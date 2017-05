Από τη Disney, το studio που μας έχει συνηθίσει στις πιο φαντασμαγορικές παραγωγές, έρχεται η πέμπτη ταινία του διασκεδαστικού franchise με εκατομμύρια πιστούς οπαδούς σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης.

O Johnny Depp (Pirates of the Caribbean, Alice Through the Looking Glass) επιστρέφει στο ρόλο του προκλητικού αντιήρωα Captain Jack Sparrow που του έχει προσφέρει δικαίως μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού ρόλου. Στο πλευρό του θα δούμε τους βραβευμένους με Όσκαρ Javier Bardem (No Country for Old Men, Skyfall) και Geoffrey Rush (The King’s Speech), ενώ την παραγωγή της ταινίας αναλαμβάνει και πάλι ο Jerry Bruckheimer, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό του τους Νορβηγούς σκηνοθέτες Joachim Rønning και Espen Sandberg (Kon-Tiki).

Η ταινία βασίζεται στη γνωστή και επιτυχημένη συνταγή του παραμυθιού γεμάτου φαντασία, χιούμορ και περιπέτεια, βασικά στοιχεία που έχουν αναδείξει το franchise σε ένα διεθνές φαινόμενο τα τελευταία 14 χρόνια, και επιφυλάσσει και πάλι πολλές εκπλήξεις για τους οπαδούς του … και όχι μόνο.

25 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Feelgood και σε 3D