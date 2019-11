Οι 5 λόγοι που το Last Christmas θα σου κλέψει την καρδιά (και θα σε κάνει να ξεχάσεις το Love Actually)!

Μπορεί να σας φανεί απίστευτο όμως έχουν περάσει σχεδόν 16 χρόνια από την ημέρα που προβλήθηκε στους κινηματογράφους το Love Actually, η ρομαντική κομεντί του Richard Curtis, στην οποία πρωταγωνιστούσαν αγαπημένοι και λατρεμένοι αστέρες του Hollywood (όπως οι Liam Neeson, Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Keira Knightley κ.ά). Το Love Actually έμελλε να γίνει η κορυφαία ρομαντική Χριστουγεννιάτικη ταινία (εντάξει σας αρέσει και το Die Hard αλλά είναι πιο brutal) κι όχι άδικα, καθώς μοναδικές συγκινητικές στιγμές. Ωστόσο, ύστερα από 16 χρόνια, ο «θρόνος» του Love Actually έχει αρχίσει και απειλείται, καθώς το Last Christmas με την μοναδική Emilia Clarke παίζει δυνατά για να σας κάνει να ξεχάσετε το Love Actually…

Στο Last Christmas η πρωταγωνίστρια Kate καλείται να αντιμετωπίσει τις δεκάδες δυσκολίες που της έχει φέρει η ζωή, με σημαντικότερο όλων ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που τις εμφανίστηκε τα περασμένα Χριστούγεννα. Η τωρινή της δουλειά, στην οποία καλείται να τριγυρνάει ντυμένη με τη στολή ενός ξωτικού, δεν της πολυαρέσει, ενώ αισθάνεται ότι όλη της η ζωή είναι ένα χάλι και μισό. Όλα αλλάζουν όταν τα τελευταία Χριστούγεννα εμφανίζεται ο Tom, o οποίος θα την κάνει να αναθεωρήσει για πάντα όλα όσα γνώριζε στο παρελθόν. Η δύναμη της ιστορίας κρύβεται στην ιστορία μιας νεαρής και ταλαντούχας γυναίκας, που κάπως έχει χάσει το δρόμο της, εξαιτίας μιας περιπέτειας με την υγεία της και λόγω της οικογενειακής της κατάστασης, καθώς η μητέρα της δυσκολεύεται ως μετανάστρια σε ένα Λονδίνο στα πρόθυρα του Brexit…

Η ρομαντική διάθεση χτυπάει κόκκινο και εκτός από το καλογραμμένο story και την μαγευτική χριστουγεννιάτική ατμόσφαιρα που διαθέτει υπάρχουν 5 λόγοι που το Last Christmas είναι η ταινία που θα κλέψει την καρδιά σου φέτος τα Χριστούγεννα…

5. Το soundtrack του George Michael!

Σε όλη την ταινία ακούγονται τα μουσικά κομμάτια του αξέχαστου George Michael! Last Christmas, Too Funky, Heal the Pain, Freedom, Fast Love και πολλά ακόμη μοναδικά τραγούδια μας θυμίζουν το πόσο μεγάλος καλλιτέχνης ήταν ο αγαπημένος George.

4. Το πρωταγωνιστικό ζευγάρι

Emilia Clarke και Henry Golding ξεχωρίζουν για την εκπληκτική ερμηνεία τους, καθώς και οι δύο τους συνθέτουν ένα μοναδικό δίδυμο! Και οι δύο τους φωτίζουν περισσότερο και από τα λαμπάκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

3. Δένεσαι πολύ με τους δύο ήρωες

Αντίθετα με το Love Actually που βασίζεται σε πολλούς ήρωες, στο Last Christmas υπάρχει μεγαλύτερο δέσιμο ανάμεσα στον θεατή και στους πρωταγωνιστές και η ιστορία είναι πολύ πιο εστιασμένη.

2. Σε ωθεί σε ένα «ταξίδι» αυτογνωσίας!

Η ταινία επικεντρώνεται ουσιαστικά στον τρόπο που κοιτάζουμε το ποτήρι και κατά πόσο αυτό είναι μισογεμάτο ή μισοάδειο. Ουσιαστικά μέσω της Kate μπορούμε να επιτύχουμε το δικό μας ταξίδι αυτογνωσίας, γνωρίζοντας καλύτερα τον εαυτό μας και τις ιδιαιτερότητες του.

1. Θα κλάψεις πολύ… πάρα πολύ!

Καλό είναι να έχεις μαζί σου και μπόλικα πακέτα χαρτομάντηλα γιατί το μόνο βέβαιο είναι ότι θα τα χρειαστείς!

Η ταινία Last Christmas προβάλλεται στους κινηματογράφους όλης της χώρας από την Tulip Entertainment