Αχ! Αυτό το έτερον ήμισυ που το έχεις σε εκτίμηση! Ήρθε λοιπόν εκείνη η ώρα που πρέπει να αγοράσεις δώρο για τα Χριστούγεννα και δεν ξέρεις τι; Ηρέμησε! Έχω μερικές προτάσεις που θα σε βγάλουν από τη δύσκολη αυτή απόφαση είτε είναι ο πρώτος καιρός που είστε μαζί, είτε είστε μαζί κάποια χρόνια. Επίσης, εντελώς τυχαία το συγκεκριμένο άρθρο μπορείς να το αφήσεις ανοιχτό για να το δει και εκείνος γιατί έχω και 2 δώρα για να σου πάρει και εκείνος, είπαμε “εντελώς τυχαία”, να φανεί τυχαίο ε;

Για εκείνον

Για τους πρώτους μήνες σχέσης

Αν είστε στους πρώτους μήνες σχέσης μια φανταστική ιδέα είναι να του αγοράσεις ένα ζευγάρι παπούτσια! Δείχνουν ότι νοιάζεσαι για το στυλ του και θέλεις να είναι πάντα πανέμορφος. Συνδυάζοντας άνεση και απόδοση, η τεχνολογία της Vans, All-weather MTE, αναγνωρίζει ότι για την προστασία από τα στοιχεία της φύσης απαιτούνται και τα αντίστοιχα ανθεκτικά υλικά κατασκευής. Φέτος, η Vans παρουσιάζει υπερήφανα τις συλλογές Sk8-Hi MTE 2.0 DX και UltraRange EXO Hi MTE, δύο νέες επιλογές που διαθέτουν τεχνολογίες για εξαιρετική διαχείριση υγρασίας, διατήρηση θερμότητας και περισσότερη αντιολισθητική προστασία. Το κλασικό μοντέλο έχει επαναπροσδιοριστεί με ένα αδιάβροχο πάνω μέρος, ειδικό “easy on and off” βοήθημα στη γλώσσα και στη φτέρνα, καθώς και λαστιχένιο προστατευτικό των δαχτύλων στο μπροστινό μέρος, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Στο εσωτερικό διαθέτει Τεχνολογία Διατήρησης Θερμότητας MTE 360, που κρατάει τα πόδια στεγνά και ζεστά, ενώ με την προσθήκη UltraCush στο πέλμα και την ειδική επένδυση για τον αχίλλειο, τα πόδια παραμένουν άνετα όλη την ημέρα. H σκληρή MTE σόλα του μοντέλου ολοκληρώνει το σύνολο των χαρακτηριστικών του SK8-Hi MTE 2.0 DX, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τα 20 χρόνια καινοτόμου σχεδίασης της Vans για snow boots και προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή πρόσφυση στο πάτημα.

Για εσάς που είστε καιρό μαζί

Μήπως ήρθε η ώρα ο αγαπημένος σου να ξεκινήσει γυμναστική; Ε, δεν υπάρχει καλύτερο δώρο από το νέο και υπέρκομψο HUAWEI WATCH GT 2 Pro, το οποίο διαθέτει ανθεκτική μπαταρία που διαρκεί μέχρι και δύο εβδομάδες και είναι εξοπλισμένο με πάνω από 100 προγράμματα άθλησης, καθώς και επαγγελματικού επιπέδου λειτουργίες παρακολούθησης φυσικής άσκησης. Επιπλέον, εννοείται πως έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στις κλήσεις σου, καμμία κλήση πλέον αναπάντητη! Ακόμα το σκέφτεσαι;

Για εκείνη

Για εσάς που απολαμβάνετε τις πρώτες εβδομάδες σχέσης

Η αγαπημένη σου θα χαρεί με πάρα πολύ απλά πράγματα! Γνωρίζοντας οτι θέλει να την βλέπεις πάντα όμορφη και περιποιημένη προσπαθεί αρκετά για να το πετύχει. Γιατί λοιπόν να μην της κάνεις ένα δώρο το Pure Canvas Primer Blurring & Translucent Loose SeEng Powder Set της Laura Mercier. Tο σετ περιλαμβάνει την αγαπημένη Translucent Loose Setting Powder σε κανονικό μέγεθος (30g) και το ειδικό σφουγγαράκι Velour Puff για άψογη την εφαρμογή της. Μαζί, το Travel Size Pure Canvas Primer Blurring (25ml) θα δώσει λεία όψη με ματ αποτέλεσμα στην επιδερμίδα της.

Για εσάς που έχετε περάσει αρκετούς μήνες αλλά συνεχίζετε να είστε ερωτευμένοι

Τα πιο όμορφα δώρα για να εκδηλώσεις την φωτιά που σιγοκαίει μέσα σου ακόμα είναι μερικά απίθανα κομμάτια από τον οίκο Ferragamo! Το όνειρο της συντροφικότητας, η ευχή της χαράς: αυτήν την εορταστική περίοδο, ο Οίκος Salvatore Ferragamo παρουσιάζει μία ξεχωριστή καμπάνια αφιερωμένη στον χρόνο που περνάμε μαζί, και είναι υψίστης σημασίας για όλους μας. Όπως παρουσιάζεται στη θερμή και ευφυή καμπάνια μας, η προετοιμασία γεννά όνειρα και προσμονή, και μέρος της παράδοσης των γιορτών είναι και η δημιουργία της εορταστικής συλλογής του Οίκου Ferragamo. Μπορείς λοιπόν να επιλέξεις αυτή τη μπορντώ τσάντα για να τη συντροφεύει σε όλες τις βραδινές τις εξόδους. Το πιο βασικό είναι πως μπορεί να τη συνδυάσει με πάρα πολλά ρούχα! Είμαι σίγουρη ότι θα γίνει το αγαπημένο της κομμάτι.