Το 2004 ήταν μια χρονιά “ορόσημο” για τη Τζάνετ Τζάκσον. Βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της, ακολουθώντας την επιτυχημένη πορεία του αδερφού της Μάικλ. Ένα περιστατικό όμως, που διαδραματίστηκε κατά τη διάρκεια του Super Bowl ήταν αρκετό για να φέρει τα “πάνω κάτω”.

Το περιστατικό που “σόκαρε” το κοινό και ο ρόλος του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ

Η διάσημη τραγουδίστρια βρισκόταν στο τέλος σχεδόν του προγράμματός της, με αρκετά εκατομμύρια τηλεθεατών να παρακολουθούν ζωντανά. Ο γνωστός τραγουδιστής Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ανέβηκε στη σκηνή για το προγραμματισμένο τους ντουέτο. Με μια κίνηση, η οποία λέγεται ότι ήταν προσχεδιασμένη για να αποκαλύψει το κόκκινο σουτιέν της Τζάνετ, ο τραγουδιστής τράβηξε τη μπλούζα της, αποκαλύπτοντας το στήθος της. Από την ημέρα εκείνη ξεκίνησε ένας “εφιάλτης” για τη Τζάνετ Τζάκσον. Δέχτηκε ποικίλες επιθέσεις, καθώς το θέαμα θεωρήθηκε ανήθικο και ακατάλληλο από τη στιγμή που παρακολουθούσαν το Super Bowl οικογένειες.

Νέο ντοκιμαντέρ ρίχνει “φως” στο περιστατικό

Τα FX και Hulu πρόκειται να κυκλοφορήσουν ένα ντοκιμαντέρ για το σκάνδαλο της εμφάνισης της Τζάνετ Τζάκσον στο ημίχρονο του Super Bowl, στο οποίο εμπλέκεται ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ. Μετά το περιστατικό, η καριέρα της Τζάκσον πήρε αρνητική τροπή. Η καριέρα του Τίμπερλεϊκ όμως φάνηκε να εξελίσσεται πιο δυναμικά από ποτέ. Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson» επιδιώκει να εξετάσει τόσο τα πολιτιστικά όσο και τα φυλετικά ρεύματα που συγκρούστηκαν στη σκηνή του Super Bowl και ερευνά πώς το επεισόδιο επηρέασε μία από τις πιο σημαντικές μουσικούς στην ιστορία της ποπ.