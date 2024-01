Η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσιάζει, στο πλαίσιο της CES® 2024, τα νεότερα προϊόντα, εφαρμογές και λειτουργίες κουζίνας της Samsung, που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη (AI) και συνδεσιμότητα SmartThings, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα που προσφέρει καλύτερες εμπειρίες στην κουζίνα. Στα αξιοσημείωτα προϊόντα και χαρακτηριστικά της γκάμας περιλαμβάνονται το 2024 Bespoke 4-Door Flex™ Ψυγείο εξοπλισμένο με AI Family Hub™+ – το οποίο είναι το πρώτο οικιακό ψυγείο Internet of Things (IoT) της Samsung που λανσαρίστηκε το 2016 – καθώς και την ολοκαίνουργια λειτουργία AI Vision Inside, το νέο Anyplace Induction Cooktop και βελτιώσεις στην υπηρεσία Samsung Food.

«Είμαστε περήφανοι και ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε αυτές τις αναβαθμισμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης και συνδεσιμότητας, οι οποίες χρησιμοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να βοηθήσουν όλους να αναβαθμίσουν την εμπειρία του φαγητού και της κουζίνας τους», δήλωσε ο Moohyung Lee, EVP και επικεφαλής της ομάδας Customer eXperience Team του Digital Appliances Business της Samsung Electronics. «Δεσμευόμαστε να δώσουμε τη δυνατότητα τους χρήστες να απολαύσουν τα πολλά οφέλη του καινοτόμου οικοσυστήματος τροφίμων σε ένα ευρύ φάσμα συσκευών και λειτουργιών».

Χαρακτηριστικά AI που προσφέρουν ιδέες στα τρόφιμα και νοημοσύνη

Για να βελτιώσει την εμπειρία στην κουζίνα, το ψυγείο 2024 Bespoke 4-Door Flex™ με AI Family Hub™+ έχει εξοπλιστεί με πληθώρα καινοτόμων τεχνολογιών. Ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό είναι το AI Vision Inside, το οποίο χρησιμοποιεί μια «έξυπνη» εσωτερική κάμερα που μπορεί να αναγνωρίζει τα αντικείμενα που τοποθετούνται μέσα και έξω από το ψυγείο. Επίσης, είναι εξοπλισμένο με την τεχνολογία «Vision AI», η οποία μπορεί να αναγνωρίσει έως και 33 διαφορετικά είδη φρέσκων τροφίμων, βάσει ενός προκαθορισμένου συνόλου δεδομένων εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει περίπου ένα εκατομμύριο φωτογραφίες[1] τροφίμων. Με τη λίστα τροφίμων που είναι διαθέσιμη και επεξεργάσιμη στην οθόνη του Family Hub™+, οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν χειροκίνητα πληροφορίες για την ημερομηνία λήξης των ειδών που θα ήθελαν να παρακολουθούν, ενώ το ψυγείο στέλνει ειδοποιήσεις μέσω της οθόνης LCD 32″ για τα είδη, πριν από τη συμπλήρωση αυτής της ημερομηνίας.

Εικόνα από λίστα τροφίμων που δημιουργείται από το AI Vision Inside στο Family Hub™+

Επίσης, με τη βοήθεια της λειτουργίας Fridge Manager, η οποία παρακολουθεί την κατάσταση του φίλτρου νερού στο ψυγείο και ειδοποιεί όταν χρειάζεται αντικατάσταση, η οθόνη Family Hub™+ προσφέρει – σε ορισμένες αγορές – εύκολη αγορά νέων φίλτρων νερού από το Amazon.[2] με ένα κλικ. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η λειτουργικότητα της οθόνης της συσκευής δεν σταματά εκεί. Ο νέος επαγωγικός φούρνος Anyplace της Samsung και η συρόμενη κουζίνα είναι εξοπλισμένα με οθόνη LCD 7″, όπου οι χρήστες μπορούν να βλέπουν τις συνταγές που επιλέχθηκαν και αποθηκεύτηκαν από το Family Hub™+, για να βοηθηθούν στην προετοιμασία των γευμάτων τους. Επιπλέον, η νέα Anyplace Induction προσφέρει βελτιώσεις στις βασικές λειτουργίες μαγειρέματος, όπως η αποτελεσματική θέρμανση των σκευών σε οποιοδήποτε σημείο της εστίας, χάρη στην τεχνολογία επαγωγικών πηνίων φύλλων της Samsung. Και με το Anti-Scratch Glass που εφαρμόζεται αντί για ένα τυπικό κεραμικό γυαλί, οι χρήστες δεν θα χρειάζεται να ανησυχούν ότι θα γρατζουνίσουν την επαγωγική τους επιφάνεια, όταν μετακινούν τα μαγειρικά σκεύη.

Ακόμα, η εφαρμογή Samsung Food – η οποία είναι πλέον προσβάσιμη στο Family Hub™+, στην επαγωγική εστία Anyplace και στη συρόμενη εστία – προσφέρει αρκετές αναβαθμισμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Η λειτουργία «Personlize», που τροφοδοτείται από την ενισχυμένη AI Food, επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν τις συνταγές, ώστε να ανταποκρίνονται στις διατροφικές τους απαιτήσεις πέρα από τις προηγούμενες διαθέσιμες – vegan, fusion – για να εξυπηρετούν δίαιτες χωρίς γλουτένη, pescatarian, χωρίς γαλακτοκομικά και άλλες. Εν τω μεταξύ, η νέα λειτουργία “Image-to-Receipe”[3] με την ενισχυμένη τεχνητή νοημοσύνη Vision αναγνωρίζει γεύματα και πολλαπλά είδη τροφίμων από φωτογραφίες και εξερευνά πιάτα που μπορούν να παρασκευαστούν με αυτά τα συστατικά. Τέλος, το Tailored Meal Plan αναλύει τις πληροφορίες των χρηστών συνδέοντας το προφίλ τους Samsung Health[4], για να δημιουργήσει εξατομικευμένα γεύματα με βάση τις ανάγκες τους.

Συνδεδεμένες συσκευές και λειτουργίες με τεχνητή νοημοσύνη για μια βελτιωμένη κουζίνα

Με επίκεντρο το ψυγείο Bespoke 4-Door Flex™ με AI Family Hub™+, αναδεικνύονται τα οφέλη των λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές της κουζίνας. Ταυτόχρονα με την υπηρεσία Samsung Food, οι συσκευές συνδέονται μεταξύ τους, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν καλύτερες διατροφικές συνήθειες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα έξυπνων, συνδεδεμένων εμπειριών κουζίνας.

Επίσης, το Samsung Food συνδέεται με το Samsung Health[5]. Η υπηρεσία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται από το Samsung Health για να προτείνει υγιεινές και κατάλληλες συνταγές. Στη συνέχεια, οι χρήστες μπορούν να στέλνουν οδηγίες μαγειρέματος για αυτές τις συνταγές στις διάφορες συσκευές κουζίνας τους πατώντας μερικά μόνο πλήκτρα.

Έπειτα, το Tap View[6], προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία, επιτρέποντας στους χρήστες να αντικατοπτρίζουν εύκολα την οθόνη των Galaxy smartphones τους στην οθόνη του Family Hub™+. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν τις εφαρμογές YouTube και TikTok[7] στην οθόνη του ψυγείου για περισσότερες πληροφορίες και ψυχαγωγία.

Όλες αυτές οι εξελίξεις βασίζονται στον ευρύτερο στόχο της Samsung να επεκτείνει το απρόσκοπτα συνδεδεμένο, βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη οικοσύστημα τροφίμων, με βασικό στόχο να παρέχει στους χρήστες απίστευτες εμπειρίες κουζίνας που απαιτούν λιγότερη προσπάθεια.

[1] Η ανίχνευση και η ταυτοποίηση των τροφίμων βασίζονται στο μοντέλο deep learning που εκπαιδεύσαμε χρησιμοποιώντας προκαθορισμένο σύνολο δεδομένων και μπορεί να αποδώσει ελλιπείς ή εσφαλμένες πληροφορίες. Νέα σύνολα δεδομένων μπορούν να εισάγονται στο μοντέλο μάθησης μας από καιρό σε καιρό για να βελτιωθεί η ακρίβειά του.

[2] Η υπηρεσία παρέχεται μόνο στις ΗΠΑ.

[3] Μέρος των υπηρεσιών της συνδρομής επί πληρωμή Samsung Food+ που απαιτεί λογαριασμό Samsung.

[4] Υπηρεσία διαθέσιμη με τη συγκατάθεση του χρήστη.

[5] Θα είναι διαθέσιμο μετά το 1ο τρίμηνο του 2024. Ισχύει μόνο για τα μοντέλα που υποστηρίζουν Samsung Health.

[6] Θα είναι διαθέσιμο μετά το 2ο τρίμηνο του 2024. Ισχύει μόνο για τα μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία Tap View.

[7] Θα είναι διαθέσιμο μετά το 2ο τρίμηνο του 2024 μέσω ενημέρωσης λογισμικού.