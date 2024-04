Η Samsung Electronics Co. Ltd. ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου διευρυμένου και ενεργειακά πιο αποδοτικού ψυγειοκαταψύκτη μεγάλου πλάτους της[1] στην Ευρώπη (δεν διατίθεται στην Ελλάδα). Το ψυγείο παρουσιάστηκε στην παγκόσμια εκδήλωση «Welcome to BESPOKE AI», που πραγματοποιήθηκε στο «les Pavillon des Étangs» στο Παρίσι. Το προϊόν έρχεται με υψηλή ενεργειακή αυτονομία, ενώ οι δυνατότητες του Wi-Fi του επιτρέπουν ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας με το SmartThings Energy.

«Η Samsung παρουσιάζει το νέο αυτό μοντέλο ψυγειοκαταψύκτη, απαντώντας στη νέα πραγματικότητα κατά την οποία η ενεργειακή απόδοση είναι πιο σημαντική από ποτέ για τους καταναλωτές», δήλωσε ο Moohyung Lee, EVP και Επικεφαλής της Ομάδας Εμπειρίας Πελατών για Οικιακές Συσκευές της Samsung. «Μέσα από τις σημαντικές μας προσπάθειες στο κομμάτι της Έρευνας και της Ανάπτυξης, καταφέραμε να παρέχουμε νέες ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας πέραν της ποιότητας και των χαρακτηριστικών της Samsung που εκτιμούν οι καταναλωτές παγκοσμίως. Είμαστε βέβαιοι ότι οι χρήστες θα επωφεληθούν από το νέο ψυγειοκαταψύκτη της Samsung στην καθημερινότητά τους».

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το πρώτο ψυγείο, της εταιρείας, που λαμβάνει πιστοποίηση ενεργειακής κλάσης «A», σύμφωνα με τα ενεργειακά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστώντας τη την πρώτη συσκευή τέτοιου τύπου της Samsung που λαμβάνει αυτή την πιστοποίηση. Η Samsung εφαρμόζει τις μοναδικές της λύσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 55,9% σε σύγκριση με το συμβατικό μοντέλο[2]. Ειδικότερα, το νέο AI Inverter[3]– αποτελεί βασικό στοιχείο για την επίτευξη της πιστοποίησης «A», σύμφωνα με τα ενεργειακά πρότυπα της Ε.Ε.

Ο νέος και εξαιρετικά αποδοτικός ΑΙ Inverter έχει επανασχεδιαστεί για να αυξήσει την ακτίνα των περιστρεφόμενων εξαρτημάτων, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη αδράνειά του, εν συγκρίσει με τον συμβατικό συμπιεστή[4], κατά 4,1 φορές. Αυτό σημαίνει ότι ο συμπιεστής μπορεί να διατηρήσει την ισχύ του περισσότερο και επομένως καταναλώνει λιγότερη ενέργεια, ενώ διατηρεί τη θερμοκρασία στο ψυγείο σε μεσαίο επίπεδο. Επιπρόσθετα, ο νέος συμπιεστής συμβάλλει στη μείωση του επιπέδου θορύβου, κάνοντας το νέο ψυγειοκαταψύκτη έως και 5 φορές πιο αθόρυβο από το συμβατικό μοντέλο[5], χάρη στη νέα τεχνολογία ελέγχου.

Επιπλέον, ο νέος ψυγειοκαταψύκτης της Samsung υποστηρίζει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω του SmartThings Energy[6], η οποία μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας έως και 15%[7]. Η λειτουργία SmartThings Energy επιτρέπει, παράλληλα, στους χρήστες να ελέγχουν εύκολα την ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία κατανάλωση ενέργειας, ενώ υπολογίζει ακόμα και τους μηνιαίους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Εάν η κατανάλωση υπερβαίνει την καθορισμένη εκτίμηση, η λειτουργία μπορεί, επίσης, να εξοικονομήσει προληπτικά ενέργεια[8]. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσει την ταχύτητα του συμπιεστή καθώς και τη συχνότητα των κύκλων απόψυξης, με βάση τη χρήση και το περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να διατηρούν τα τρόφιμά τους φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

H Samsung δημιούργησε ένα ανταγωνιστικό μοντέλο ψυγειοκαταψύκτη, τόσο από πλευράς χωρητικότητας όσο και σχεδιασμού. Για να ενισχύσει ακόμα περισσότερα τα πλεονεκτήματα ενός ψυγείου με μεγαλύτερο πλάτος από το τυπικό, η Samsung εφάρμοσε την τεχνολογία SpaceMaxTM, η οποία αποτελεί κληρονομιά των ψυγείων Samsung. Το ψυγείο διαθέτει λεπτά τοιχώματα και αποτελεσματική μόνωση, προκειμένου να αυξήσει τον όγκο αποθήκευσης, διατηρώντας τη θερμοκρασία σταθερή. Ο επιπρόσθετος χώρος αποθήκευσης δεν επηρεάζει την εξωτερική πλευρά του ψυγείου, καθώς το σχετικά μικρό μέγεθος δημιουργεί περισσότερο χώρο στα σπίτια των καταναλωτών.

Εκτός από τις δυνατότητες απόδοσης και αποθήκευσης, το ψυγείο διαθέτει κομψό σχεδιασμό, που το καθιστά την ιδανική επιλογή για μοντέρνα σπίτια. Διαθέτει μια πλήρως επίπεδη πόρτα και χωνευτή λαβή που προσδίδουν στο ψυγείο μια αρμονική αισθητική. Το Gentle Lighting ελέγχει τη φωτεινότητα εντός του ψυγείου και αποτρέπει τις λάμψεις.

Διαθεσιμότητα

Ο ψυγειοκαταψύκτης αναμένεται να είναι διαθέσιμος στην Ευρώπη από τον Απρίλιο και έπειτα διαδοχικά στις άλλες περιοχές. Ο ψυγειοκαταψύκτης ενεργειακής κλάσης Α&Β, δεν διατίθεται στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ψυγεία της Samsung και άλλες οικιακές συσκευές, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Samsung.com/gr.

[1] Πρόκειται για ένα ψυγείο μεγάλης χωρητικότητας κάτω βάσης (“BMF”) με πλάτος 70 cm ή περισσότερο. Αναφέρεται ως ψυγειοκαταψύκτης με πολύ μεγάλο πλάτος στην Ευρώπη.

[2] Σε σύγκριση με το μοντέλο RL435EFBAS8//EF.

[3] Απαιτείται σύνδεση Wi-Fi και εφαρμογή SmartThings για την ενεργοποίηση της λειτουργίας AI Energy.

[4] Βασίζεται σε εσωτερικές δοκιμές σε σύγκριση με τους συμβατικούς συμπιεστές S3 Samsung.

[5] Βάσει εσωτερικών δοκιμών, σύμφωνα με το IEC 60704

[6] Διατίθεται σε συσκευές Android και iOS. Απαιτείται σύνδεση Wi-Fi και λογαριασμός Samsung.

[7] Τα αποτελέσματα της δοκιμής βασίζονται σε σύγκριση της εργοστασιακής θερμοκρασίας ρύθμισης κατά τη χρήση της λειτουργίας AI Energy και χωρίς τη χρήση της λειτουργίας AI Energy. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες και τα μοτίβα χρήσης.

[8] Το SmartThings θα εμφανίσει μια ειδοποίηση πριν ενεργοποιήσει τον αλγόριθμο αποθήκευσης τόσο στη «Μέγιστη λειτουργία» και στην «Προσαρμοσμένη λειτουργία».