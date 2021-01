Οι Rolling Stones εδώ και δεκαετίες αποτελούν μια από τις πιο επιτυχημένες μπάντες της διεθνούς μουσικής σκηνής. Έχουν χτίσει μια αυτοκρατορία, η οποία τους επιτρέπει να επεκτείνονται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες πάσης φύσεως. Τον περασμένο Νοέμβριο μάλιστα, οι Stones ανακοίνωσαν τη λειτουργία του e-store, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το πρώτο τους κατάστημα στο Σόχο του Λονδίνου, το «RS No. 9 Carnaby». Στο ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί κανείς να βρει πλήθος προϊόντων, όπως t-shirts, αντίτυπα από άλμπουμ και προϊόντα που προέκυψαν σε συνεργασία με άλλα γνωστά brands.

Η δημοφιλής μπάντα όμως προχωρά ένα βήμα παρά πέρα. Όπως έγινε γνωστό, σκοπεύει να εισέλθει και στην κατηγορία των snacks. Τα προϊόντα που θα λανσάρουν στην αγορά είναι μια σειρά από μπάρες σοκολάτας. Θα είναι διαθέσιμες από την επόμενη εβδομάδα.

Έρχονται δύο τύποι σοκολάτας με την υπογραφή των Rolling Stones

Πιο συγκεκριμένα, η μπάρα σοκολάτας γάλακτος ονομάζεται «Brown Sugar» από τον τίτλο του τραγουδιού της δεκαετίας του ‘70 της μπάντας. Η μπάρα με μαύρη σοκολάτα θα φέρει το όνομα «Cherry Red» εμπνευσμένη από τον στίχο «my favourite flavour, cherry red» από την επιτυχία του συγκροτήματος «You Can’t Always Get What You Want». Θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο εμπορικών προϊόντων των Stones από τις 29 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας, η κάθε σοκολάτα θα κοστίζει 5,95 λίρες.

Σημειώνεται ότι το διάσημο συγκρότημα έχει συνάψει συνεργασία και με τη γαλλική μάρκα πολυτελών κρυστάλλων Baccarat. Το αποτέλεσμα ήταν μια συλλογή από κρυστάλλινα ποτήρια κρασιού, σαμπάνιας, κανάτες κρασιού και ένα ποτήρι μπύρας με χαραγμένο το λογότυπο με τη γλώσσα και τα χείλη των Rolling Stones.