Γιώτη «Το κάτι τι;» την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 17.00.

Ο χειμώνας έφτασε στη Μελισσούπολη και τα μελισσάκια αρχίζουν να ξεμένουν από τροφή. Μια μέρα το καπάκι της Κυψέλης ανοίγει και ένα λαμπερό φως απλώνεται παντού. Ένα γιγάντιο Κάτι εμφανίζεται αφήνοντας ένα παράξενο ζυμάρι, κλείνει ο καπάκι και εξαφανίζεται. Τα μελισσάκια τρομοκρατούνται. «Τι ήταν αυτό;» «Τι θέλει από εμάς;» «Λέτε να ξανάρθει;» Οι ερωτήσεις έπεφταν βροχή μέσα στην Κυψέλη. «Θέλει να μας καταστρέψει», είπε ο Φώντας ο Φρουρός. «Θέλει να μας βοηθήσει», δήλωσε ο Φρίξος ο Κηφήνας. «Θέλει να μας μάθει», κατέληξε η Ράνια η Παραμάνα.

Θα αφήσει ο Μίλτος και η Μελίνα να καταστραφεί η Κυψέλη ή τελικά θα επικρατήσει η λογική; Ίσως όμως χρειάζεται κι ένα μικρό βήμα πίστης για να προχωρήσουν παρακάτω. Ένα βιβλίο για τον σεβασμό στις απόψεις των άλλων, τη σχέση λογικής και πίστης, αλλά και πώς αντιμετωπίζουμε τον φόβο σε καθετί άγνωστο.

Πάτερ Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, «Εμπιστοσύνη» (Εκδόσεις Αρμός) @ Τετάρτη 3/6 και ώρα 20:00 | @PublicFB

Το Public και οι εκδόσεις Αρμός σας προσκαλούν σε μια διαδικτυακή συνάντηση με τον π. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο που θα μιλήσει για «Εμπιστοσύνη», την Τετάρτη 3/6 και ώρα 20.00.

Ο π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο Κρήτης. Από μαθητής Γυμνασίου, ήρθε σε επαφή με εναλλακτικούς

πολιτικούς, φιλοσοφικούς και μουσικούς χώρους. Αργότερα θα εισέλθει στο χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μελέτησε με ιδιαίτερη αγάπη και

επιμέλεια θεολογία και ψυχολογία. Σήμερα ζει στη Νότια Κρήτη, είναι εφημέριος στην ενορία Αγ. Ειρήνης Πύργου, όπου αναπτύσσει δραστηριότητες γύρω από την ποιμαντική προσέγγιση του σύγχρονου ανθρώπου και συγκεκριμένα των νέων.

Άννα Κοντολέων, «Πάρτι για τρεις» (Εκδόσεις Πατάκη) @ Πέμπτη 4/6 και ώρα 18:00 | @PublicFB

Το Public και οι εκδόσεις Πατάκη, σας προσκαλούν σε ένα διαδικτυακό «Πάρτι για τρεις» που θα αναστατώσει όλη την πόλη, την Πέμπτη 4/6 στις 18.00.

Η γάτα γιορτάζει τα γενέθλιά της μέσα στη φαγάνα ενός εκσκαφέα παρέα με τους δυο καλύτερούς της φίλους, το άλογο και τον σκύλο. Το πάρτι έχει

μεγάλη επιτυχία και κρατάει μέχρι το ξημέρωμα.

Μα όταν ο οδηγός του εκσκαφέα σηκώσει τη φαγάνα και βάλει μπρος για το εργοτάξιο, οι τρεις φίλοι θα αναστατώσουν με τις φωνές τους όλη την πόλη και θα δημιουργήσουν ένα σωρό τρομερές και φοβερές παρεξηγήσεις. Εικονογράφος, Στεφανίδη Φωτεινή.

Αλέξης Σταμάτης, «Αθώα πλάσματα» (Εκδόσεις Καστανιώτη) @ Πέμπτη 4/6 και ώρα 20:00 | @PublicFB

Το Public και οι εκδόσεις Καστανιώτη σας προσκαλούν σε μια διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Σταμάτη, «Αθώα πλάσματα» σε ζωντανή μετάδοση, την Πέμπτη 4/6 στις 20.00.Θα συνομιλήσει με την Εριφύλη Μαρωνίτη.

Ο Στέφανος, ένας μοναχικός άντρας, επιστρέφει στην Αθήνα ύστερα από καιρό απουσίας σε περιοχή του μακρινού Βορρά. Η φυγή του σχετίζεται με ένα έντονο συναισθηματικό τραύμα από τη σχέση του με μια γυναίκα. Με ανεπούλωτες τις πληγές του, προσπαθεί να εργαστεί ως ιδιωτικός ερευνητής. Δεν έχει ιδιαίτερη δουλειά, ώσπου κάποια μέρα τον επισκέπτεται μια υποψήφια πελάτισσα, η Μαριάννα, που του ζητά κάτι ασυνήθιστο: Να την παρακολουθήσει.

Αυτός αρχικά αρνείται, αλλά εντέλει παρασύρεται σε μια μυστηριώδη υπόθεση, στα σκοτεινά μονοπάτια ενός άλλου κόσμου, όπου κυριαρχεί το Κακό με μια μορφή που δεν έχει ξανασυναντήσει, ούτε έχει καν διανοηθεί. Στο νέο βιβλίο του Αλέξη Σταμάτη το πανάρχαιο δίπολο έρωτας-θάνατος είναι η κινητήρια

δύναμη του μυθιστορηματικού του κόσμου. Είτε ταλαντώνεται σαν απειλητικό εκκρεμές, είτε πέφτει σαν σκιά στα γεγονότα, οδηγεί την ιστορία σε μια αναπάντεχη διαδρομή που σημαδεύει ανεξίτηλα όλους τους εμπλεκομένους.

Στέφανος Ξενάκης, «Δώρο 2» (Key Books) @ Τρίτη 9/6 και ώρα 20.00 | @PublicFB

Το Public και οι εκδόσεις Key Books σας προσκαλούν στη διαδικτυακή συζήτηση του συγγραφέα Στέφανου Ξενάκη με τον ιδρυτή των The Speakers Aπόστολο Κουμαρίνο στη σελίδα του Public στο Facebook την Τρίτη 9 Ιουνίου στις 20:00 με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου Το Δώρο 2. Ο συγγραφέας θα μοιραστεί μαζί μας ιστορίες αναγνωστών που τον ενέπνευσαν καθώς και μία ιστορία από το νέο του βιβλίο που μπορεί και να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή.

Μετά «Το Δώρο», το εκδοτικό φαινόμενο των τελευταίων χρόνων με πωλήσεις που αγγίζουν τα 100.000 αντίτυπα, ο Στέφανος Ξενάκης επιστρέφει με Το Δώρο 2 και ξετυλίγει μέσα από απλές καθημερινές ιστορίες έναν άλλο τρόπο θέασης της ζωής. Πιο μαγικό, πιο συναισθηματικό, πάνω από όλα όμως πιο ανθρώπινο.

«Ένα τσικ μπορεί να απέχει η ζωή που ζεις από αυτή που ονειρεύεσαι. Μικροί παίζαμε τραμπάλα. Μια τραμπάλα είναι η ζωή. Ποτέ δεν ισορροπεί. Είτε γέρνει προς τα εδώ είτε προς τα εκεί. Είτε γέρνει εκεί που θες είτε εκεί που δεν θες. Κι όμως ένα τσικ μπορεί να είναι αυτό που θα τη γείρει από την άλλη. Ένα πρωινό περπάτημα, ένα καλό βιβλίο, μια απρόσμενη αγκαλιά, ένα ξαφνικό κοίταγμα, ένα “σ’ αγαπώ” μπορεί να κρίνει την πορεία μιας ολόκληρης ζωής. Όταν είσαι ανάμεσα στο να το κάνεις ή να μην το κάνεις το τσικ, πάντα να το κάνεις. Δεν θα μάθεις ποτέ ποιο τσικ είναι αυτό που θα σου αλλάξει τη ζωή αν δεν το κάνεις».

Μαίρη Κόντζογλου, «Σκουριά και χρυσάφι» (Εκδόσεις Μεταίχμιο) @ Τετάρτη 10/6 και ώρα 20.00 | @PublicFB

Το Public και οι εκδόσεις Mεταίχμιο σας προσκαλούν σε μια διαδικτυακή παρουσίαση του νέου βιβλίου της Μαίρης Κόντζογλου, «Σκουριά και Χρυσάφι» σε

ζωντανή μετάδοση, την Τετάρτη 10/6 στις 20.00. Το δεύτερο μέρος της συναρπαστικής διλογίας «Σκουριά και χρυσάφι». Μια συνταρακτική οικογενειακή ιστορία που δημιούργησε το καλύτερο ποτό στον κόσμο.

Ειρήνη Βαρδάκη, «Τσιχλόφουσκα», (Εκδόσεις Bell) @ Πέμπτη 11/6 και ώρα 20.00 | @PublicFB

Το Public και οι εκδόσεις BELL σας προσκαλούν σε μια διαδικτυακή παρουσίαση του νέου βιβλίου της Ειρήνης Βαρδάκη, «Τσιχλόφουσκα» σε ζωντανή μετάδοση, την Πέμπτη 11/6 στις 20.00. Θα συνομιλήσει με τη βιβλιοκριτικό της Athens Voice, Κέλλη Κρητικού.

Τη γνωρίσαμε μέσα από την Κρυσταλλία. Την αγαπήσαμε στο Ρ της Ερωμένης. Τη λατρέψαμε με το ΑΝΑΡΜΟΣΤΟΝ ΕΣΤΙ. Τώρα, η Ειρήνη Βαρδάκη, που τάραξε τα λογοτεχνικά νερά της χώρας μας όσο λίγοι νέοι συγγραφείς τα τελευταία χρόνια, επιστρέφει με το πολυαναμενόμενο νέο της ψυχολογικό θρίλερ Τσιχλόφουσκα.

Συνδυάζοντας τον λυρισμό με την ωμή πραγματικότητα και το ψυχολογικό δράμα με το θρίλερ, έτσι όπως μόνο η ίδια γνωρίζει να κάνει, η Βαρδάκη παρουσιάζει μια σκληρή, σκοτεινή, σύγχρονη και ανατρεπτική ιστορία για τρεις γυναίκες –μια μαθήτρια, μια μητέρα YouTuber και μια influencer του Instagram– των οποίων οι εικονικές ζωές οδηγούνται κλιμακωτά, αλλά με μαθηματική ακρίβεια, σε μια σφοδρή σύγκρουση με την πραγματικότητα.

Αθανάσιος Αλεξανδρίδης, «Σχολή Γονέων», (Εκδόσεις Ίκαρος) @ Παρασκευή 12/6 και ώρα 20:00 | @PublicFB

Το Public και οι εκδόσεις Ίκαρος σας προσκαλούν στη διαδικτυακή παρουσίαση των βιβλίων του ψυχίατρου-παιδοψυχίατρου και ψυχαναλυτή Αθανάσιου Αλεξανδρίδη, «Παιδικοί έρωτες», «Παιδικοί φόβοι» και «Χτίζοντας ταυτότητα», από τη σειρά «Σχολή ανήσυχων γονέων» την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 20.00.

Με τον συγγραφέα συνομιλεί η δημοσιογράφος Γιούλη Επτακοίλη.

Β.Α Paris, «Το Δίλημμα» (Εκδόσεις Bell) @ Δευτέρα 15/6 και ώρα 20:00 | @PublicFB

Το Public και οι εκδόσεις BELL σας προσκαλούν σε μια διαδικτυακή παρουσίαση του νέου βιβλίου της B.A. Paris , «Το Δίλημμα» σε ζωντανή μετάδοση, την Δευτέρα 15/6 στις 20.00. Θα συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο: Στέφανος Τσιτσόπουλος.

Πόσο μακριά θα έφτανες για να χαρίσεις σε κάποιον που αγαπάς μερικές τελευταίες ώρες ευτυχίας; Για τα γενέθλια των σαράντα της χρόνων, η Λίβια ετοιμάζει

το πάρτι της ζωής της. Το περιμένει με λαχτάρα, σαν αντιστάθμισμα του γάμου των ονείρων της, που δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να ζήσει. Θα έρθουν όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα, εκτός από την κόρη της, τη Μάρνι, που σπουδάζει στο εξωτερικό. Όσο κι αν αγαπάει τη Μάρνι, όμως, η Λίβια μέσα της νιώθει ανακουφισμένη που δε θα είναι στο πάρτι. Πρέπει οπωσδήποτε να πει στον Άνταμ κάτι για την κόρη τους, αλλά θα περιμένει να τελειώσει πρώτα το πάρτι, για να μπορέσουν να περάσουν μια τελευταία φορά ευτυχισμένοι μαζί.

Ο Άνταμ θέλει να είναι όλα τέλεια για τη Λίβια, έτσι έχει κανονίσει κρυφά να έρθει η Μάρνι σαν έκπληξη για τα γενέθλιά της. Στη διάρκεια της ημέρας, ωστόσο, μαθαίνει ένα τρομερό νέο. Πρέπει να το πει στη Λίβια, γιατί πώς είναι δυνατόν να γίνει τώρα πια το πάρτι; Μα είναι τόσο ευτυχισμένη… και οι καλεσμένοι θ’ αρχίσουν να καταφτάνουν από στιγμή σε στιγμή.

Η B.A. Paris, η συγγραφέας των best sellers των Sunday Times και των New York Times, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια αντίτυπα, επιστρέφει με το Δίλημμα. Ένα συγκλονιστικό, σπαρακτικό μυθιστόρημα για την ημέρα που θ’ αλλάξει τη ζωή μιας οικογένειας για πάντα.

Maja Lunde, «Η ιστορία του νερού» (Εκδόσεις Κλειδάριθμος) @ Τρίτη 16/6 και ώρα 20:00 | @PublicFB

Το Public και οι εκδόσεις Κλειδάριθμος, σας προσκαλούν σε μια διαδικτυακή παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου της τετραλογίας του Περιβάλλοντος, «Η ιστορία του νερού» της Maja Lunde, σε ζωντανή μετάδοση, την Τρίτη 16/6 στις 20.00. Η συγγραφέας θα συνομιλήσει με τη δημοσιογράφο Λένα Παπαδημητρίου. Η

συζήτηση θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της Νορβηγικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.

Μια επική ιστορία για τις δυνάμεις της φύσης που δείχνει πώς οι επιλογές μας καθορίζουν τη ζωή μας. Πόσο τρωτός μπορεί να γίνει ο άνθρωπος μπροστά στην έλλειψη νερού;

Νορβηγία, 2017 – Η εβδομηντάχρονη ακτιβίστρια Σίνε ξεκινάει ένα επικίνδυνο ταξίδι: με ένα ιστιοφόρο και ένα πολύ ιδιαίτερο φορτίο προσπαθεί να φτάσει από τη δυτική Νορβηγία στις γαλλικές ακτές. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον άντρα που ήταν κάποτε ο έρωτας της ζωής της.

Γαλλία, 2041 – Η νότια Ευρώπη πλήττεται από ένα έντονο κύμα ξηρασίας που αναγκάζει ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού να μεταναστεύσει προς αναζήτηση πόσιμου νερού. Ανάμεσά τους είναι ο Νταβίντ με τη μικρή του κόρη που ξεκινούν ένα ταξίδι χωρίς ελπίδα. Όλα αλλάζουν τη μέρα που οι δυο τους ανακαλύπτουν ένα ιστιοφόρο σκάφος σ’ έναν εγκαταλελειμμένο κήπο, μακριά από τη θάλασσα – το σκάφος της Σίνε.

Η Ιστορία του νερού είναι το δεύτερο βιβλίο της Τετραλογίας του Περιβάλλοντος, μεταφράζεται σε 19 χώρες, ήταν υποψήφιο για το βραβείο Νορβηγών Βιβλιοπωλών και βρέθηκε στη 2η θέση της λίστας best seller του Der Spiegel για 16 βδομάδες. Εντάσσεται στο νέο λογοτεχνικό είδος cli-fi (climate fiction), που έχει στον πυρήνα του το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, καθώς η συγγραφέας προσπαθεί να ερμηνεύσει το φαινόμενο και τις επιπτώσεις του στις

ζωές των ανθρώπων.

Λογοτεχνική συνάντηση του “ΛΕΑ στο σπίτι” με τον Ισπανό συγγραφέα Κίρμεν Ουρίμπε «Την ώρα που ξυπνάμε μαζί» (Εκδόσεις Καστανιώτη) @ Τετάρτη 17/6 και ώρα 20:00 | @PublicFB

Το Φεστιβάλ ΛΕΑ, το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, η Σχολή Ιβηροαμερικανικών Γλωσσών και Πολιτισμών Abanico και το βιβλιοπωλείο Public διοργανώνουν πέντε online λογοτεχνικές συναντήσεις με Ιβηροαμερικανούς συγγραφείς, έργα των οποίων εκδόθηκαν πρόσφατα στα ελληνικά μέσα από τη σελίδα Facebook του Public. Η εκδηλώσεις μεταδίδονται στα ισπανικά με διαδοχική μετάφραση στα ελληνικά.

Μετάφραση από τα ισπανικά: Βασιλική Κνήτου:

Ο εμφύλιος πόλεμος βρίσκει την Καρμέλε Ουρέστι στη γενέτειρά της, την Ονταρόα. Ενώ οι κάτοικοι της περιοχής αυτοεξορίζονται κυνηγημένοι, εκείνη αποφασίζει να μείνει για να περιθάλψει τους τραυματίες και να ελευθερώσει τον πατέρα της που έχει φυλακιστεί. Όταν τελειώνει ο πόλεμος, αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της για τη Γαλλία, όπου συμμετέχει σε μια ομάδα που εκπροσωπεί τον πνευματικό πολιτισμό της Χώρας των Βάσκων.

Εκεί γνωρίζει τον μέλλοντα σύζυγό της, τον μουσικό Τσομίν Λεταμέντι. Μαζί ταξιδεύουν στη μισή Ευρώπη αλλά, λίγο πριν πέσει το Παρίσι στα χέρια των Γερμανών, φεύγουν για τη Βενεζουέλα. Η Ιστορία, όμως, εισβάλλει και πάλι στη ζωή τους. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Τσομίν αποφασίζει να ενταχθεί στις βασκικές μυστικές υπηρεσίες και η οικογένεια επιστρέφει στην Ευρώπη. Εκείνος αναπτύσσει δράση ως κατάσκοπος ενάντια στους ναζί, μέχρι τη στιγμή που συλλαμβάνεται στη Βαρκελώνη και σκοτώνεται. Η Καρμέλε αναγκάζεται να διακινδυνέψει και φεύγει, μόνη αυτή τη φορά, με την τυφλή ελπίδα του ανθρώπου που αφήνει πίσω του ό,τι πολυτιμότερο έχει. Το μυθιστόρημα Την ώρα που ξυπνάμε μαζί έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές από την πρώτη στιγμή και έχει κερδίσει το Εθνικό Βραβείο Κριτικής 2016 (Πεζογραφία στην βασκική γλώσσα) και το Βραβείο της Ακαδημίας 111 Βάσκων αναγνωστών (Καλύτερο βιβλίο του 2016).

Ο Κίρμεν Ουρίμπε είναι ποιητής και πεζογράφος. Γεννήθηκε το 1970 στην Ονταρόα, στη Χώρα των Βάσκων και μεγάλωσε σε οικογένεια ψαράδων. Σπούδασε Βασκική Φιλολογία και έκανε μεταπτυχιακό στη Συγκριτική Λογοτεχνία, στο Τρέντο της Ιταλίας. Η έκδοση της πρώτης του ποιητικής συλλογής Bitartean heldu eskutik (Στο μεταξύ δώσε μου το χέρι σου, 2001), αποτέλεσε μια «ήρεμη επανάσταση» στο πεδίο της βασκικής λογοτεχνίας, όπως είπε ο κριτικός Γιόν Κορτάθαρ. Με το πρώτο του μυθιστόρημα Bilbao–New York–Bilbao (2008) απέσπασε το Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας (2009), από τις σπουδαιότερες διακρίσεις των ισπανικών γραμμάτων. Ήταν τότε 39 ετών και το βιβλίο του αναδείχθηκε σε σημαντικό εκδοτικό γεγονός, ξεπέρασε τις εκατό χιλιάδες αντίτυπα και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Σήμερα θεωρείται πια μία από τις πλέον πρωτότυπες και εξωστρεφείς φωνές της γενιάς του. Το επίσης βραβευμένο Την ώρα που ξυπνάμε μαζί (2016) είναι το τρίτο κατά σειρά μυθιστόρημά του.

Μεταφράζεται για πρώτη φορά στα ελληνικά και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Μια πρωτοβουλία του Φεστιβάλ ΛΕΑ, των Ινστιτούτων Cervantes & Abanico της Αθήνας και του βιβλιοπωλείου Public.

Λογοτεχνική συνάντηση του “ΛΕΑ στο σπίτι” με τον Κολομβιανό συγγραφέα Χουάν Γκαμπριέλ Βάσκες, «Τραγούδια για την πυρκαγιά» (Εκδόσεις Ίκαρος) @ Πέμπτη 18/6 και ώρα 20:00 | @PublicFB

Tο Φεστιβάλ ΛΕΑ, το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, η Σχολή Ιβηροαμερικανικών Γλωσσών και Πολιτισμών Abanico και το βιβλιοπωλείο Public διοργανώνουν πέντε online λογοτεχνικές συναντήσεις με Ιβηροαμερικανούς συγγραφείς, έργα των οποίων εκδόθηκαν πρόσφατα στα ελληνικά μέσα από τη σελίδα Facebook του Public. Η εκδηλώσεις μεταδίδονται στα ισπανικά με διαδοχική μετάφραση στα ελληνικά.

Μετάφραση από τα ισπανικά: Αχιλλέας Κυριακίδης:

Μια φωτογράφος, αντιλαμβάνεται κάτι που θα προτιμούσε ν’ αγνοεί. Ένας βετεράνος του Πολέμου της Κορέας έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του, στη διάρκεια μιας συνάντησης που αρχικά φαινόταν ακίνδυνη. Ένας συγγραφέας βρίσκει στο ίντερνετ ένα βιβλίο του 1887 και ανακαλύπτει τη ζωή μιας παθιασμένης γυναίκας, Οι ήρωες του βιβλίου Τραγούδια για την πυρκαγιά είναι άντρες και γυναίκες θύματα της βίας, εκ του σύνεγγυς ή εξ αποστάσεως, ευθέως ή εμμέσως, οι ζωές των οποίων αλλάζουν για πάντα μετά από μια τυχαία συνάντηση ή εξ αιτίας κάποιων ακατανόητων δυνάμεων. Ο Juan Gabriel Vásquez επιστρέφει στη μικρή φόρμα: εννέα διηγήματα με ήρωες ανθρώπους μπροστά σε ηθικά διλήμματα, που αντικατοπτρίζουν την αφηγηματική δεξιότητα του συγγραφέα και τη βαθιά του κατανόηση για τη ζωή των άλλων.

Τα πανανθρώπινα Τραγούδια για την πυρκαγιά του σπουδαίου κολομβιανού συγγραφέα έρχονται να συναντήσουν την περίφημη φράση του Θουκυδίδη με την οποία στηλίτευσε την αδιαφορία ή και την αναλγησία των συγχρόνων του Αθηναίων: «Των οικιών ημών εμπιπραμένων, ημείς άδομεν».

Ο Χουάν Γκαμπριέλ Βάσκες (Juan Gabriel Vásquez) γεννήθηκε στην Μπογκοτά της Κολομβίας, το 1973 και σπούδασε Λατινοαμερικανική Λογοτεχνία στη Σορβόννη. Έχει εκδώσει επτά μυθιστορήματα, δύο συλλογές διηγημάτων και τέσσερις συλλογές φιλολογικών δοκιμίων.

Στα ελληνικά, κυκλοφορούν, από τις εκδόσεις Ίκαρος, τα βιβλία του: Ο ήχος των πραγμάτων όταν πέφτουν (2014), Οι πληροφοριοδότες (2015), Η μορφή των λειψάνων (2018), Οι υπολήψεις (2019) και Τραγούδια για την πυρκαγιά (2020). Έχει τιμηθεί με πολλά διεθνή βραβεία, σημαντικότερα των οποίων είναι: Premio Alfaguara (2011), English Pen Award (2012), Prix Roger Caillois (2012), Premio Von Rezzori (2013), IMPAC Dublin Literary Award (2014), Βραβείο της Ιπσανικής Βασιλικής Ακαδημίας (2014) και το Βραβείο Βιβλιοθήκη Κολομβιανής Πεζογραφίας (2020). Τα βιβλία του έχουν εκδοθεί σε 28 γλώσσες και σε περισσότερες από 40 χώρες. Tο 2016 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Ιππότη του Τάγματος Γραμμάτων και Τεχνών της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Μια πρωτοβουλία του Φεστιβάλ ΛΕΑ, των Ινστιτούτων Cervantes & Abanico της Αθήνας και του βιβλιοπωλείου Public.

Μάρω Δούκα, «Πύλη εισόδου» (Εκδόσεις Πατάκη) @ Παρασκευή 19/6 και ώρα 20:00 | @PublicFB

Το Public και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν σε μια διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου της Μάρω Δούκα «Πύλη εισόδου» σε ζωντανή μετάδοση, την Παρασκευή 19/6 στις 20.00. Μονόλογος παιχνίδι, στασίδι, αποκούμπι μιας γυναίκας στον προθάλαμο του γήρατος. Ξυπνάει και είναι νέα. Ξυπνάει και είναι γριά. Ανάλογα µε τη διάθεσή της. Με τον ύπνο που έχει κάνει. Στην Αθήνα του σήμερα, όπως τη ζει, όπως την έζησε, όσο την έζησε. Με τα δικά της πρόσωπα. Τη δική της φωνή. Τη δική της ορθοστασία. Πύλη εισόδου: Στο αχανές του κυβερνοχώρου. Το πέρασμα από τη µια στην άλλη όψη. Από το εδώ στο εκεί. Ανέμελα, αθόρυβα, φασματικά, εις το διηνεκές. Αλόγιστα προς τα ρηχά, τα λασπερά, τα άπατα της µέρας που έφυγε. Από το εδώ στο εκεί.

Συρτά, αμίλητα, προς τη μοναδική βεβαιότητα. Δημήτρης Σίμος, «Σώσε με» (Εκδόσεις Μεταίχμιο) @ Δευτέρα 22/6 και ώρα 20:00 | @PublicFB

Το Public και οι εκδόσεις Μεταίχμιο σας προσκαλούν σε μια διαδικτυακή παρουσίαση του νέου βιβλίου του Δημήτρη Σίμου «Σώσε με» σε ζωντανή μετάδοση, την Δευτέρα 22/6 στις 20.00. Ένα ψυχολογικό θρίλερ που οδηγεί τον αναγνώστη μέσα από κρυφά μονοπάτια σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη.

Κλαιρ Μάκιντος, «Μετά το τέλος» (Εκδόσεις Μεταίχμιο) @ Πέμπτη 25/6 και ώρα 20:00 | @PublicFB

Το Public και οι εκδόσεις Μεταίχμιο σας προσκαλούν σε μια διαδικτυακή παρουσίαση του νέου βιβλίου της Κλαιρ Μάκιντος «Μετά το τέλος» σε ζωντανή

μετάδοση, την Πέμπτη 25/6 στις 20.00. Μαζί της η Στέλλα Κάσδαγλη, συγγραφέας – μεταφράστρια – συνιδρύτρια του Women on Top. Το «Μετά το τέλος» είναι ένα συγκινητικό οικογενειακό δράμα εμπνευσμένο από μια πραγματική, και βαθιά προσωπική, ιστορία. Ένα βιβλίο για τα «τι θα γινόταν αν» που μας βασανίζουν.

Η βρετανίδα Clare Mackintosh εργαζόταν στην αστυνομία για δώδεκα χρόνια, καριέρα που διέκοψε το 2011 για να δουλέψει ως σύμβουλος Social media και δημοσιογράφος. Το I Let You Go (Σ’ άφησα, ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 2018), το πρώτο της βιβλίο, ήταν best seller στη λίστα ευπώλητων των Sunday Times (επί δώδεκα εβδομάδες μέσα στα δέκα πρώτα) και των New York Times, κι έχει µμεταφραστεί σε περισσότερες από 30 χώρες. Τιμήθηκε µε το βραβείο Theakston Old Peculier ως το αστυνομικό µμυθιστόρημα της χρονιάς (2016) και µε το γαλλικό Cognac Prix du Polar ως το ξενόγλωσσο αστυνομικό µμυθιστόρημα της χρονιάς (2016). Τον Ιούλιο του 2016 εκδόθηκε το δεύτερο βιβλίο της µε τίτλο I See You (Σε είδα, ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 2018), το οποίο είχε ανάλογη πορεία. Εκτοξεύτηκε στο νούμερο ένα της λίστας των µπεστ σέλερ των Sunday Times και ήταν το βιβλίο της χρονιάς (2017) σύμφωνα µε το Richard and Judy Summer Book Club. Το Ξέχασέ µε (Let Me Lie) που κυκλοφόρησε το 2018, κέρδισε το Whodunnit Award for the book that keeps you guessing.

Για να διαβάσετε περισσότερα για τη συγγραφέα και τα βιβλία της: claremackintosh.com

Δημοσθένης Παπαμάρκος, 29/6 στις 20.00 «Γκιακ», (Εκδόσεις Πατάκη) @ Παρασκευή 29/6 και ώρα 20:00 | @PublicFB

Το Public και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν στη διαδικτυακή παρουσίαση της επανέκδοσης του βιβλίου «Γκιακ» του Δημοσθένη Παπαμάρκου την Παρασκευή 29 Ιουνίου στις 20.00. Το βιβλίο που έκανε πάταγο και κέρδισε το ΒΡΑΒΕΙΟ λογοτεχνικού περιοδικού “Αναγνώστης” – Διηγήματα Νουβέλες Βραβείο του Ιδρύματος Πέτρου Χάρη – Ακαδημία Αθηνών, επανεκδίδεται από τις εκδόσεις Πατάκη.

Οι ήρωες αυτών των διηγημάτων, στρατιώτες που πολέμησαν στη μικρασιατική εκστρατεία, έρχονται αντιμέτωποι με τους ρόλους που τους επιβάλλουν οι παραδοσιακοί κανόνες και το βίωμα του πολέμου. Συγκρούονται, υποτάσσονται, ζουν εν κρυπτώ ή φεύγουν. Το γκιακ είναι το αίμα, ο συγγενικός δεσμός και ο νόμος του αίματος που σκιάζει τις ζωές τους. Με έναν τραχύ προφορικό λόγο, οι ιστορίες τους αφηγούνται την απώλεια προσανατολισμού, την αδυναμία τους να συμβιβάσουν τους κώδικες της παράδοσης με τα συναισθήματα και τη συνείδησή τους.

Νίκος Παπαδογιάννης, «Τα χέρια των θεών» (Key Books) @ Τρίτη 30/6 και ώρα 20:00 | @PublicFB

Το Public και οι εκδόσεις Key Books σας προσκαλούν σε μια διαδικτυακή παρουσίαση του νέου βιβλίου του Νίκου Παπαδογιάννη, «Τα χέρια των θεών» σε ζωντανή μετάδοση, την Τρίτη 30/6 στις 20.00.