Είχαν κατακτήσει όλες τις μεγάλες πασαρέλες της εποχής τους. Έμειναν στην ιστορία ως τα 90s Supermodels. Μπορεί να πέρασαν σχεδόν 30 χρόνια από την ακμή της καριέρας τους, όμως παραμένουν αστραφτερές σε κάθε ηλικία. Ας δούμε πως είναι σήμερα.

Christy Turlington

H Christy Turlington είναι από τα πιο γνωστά και πετυχημένα μοντέλα όλων των εποχών. Την δεκαετία του 90΄ ήταν τόσο περιζήτητη που υπήρξε το πρόσωπο οίκων όπως Calvin Klein, Missoni, Chanel, Valentino και της Revlon. Επίσης, είχε πρωταγωνιστήσει στο βίντεο κλιπ του George Michael “Freedom! ’90.”

Kate Moss

H Βρετανή ανακαλύφτηκε από φωτογράφο ενώ ήταν μόνο 14 ετών, στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης JFK International Airport. Έγινε γνωστή για το «γατίσιο» βλέμμα της και έκανε τεράστια επιτυχία, παρ’ όλο που έχει ύψος μόλις 1,70. Δούλεψε για δεκάδες σημαντικούς οίκους μόδας, έπαιξε στο βίντεο κλιπ των The White Stripes “I Just Don’t Know What To Do With Myself”, ήταν για χρόνια ζευγάρι με τον Johnny Depp και ζούσε ξέφρενα με αλκοόλ και ουσίες.

Claudia Schiffer

Η Claudia Schiffer ξεκίνησε το μόντελινγκ σε ηλικία 17 το 1987. Έτσι, μέχρι την έλευση των 90s είχε κερδίσει ήδη τον τίτλο του supermodel. Ο Karl Lagerfeld την επέλεξε ο ίδιος να γίνει το πρόσωπο του οίκου Chanel, ενώ κάνει εξώφυλλα για εκατοντάδες περιοδικά. Στην επιτυχία της έπαιξε σημαντικό ρόλο και η ομοιότητά της με την Μπριζίτ Μπαρντό.

Cindy Crawford

Η Cindy Crawford εμφανίστηκε σε πολλά περιοδικά μόδας, ενώ υπήρξε και μούσα του Helmut Newton. Μεταξύ άλλων είναι γνωστή για το πετυχημένο πρόγραμμα γυμναστικής που είχε μαγνητοσκοπήσει και για την διαφήμισή της σε διαφημιστικό της Pepsi το 1992 . Για κάποια χρόνια παρουσίασε την εκπομπή του MTV House of Style. Σήμερα, την κληρονομιά της «συνεχίζει» η κόρη της, Kaia Gerber που είναι επίσης πολύ πετυχημένο μοντέλο χάρη στην απίστευτη ομοιότητα με την καλονή μαμά.

Naomi Campbell

H Naomi Campbell είναι από τα πιο πετυχημένα μοντέλα όλων των εποχών, η γνωστή «μαύρη γαζέλα». Έγινε το πρώτο μαύρο μοντέλο που έκανε εξώφυλλο για την Vogue, την γαλλική Vogue, και το περιοδικό Time. Ακόμη, εμφανίστηκε σε αρκετά βίντεο κλιπ καλλιτεχνών όπως η Madonna και ο Michael Jackson.

Elle Macpherson

Η Elle Macpherson ήταν επίσης γνωστή ως «Το Σώμα» (“The Body”) λόγω του αγαλματένιου κορμιού της με ύψος 1,82. Κατέχει το ρεκόρ εξωφύλλων στο Sports Illustrated Swimsuit Issue με 5 εμφανίσεις. Έχει περπατήσει στις πασαρέλες των Ralph Lauren, Calvin Klein, και Christian Dior και έχει εμφανιστεί και στο σόου της Victoria’s Secret. Ακόμη, πολλοί την θυμούνται από τον ρόλο της στη σειρά Τα φιλαράκια όπου εμφανίστηκε για λίγα επεισόδια ως η χορεύτρια κοπέλα του Τζόι.

Heidi Klum

Σήμερα, η Heidi Klum είναι γνωστή για τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις. Παρουσιάζει το παγκοσμίως πετυχημένο σόου Project Runway για πολλά χρόνια. Επίσης, έχει παρουσιάσει την γερμανική εκδοχή του Next Top model. Klum έχει κάνει πολλές ακόμη τηλεοπτικές εμφανίσεις, μεταξύ άλλων στο Sex and the City και το How I Met You Mother, αλλά και σε ταινίες όπως το Ella Enchanted και Blow Dry. Fan Fact: To 2019 παντρεύτηκε τον μουσικό Tom Kaulitz από το συγκρότημα Tokio Hotel (συγκρότημα με το οποίο είχαν εμμονή οι έφηβοι το 2008).

Tyra Banks

Στα 90s η Tyra Banks δεν ήταν ακόμη γνωστή για το America’s Next Top Model. Ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή supermodels. Η Banks ξεκίνησε το μόντελινγκ μόλις 15 ετών και γρήγορα έγινε από τα πιο περιζήτητα μοντέλα. Ήταν η πρώτη αφρο – αμερικανή γυναίκα που έκανε εξώφυλλο στο GQ αλλά και στο Sports Illustrated Swimsuit Issue. Το 1997, έλαβε το βραβείο του VH1’s για το “Supermodel της Χρονιάς” ενώ ήταν και αγγελάκι της Victoria’s Secret για σχεδόν μία δεκαετία. Επίσης, είχε παίξει στην γνωστή σειρά The Fresh Prince of Bel-Air.

Linda Evangelista

H Linda Evangelista ήταν μοντέλο για χρόνια μέχρι να έρθουν τα 90s. Όταν όμως έκοψε τα μαλλιά της κοντά, τότε ήταν που έγινε περιζήτητη. Έγινε το πρόσωπο brands όπως Revlon, Donna Karen, και Versace και έχει γίνει επίσης γνωστή για την φράση: «Δεν σηκώνομαι από το κρεβάτι για λιγότερο από $10,000 την ημέρα».

Helena Christensen

Η Helena Christensen έγινε από τα πιο πετυχημένα 90s supermodels… κατά λάθος, αφού κέρδισε τον διαγωνισμό Μις Κοπεγχάγη ενώ νόμιζε πως πρόκειται για φιλανθρωπική εκδήλωση. Ύστερα, εμφανίστηκε στον διαγωνισμό Μις Κόσμος και από εκεί ξεκίνησε την διεθνή καριέρα της. Περπάτησε για τους οίκους Chanel, Versace, Prada, και Victoria’s Secret και εμφανίστηκε στο βίντεο κλιπ του Chris Isaak “Wicked Game”. Το 1999, η Christensen συνίδρυσε το μεγάλο περιοδικό μόδας Nylon.