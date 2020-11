Ατμοσφαιρικά πλάνα, άντρες και γυναίκες διαφορετικής ηλίκιας με κομψές εμφανίσεις, υπέροχη μουσική, μίνιμαλ αισθητική και όλα αυτά με φόντο μια πολυτελή κατοικία αρχιτεκτονικής του ’70. Η καμπάνια του ιστορικού brand KALOGIROU για τα 130 χρόνια από την ίδρυσή του, θα μπορούσε άνετα να διεκδικεί κάποιο κινηματογραφικό βραβείο.

Με κεντρικό μήνυμα “Ιn a house that becomes a home, 130 years of aesthetics evolve from generation to generation”, η καμπάνια “A Family Affair” είναι ξεκάθαρα αφιερωμένη στην εκλεπτυσμένη αισθητική, τη διαχρονική κομψότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Στην μοναδική αυτή κατοικία με τη μοντέρνα αισθητική και τον εξαίρετο σχεδιασμό, το παρελθόν συναντά το μέλλον, το σύγχρονο μπλέκεται με το παλιό και το μοντέρνο αντλεί έμπνευση από το κλασικό. Μια μεγάλη οικογένεια που μας συστήνει το εκλεπτυσμένο στιλ και την αισθητική αγωγή που μεταδίδεται από πατέρα σε γιο, από μητέρα σε κόρη, ενώ κάθε φορά μεταμορφώνεται σε κάτι νέο ακολουθώντας μια προσωπική ιστορία.

Είναι δυνατόν να μην σε μαγνητίσει το κόκκινο γυναικείο κοστούμι; Τα statement γυαλιά ηλίου; Το all white ανδρικό ντύσιμο; Τα πέδιλα με τα χρυσά τακούνια; Τα διαχρονικά μαύρα σκαρπίνια; Η KALOGIROU σκιαγραφεί μέσα από αυτή την καμπάνια την εξέλιξη του brand από το 1890 μέχρι σήμερα. Τα μοναδικά χειροποίητα παπούτσια, τα πρώτα καλούπια των έτοιμων υποδημάτων, τα μοντέρνα ομώνυμα σχέδια ΚΑLOGIROU, οι συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μόδας.

Η KALOGIROU έγινε συνώνυμο της μόδας, διαμόρφωσε τα fashion trends, χαρακτήρισε την αισθητική αμέτρητων γενιών και έγινε η επιτομή του high–end shopping. Έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ακολουθεί την πρωτοπορία, ανανεώνει το δημιουργικό της όραμα και διατηρεί το πάθος της για τη δημιουργία σχέσεων αγάπης και αφοσίωσης με το κοινό.

Απολαύστε το βίντεο της καμπάνιας