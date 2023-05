Γιορτάστε μαζί μας την παγκόσμια ημέρα του Star Wars, με τις μοναδικές φιγούρες και παιχνίδια ρόλων της Hasbro και ταξιδέψτε σε ένα σύμπαν πολύ πολύ μακρινό.

Από το 1979 η 4η Μαΐου, έχει καθιερωθεί από τους fan, ως η παγκόσμια ημέρα Star Wars. Έκτοτε και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, οι θαυμαστές του Star Wars, φροντίζουν να κάνουν εκείνη τη μέρα ξεχωριστή, γιορτάζοντας το brand με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Η Παγκόσμια Ημέρα Star Wars, είναι μια ημέρα αφιερωμένη στον εορτασμό του εμβληματικού franchise Star Wars. Αυτή η μέρα καθιερώθηκε από θαυμαστές που ήθελαν να δείξουν την εκτίμησή τους για την αγαπημένη σειρά. Η ημερομηνία, η 4η Μαΐου, επιλέχθηκε λόγω της ομοιότητάς της με τη φράση «May the Force be with you», ένα πολύ γνωστό απόσπασμα από τις ταινίες. Οι θαυμαστές σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν αυτή την ημέρα με διαφορετικούς τρόπους, όπως βλέποντας ταινίες, ντύνονται σαν τους αγαπημένους τους χαρακτήρες, συμμετέχουν σε δραστηριότητες με θέμα τον Πόλεμο των Άστρων και μοιράζονται την αγάπη τους για το franchise στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ημέρα έχει γίνει ένα δημοφιλές γεγονός στην κοινότητα του Star Wars και μια ευκαιρία για τους θαυμαστές να συναντηθούν για να γιορτάσουν τον μακρινό γαλαξία.