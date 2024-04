Κατά τη διάρκεια μιας κοινής συνέντευξης με τον Νέιθαν Φίλντερ για το Hollywood Reporter, η Έμα Στόουν αποκάλυψε ότι το πραγματικό της όνομα είναι Έμιλι. Ο Φίλντερ την αποκαλούσε επανειλημμένα έτσι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, προκαλώντας την περιέργεια ενός συντάκτη του περιοδικού, ο οποίος τη ρώτησε αν και άλλοι συνεργάτες της στις ταινίες την αποκαλούν έτσι.

Η Έμα Στόουν, η αγαπημένη του Γιώργου Λάνθιμου, απάντησε ότι συνήθως οι συνεργάτες της την αποκαλούν Έμιλι όταν τη γνωρίζουν. Επίσης, ανέφερε ότι αναγκάστηκε να αλλάξει το όνομά της σε Έμα, διότι μια άλλη ηθοποιός με το όνομα Έμιλι Στόουν ήταν ήδη εγγεγραμμένη στο SAG-AFTRA.

THR cover star Emma Stone opens up about embracing her real name, Emily:⁠ “My name was taken [by another actress in SAG]. Then I freaked out a couple of years ago. For some reason, I was like, ‘I can’t do it anymore. Just call me Emily'” https://t.co/aaoVeTnAjh pic.twitter.com/zFyiwxVP78

