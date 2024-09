Ενας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του 20ού αιώνα ο James Earl Jones, ο θρυλικός ηθοποιός που χάρισε τη φωνή του στον Darth Vader στο Star Wars και πρωταγωνίστησε στο Field of Dreams και σε πολλές άλλες ταινίες και θεατρικές παραστάσεις, απεβίωσε σήμερα το πρωί στο σπίτι του στο Dutchess County της Νέας Υόρκης, σε ηλικία 93 ετών.

Ο James Earl Jones, ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς παγκοσμίως, ήταν ένας από τους λίγους καλλιτέχνες που κατάφερε να κερδίσει τα τέσσερα κορυφαία βραβεία (EGOT): Emmy, Grammy, Oscar και Tony. Παρόλο που το Όσκαρ του ήταν τιμητικό, έχει κερδίσει δύο Primetime Emmy Awards, ένα Daytime Emmy, ένα Grammy για αφήγηση και τρία Tony Awards.

Η καριέρα του Jones διήρκεσε περισσότερα από 60 χρόνια, με περίπου 200 συμμετοχές σε ταινίες και τηλεόραση. Ίσως η πιο γνωστή του δουλειά ήταν η φωνή του Darth Vader στην αρχική τριλογία του Star Wars, ρόλο που επανέλαβε και σε άλλες ταινίες της σειράς, όπως το Rogue One και The Rise of Skywalker. Επίσης, χάρισε τη φωνή του στον Mufasa στην κλασική ταινία της Disney, The Lion King. Παράλληλα, τον γνωρίσαμε στο επικό Conan στο ρόλο του μάγου Thulsa Doom, αλλά και σε άλλες σημαντικές ταινίες όπως είναι το Hunt for the Red October, The Sandlot και Coming to America.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την καριέρα του στο σινεμά, ο Jones Earl Jones είχε μια αξιοσημείωτη παρουσία στο Broadway, κερδίζοντας δύο Tony Awards και άλλες σημαντικές διακρίσεις. Σε ένδειξη τιμής, το 2022, το θέατρο Cort στη Νέα Υόρκη μετονομάστηκε σε James Earl Jones Theatre. Καλό ταξίδι Lord Vader στον μακρινό μακρινό γαλαξία σου…