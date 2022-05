Είναι δύσκολο να φανταστούμε τους celebrities πριν γίνουν διάσημοι. Όσο περίεργο και αν μας ακούγεται κάποιες διασημότητες δούλευαν ως μπέιμπι σίτερ, οργανωτές ντουλάπας, βοηθοί ή κάνοντας πρακτική άσκηση σε εκπομπές. Όμως, όπως οι περισσότεροι από εμάς, μερικοί από τους κορυφαίους σταρ του Χόλιγουντ είχαν συνηθισμένες δουλειές προτού τα καταφέρουν. Μάλιστα πολλοί από αυτούς δούλεψαν για άλλους celebrities πριν γίνουν μεγάλοι σταρ.

Η Kim Kardashian ήταν η οργανώτρια της ντουλάπας της Paris Hilton



Μια από τις πιο δημοφιλείς περιπτώσεις είναι η Kim Kardashian που εργαζόταν για την Paris Hilton. Πριν γίνει διάσημη για το ριάλιτι της, Keeping Up with the Kardashians, η Kim εργαζόταν ως οργανώτρια ντουλάπας για τη φίλη της, Paris. Εκτός από το ότι βοήθησε τη Hilton να οργανώσει την ντουλάπα της, η Kim συνεργάστηκε επίσης με τη Serena Williams, τον Rob Lowe, τον Brandy, τον Kenny G και τη Cindy Crawford.

Η Mindy Kaling έκανε πρακτική άσκηση στο Late Night με τον Conan O’Brien

Η Mindy Kaling, μια πολύ επιτυχημένη ηθοποιός, συγγραφέας και δημιουργός τηλεοπτικών σειρών, ξεκίνησε να εργάζεται για τον Conan O’Brien. Όταν η Kaling ήταν φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Dartmouth, έκανε πρακτική στο Late Night με τον Conan O’Brien και αργότερα συνέχισε να γράφει μια ταινία για talk show που ονομάζεται Late Night.

Η Bethenny Frankel ήταν μπέιμπι σίτερ της Paris Hilton



Πριν γίνει διάσημη στο The Real Housewives of New York City, η Bethenny Frankel ήταν μπέιμπι σίτερ για την Paris Hilton και βοηθούσε στη φροντίδα της Hilton και της αδερφής της όταν ήταν παιδιά.

Η Meghan Markle έκανε καλλιγραφία για τα προσκλητήρια γάμου του Robin Thicke

Πριν γίνει μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και προτού συμμετάσχει τακτικά στο Suits, η Meghan Markle έκανε καλλιγραφία για μερικούς διάσημους πελάτες, συμπεριλαμβανομένου του Robin Thicke. Εκτός από το χειρόγραφο των προσκλήσεων γάμου του Thicke, η Markel εργάστηκε επίσης στην αλληλογραφία διασημοτήτων των Dolce & Gabbana.

Η Khloé Kardashian ήταν η βοηθός της Nicole Richie

Αποδείχθηκε ότι η Kim δεν ήταν η μόνη από την οικογένεια Kardashian, που δούλευε για άλλη διασημότητα. Η Khloé Kardashian ήταν για λίγο βοηθός της Nicole Richie.

Ο Kanye West ήταν εσωτερικός παραγωγός της Roc-A-Fella Records, που συνιδρυτής ήταν ο Jay-Z

O Kanye West πριν γίνει παγκοσμίου φήμης ράπερ, ήταν γνωστός ως παραγωγός. Ο West προσλήφθηκε ως παραγωγός για την Roc-A-Fella Records, την οποία ίδρυσε ο Jay-Z.

Η Ashley Olsen έκανε πρακτική άσκηση για τον Zac Posen



Πριν γίνει σχεδιάστρια μόδας, η Ashley Olsen έκανε πρακτική άσκηση για τον Zac Posen. Σε μια συνέντευξή της, ο Posen θυμήθηκε ότι εμφανίστηκε σε αυτόν ζητώντας την πρακτική άσκηση με ορμή και αποφασιστικότητά.