To brand Tommy Hilfiger, το οποίο ανήκει στην PVH Corp., γιόρτασε την επιστροφή του στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου με το Tommy Factory Fall ’22 Runway Show – και μάλιστα σε πραγματικό New York style μια και το show συνεχίστηκε παρά τη βροχή. Το show ανέδειξε το νέο TH monogram, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον illustrator και graphic designer Fergus Purcell, προσφέροντας μια νέα εκδοχή του σύγχρονου prep. Οι ψηφιακές καινοτομίες μετέφεραν το κοινό σε ένα βιωματικό multiverse runway show – ενώ το livestream για το κοινό που παρακολουθούσε παγκοσμίως συνδύασε το physical show με το εικονικό με Superplastic avatar stars.

ΣΥΛΛΟΓΗ FALL ‘22

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ TOMMY FACTORY – ΤΟ MAKING OF ΕΝΟΣ FASHION SHOW. Επιστρέφοντας στη καρδιά της δημιουργικής μας ταυτότητας, μέσα από αυτή την συλλογή αποτίουμε φόρο τιμής στο εμβληματικό Factory του Andy Warhol στη Νέα Υόρκη, όπου συνδύασε τη μόδα, την τέχνη, τη μουσική και την ψυχαγωγία.

Από το νέο μας TH Monogram που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον Fergus Purcell μέχρι τη συνεργασία μας με τον Βρετανό σχεδιαστή Richard Quinn, αυτό το Φθινόπωρο συγκρούεται το κλασικό με το νέο για να αναδείξουμε το επόμενο. Παραδοσιακοί κώδικες Americana διασκευάζονται με μια σύγχρονη αισθητική, εμπνευσμένη από το streetwear twist. Συγκρουόμενα pop χρώματα, επαναπροσδιορίζουν τις αναλογίες και αναδιαμορφώνουν τα heritage classics με απροσδόκητους τρόπους.

Αυτό είναι το σύγχρονο prep για όλους. Μια inclusive γιορτή της pop κουλτούρας και της δημιουργικότητας, σε όλους τους κόσμους, από το IRL έως το URL – αυτό είναι το Tommy Factory.

– Tommy Hilfiger

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΜΕ ΤΟ TOMMY FACTORY

Εμπνευσμένο από την κληρονομιά του Andy Warhol για τον εορτασμό της ποπ κουλτούρας και της δημιουργικής έκφρασης, το show συγκέντρωσε Futuremakers από τον κόσμο της μόδας, της μουσικής, της τέχνης και της ψυχαγωγίας κάτω από μια στέγη. Το κοινό βρέθηκε σε ένα set σκόπιμα ημιτελές, προσκαλώντας το να βιώσει την εμπειρία μιας επίδειξης μόδας με ένα cast προοδευτικών καλλιτεχνών. Ο Jon Batiste αγκάλιασε την ιδέα και έδωσε μια αυτοσχέδια παράσταση καθώς περπατούσε στο (red) carpet. Το runway show του Tommy Hilfiger είναι το πρώτο στο είδος του που συνδύασε το IRL και URL, μετέφερε τους καλεσμένους στo creative playground του Tommy Factory, γιορτάζοντας τις συλλογές και τη δημιουργικότητα που ξεπερνούν τα όρια σε όλους τους κόσμους. Το κλείσιμο του show περιλάμβανε μια μοναδική εμφάνιση από τον θρυλικό drummer και παραγωγό Travis Barker, ερμηνεύοντας ένα μουσικό θέμα αποκλειστικά για το Tommy Factory, με φόντο το Skyline.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ENOΣ FASHION SHOW

Ένα επιλεγμένο cast φωτογράφων, βιντεογράφων και next-generation καλλιτεχνών δημιούργησε live art στο show και έδωσε στο κοινό πλήρη πρόσβαση στην backstage προετοιμασία του show – συμπεριλαμβανομένων του hairstyling, του makeup, των πρώτων εμφανίσεων και της σκηνογραφίας. Στη δημιουργία ζωντανών σκηνικών συμμετείχαν ταλέντα της Νέας Υόρκης, συμπεριλαμβανομένου του Scotty Selvin, του set designer Gabe Rozzell και των airbrush artist Print Mafia & Made By Crack, αλλά και καλλιτέχνες που συνέβαλαν σημαντικά με ειδικές τεχνικές street art όπως o screen printer Te’an Archer, ο wheatpasting Bladi, ο φωτογράφος Risa Andy, ο live printing και wheat pasting και οι graffiti artists Kyzer, OM!, Humane και DNTWATCHTV. Το περιεχόμενό τους μεταδόθηκε παράλληλα ως μέρος του φυσικού set, στο livestream, στο πλαίσιο της εμπειρίας TOMMY PLAY στο Roblox και σε όλα τα ψηφιακά κανάλια του brand.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟ RUNWAY

Το show άνοιξε με την Jalin Johnson και περιλάμβανε ένα ετερόκλητο cast μοντέλων στο physical runway, όπως η Lila Moss, Winnie Harlow, Alton Mason, Amelia Gray, Duckie Thot, Hari Nef, Julia Fox, Paloma Elsesser, Parker van Noord, Precious Lee – καθώς και ο Bob Colacello, το δεξί χέρι του Warhol και εκδότης του περιοδικού Interview και η Αμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο Donna Jordan, γνωστή ως super star του Warhol. Δύο avatar stars από το Superplastic Janky, ο Guggimon και ο Dayzee ανέβηκαν στο εικονικό runway στο TOMMY PLAY φορώντας Tommy Hilfiger x Richard Quinn και έκαναν μια ειδική εμφάνιση στο IRL show μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

EΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΖΟΝΤΑΣ TΗΝ ΜΟΔΑ “SEE NOW, BUY NOW”

Μέσω της χαρακτηριστικής πλέον πλατφόρμας «See Now, Buy Now», μέσω των αποκλειστικών ψηφιακών ειδών του Roblox, μία ποικιλία από ανδρικά, γυναικεία και gender-inclusive styles ήταν διαθέσιμα για αγορά σε πραγματικό χρόνο τη στιγμή που βγήκαν στην πασαρέλα. Οι συλλογές είναι πλέον διαθέσιμες στα καταστήματα Tommy Hilfiger, σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής πώλησης και μέσω του tommy.com.