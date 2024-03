XTREME 4 YOU: Ξεπέρασε τον εαυτό σου!

XTREME 4 YOU: Ξεπέρασε τον εαυτό σου!

Η WaveMotion A.E., Επίσημος Διανομέας της JBL για την ελληνική αγορά λανσάρει το νέο Bluetooth ηχείο JBL Xtreme 4, ένα κορυφαίο προϊόν της JBL που είναι η δυνατότερη εξέλιξη του Xtreme 3! Είναι γεγονός πως η JBL δημιούργησε το καλύτερο Xtreme που έγινε ποτέ. Πλέον απολαμβάνεις θρυλικό ήχο JBL Pro Sound με ακόμα πιο δυνατό μπάσο ενώ διαθέτει ενσωματωμένο powerbank για να μην ξεμένεις ποτέ. Η ανθεκτική του μπαταρία διαρκεί έως 24 ώρες ενώ η λειτουργία γρήγορης φόρτισης σου εξασφαλίζει 2 ώρες λειτουργίας με μόλις 10 λεπτά φόρτισης!

Το JBL Xtreme 4 επιπλέον, είναι ελαφρύ και διαθέτει strap ώμου για εύκολη μεταφορά. Κυκλοφορεί σε 3 χρώματα για να ταιριάζει σε κάθε στυλ: black, blue,camo. Έχεις party; Το JBL Xtreme 4 σου δίνει έναν ακόμα τρόπο να συνδέεις πολλά διαφορετικά JBL ηχεία χάρη στο Auracast™. Και ακόμα, μπορείς να boostάρεις τη μουσική σου με το AI Sound Boost. Η κατασκευή του ηχείου έχει γίνει από 70% ανακυκλωμένο πλαστικό και 100% ανακυκλωμένο ύφασμα, ενώ η μπαταρία του μπορεί να αντικατασταθεί.

Το JBL Xtreme 4 συνδυάζει κορυφαίες τεχνολογίες με δυναμικό σχεδιασμό:

Auracast – Νέος τρόπος σύνδεσης πολλών διαφορετικών ηχείων

Replaceable battery

O θρυλικός ήχος με πιο έντονο μπάσο: είναι 20% πιο δυνατό από το Xtreme 3!

Γρήγορη φόρτιση – με φόρτιση μόλις 10 λεπτά έχεις 2 ώρες μπαταρίας!

Αδιάβροχο και ανθεκτικό στη σκόνη

Για το λανσάρισμα του JBL Xtreme 4 δημιουργήθηκε η καμπάνια «Xtreme 4 you». Το μήνυμά της αποτελεί ένα λογοπαίγνιο του ονόματος του προϊόντος και της έκφρασης «extreme for you». Με αυτό τον τρόπο η καμπάνια δείχνει ότι το Xtreme 4 έχει δημιουργηθεί για να είναι ανθεκτικό και να αντέχει extreme καταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα έχει χαρακτηριστικά που προσαρμόζονται στις ανάγκες και το στυλ του κάθε χρήστη.

Η JBL ξεπέρασε τον εαυτό της… ήρθε η στιγμή να τον ξεπεράσεις κι εσύ!

Διαθεσιμότητα και Τιμές

Το JBL Xtreme 4 είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα δίκτυα Λιανικής και σε ένα εκτεταμένο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Μεταπωλητών JBL σε όλη την Ελλάδα. Η προτεινόμενη τιμή λιανικής είναι 349,00€. Περισσότερες πληροφορίες για το JBL Xtreme 4 θα βρείτε στο www.jblgreece.gr.

Δείτε περισσότερα εδώ: JBL XTREME 4 | JBL (jblgreece.gr)

Instagram: @jbl_greece

Facebook: JBL Greece

Tiktok: JBL Greece & Cyprus