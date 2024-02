Στον εκκεντρικό κόσμο της διακόσμησης του σπιτιού, φαίνεται ότι ένα συγκεκριμένο… μέλος της ανατομίας στέκεται «όρθιο» και κοσμεί τον χώρο. Ναι, μιλάμε για είδη σπιτιού σε σχήμα φαλλού, φυσικά, έχουν οπαδούς! Από την κουζίνα μέχρι το σαλόνι, αυτά τα «αναιδή» αντικείμενα ξεπροβάλλουν παντού, αποδεικνύοντας ότι το χιούμορ έχει σίγουρα θέση στη διακόσμηση του σπιτιού. Ειδικά, την ημέρα του έρωτα… μπορούμε να κάνουμε λιγάκι χιούμορ σωστά;

Τα gadget κουζίνας πρωτοστατούν σε αυτή την επικίνδυνη επανάσταση. Φανταστείτε ένα τιρμπουσόν που μοιάζει περισσότερο σαν να ανήκει σε συρτάρι ενός μπουντουάρ παρά σε συρτάρι κουζίνας ή ένα ανοιχτήρι για μπουκάλια που μπορεί να κάνει κάποιον να κοκκινίσει. Αυτά τα στοιχεία δεν είναι μόνο λειτουργικά αλλά μια ανατροπή που προκαλεί γέλιο.

Γιατί όμως να σταματήσουμε στην κουζίνα; Το σαλόνι ανανεώνεται επίσης, με μαξιλάρια, βάζα και φωτιστικά που μπορεί απλώς να σας κάνουν να ρίξετε μια δεύτερη ματιά. Ποιος ήξερε ότι το να κάθεσαι στον καναπέ σου θα μπορούσε να είναι τόσο… διεγερτικό;

Είναι σαφές ότι οι σχεδιαστές τέτοιων διακοσμητικών ή gadgets σκέφτονται out of the box… και μας αρέσει! Αγκαλιάζοντας αυτή τη παιχνιδιάρικη διακόσμηση, οι καταναλωτές όχι μόνο απολαμβάνουν την καινοτομία και τη διασκέδαση που φέρνουν στο σπίτι αλλά συμμετέχουν σε έναν ευρύτερο για την ελευθερία έκφρασης.

