Μα φυσικά δεν είναι άλλη από το «The Little Drummer Girl»! Η ιστορία ξεκινά στη δεκαετία του ’70 όταν μια ηθοποιός συναντά έναν άντρα όσο καιρό κάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα και ξαφνικά αρχίζουν να συμβαίνουν απρόβλεπτα γεγονότα. Αν λοιπόν σου κέντρισε ήδη το ενδιαφέρον να ξέρεις πως μπορείς να απολαύσεις τη σειρά στο Vodafone TV. Η νέα σειρά έχει ήδη κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα του εξωτερικού, προκαλώντας ενθουσιασμό παγκοσμίως. Τον πρώτο κύκλο της σειράς, μπορούν να δουν αποκλειστικά οι συνδρομητές του Vodafone TV, on demand, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή, ακόμη και χωρίς σύνδεση στο Ίντερνετ. Την σειρά υπογράφει ο αναγνωρισμένος από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του κόσμου, σκηνοθέτης Chan–wook Park (Oldboy, The Handmaiden), και πρωταγωνιστούν ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα και Primetime Emmy πρωταγωνιστής του True Blood, Alexander Skarsgard (Big Little Lies), ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Michael Shannon (Shape of Water) και η υποψήφια για BAFTA Florence Pugh.

