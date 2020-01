Ετοιμάστε τα πιο νόστιμα γλυκά με τα βάζα “Love in a jar” + ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ετοιμάστε τα πιο νόστιμα γλυκά με τα βάζα “Love in a jar” + ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μια ξεχωριστή και φρέσκια ιδέα, έρχεται να γλυκάνει την καθημερινότητα μας με τα χειροποίητα μείγματα Love in a Jar!

Τα ευφάνταστα, γεμισμένα με αγάπη βάζα φέρουν την έμπνευση και την υπογραφή της Άννυ Παπανικολάου, απόφοιτο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων με αγάπη και πάθος για τη ζαχαροπλαστική, την οποία θέλησε να βάλει στα σπίτια μας με έναν πολύ έξυπνο και εύκολο τρόπο.

Όπως η ίδια αναφέρει:

«Οι ρυθμοί της νέας εποχής επιτάσσουν ταχύτητα και ευκολία, γεγονός που πολλές φορές συνεπάγεται προχειρότητα και χαμηλή ποιότητα».

Κόντρα σε αυτή την τάση, δημιούργησε τα χειροποίητα μείγματα love in a jar, που έρχονται για να μας εξασφαλίσουν τον συνδυασμό ευκολίας και ταχύτητας με την υψηλή ποιότητα, δίνοντας μας έτσι τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε σε ελάχιστο χρόνο και με ελάχιστο κόπο μια ποικιλία προϊόντων, από θρεπτικά, γεμάτα ενέργεια, σνακ μέχρι και λαχταριστές λιχουδιές!

«Χειροποίητα μείγματα, τοποθετημένα σε βάζα, που περιέχουν ζυγισμένα τα στέρεα υλικά για να δημιουργήσετε πολύ εύκολα και γρήγορα:

Cookies, Brownies, Μπάρες δημητριακών, Ρόφημα ζέστης σοκολάτας, Μπισκότα βρώμης, με τη χρήση ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΠΟΛ!»

Για ποιο λόγο να επιλέξω ένα βάζο love in a jar;

Πρόκειται για χειροποίητο προϊόν, ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ, φτιαγμένο με υψηλής ποιότητας, επαγγελματικής χρήσης πρώτες ύλες.

Εξασφαλίζει εγγυημένο αποτέλεσμα, χωρίς να είναι απαραίτητες οι γνώσεις ζαχαροπλαστικής.

Αποτελεί ένα πρωτότυπο δώρο που απευθύνεται σε όλους.

Είναι ένα μέσο δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά.

Πρόκειται για προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς τα υλικά της συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.

« Ένα βάζο love in jar, μπορεί να προσφέρει σε εσάς και τους αγαπημένους σας την απόλαυση ενός χειροποίητου γλυκίσματος σε λίγα μόλις λεπτά, με τη χρήση ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΠΟΛ και ένα κουτάλι ή τα χέρια σας!

Μία δοκιμή αρκεί για να σας πείσει!

Για να απολαύσετε και εσείς τα προϊόντα Love in a Jar επικοινωνήστε με την Annie Papanikolaou στην σελίδα του Love in a Jar by Annie στο facebook ή στο loveinajar_byannie στο instagram.