Ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να κάνουν μικρά βήματα για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος των απορριμμάτων υφασμάτων μέσα από έναν τρόπο ζωής που σέβεται τον πλανήτη, η LG Electronics Hellas υποστηρίζει την ψηφιακή καμπάνια, #CareForWhatYouWear, προσκαλώντας τους καταναλωτές να υιοθετήσουν βιώσιμες συνήθειες για τη φροντίδα των ρούχων.

Διατηρήστε τα αγαπημένα σας ρούχα για ακόμη περισσότερο

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη δημιουργούνται 5,8 εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων υφασμάτων[1]. Μικρές κινήσεις, όπως η σωστή φροντίδα των ρούχων, έτσι ώστε να διαρκούν περισσότερο, επηρεάζει άμεσα το περιβάλλον. Αξιοποιώντας την πρωτοποριακή τεχνολογία της LG, τα προηγμένα πλυντήρια και στεγνωτήρια της εταιρείας, καθώς και το Styler δίνουν λύση στο πρόβλημα της φροντίδας των ρούχων.

Πιο συγκεκριμένα, τα έξυπνα πλυντήρια ρούχων της LG με τεχνολογία AI DD™, αξιοποιούν πλήθος δεδομένων για την αναγνώριση του βάρους και της απαλότητας των υφασμάτων και εφαρμόζουν αυτόματα το βέλτιστο μοτίβο πλύσης, παρέχοντας ακόμα μεγαλύτερη προστασία υφασμάτων. Ακόμη, μέσω της τεχνολογίας TurboWash™360˚, τα ρούχα πλένονται σε έως και 39 λεπτά, χωρίς να προκαλείται φθορά στα υφάσματα, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια. Παράλληλα, χάρη στη μεγάλη χωρητικότητά τους οι χρήστες καταναλώνουν λιγότερο νερό. Τέλος, με την τεχνολογία Steam+[2] εξαλείφεται το 99,9% των βακτηρίων και των αλλεργιογόνων ουσιών από τα ρούχα.

Μέσω της τεχνολογίας αντλίας θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας των στεγνωτηρίων LG DUAL Inverter Heat Pump™ τα ρούχα προστατεύονται από την φθορά, μειώνονται οι ζάρες και διατηρούνται σαν καινούργια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, διαθέτουν το πρόγραμμα Allergy Care[3]με το διπλό φίλτρο, που απομακρύνει το 99,9% των βακτηρίων και την πιο λεπτή σκόνη. Τα συγκεκριμένα στεγνωτήρια είναι, επίσης, τα πρώτα παγκοσμίως που έχουν λάβει πιστοποίηση πράσινου προϊόντος TÜV[4].

Τέλος, με το καινοτόμο Styler, οι καταναλωτές απολαμβάνουν μοναδική φροντίδα και υγιεινή, καθώς φρεσκάρει και απολυμαίνει τα ρούχα με τη δύναμη του ατμού TrueSteam™ που εξουδετερώνει το 99,9% των βακτηρίων[5]. Ταυτόχρονα, απομακρύνει ανεπιθύμητες οσμές και βλαβερούς ρύπους, ενώ στεγνώνει ήπια τα ευαίσθητα ρούχα, γρηγορότερα σε σύγκριση με το στέγνωμα στον αέρα χάρη στο σύστημα στεγνώματος με αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας. Ο ατμός υψηλής θερμοκρασίας χρησιμοποιεί αποσταγμένο νερό που φρεσκάρει τα ρούχα χωρίς σκληρές χημικές ουσίες ή απορρυπαντικά που συνήθως μένουν με το παραδοσιακό στεγνό καθάρισμα[6].

Η διεθνής καμπάνια #CareForWhatYouWear της LG αποτελεί μέρος της συνεχούς δέσμευσης των οικιακών συσκευών και συνολικά των καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών της εταιρείας για μείωση του παγκόσμιου αποτυπώματος άνθρακα, προκειμένου να εξασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο.

