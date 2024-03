Ο Aaron Taylor-Johnson αναδεικνύεται ως ο πιθανότερος αντικαταστάτης του Daniel Craig για την ενσάρκωση του θρυλικού James Bond, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Sun.

Ο 33 ετών ηθοποιός, μολονότι δεν έχει επίσημα αποδεχθεί την προσφορά, φαίνεται να έχει την προτίμηση διάφορων παγκόσμιων μέσων για τον ρόλο του κινηματογραφικού πράκτορα 007. Εντούτοις, πρόσφατη έρευνα κοινής γνώμης θέλει τον Idris Elba ως την κορυφαία επιλογή των φανς για τον ρόλο, παρά τα 51 του χρόνια. Ο Elba, ωστόσο, έχει ήδη αποσύρει την υποψηφιότητά του για να επικεντρωθεί στη σειρά «Luther».

