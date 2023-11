Το θέατρο έχει ξεκινήσει δυναμικά και για τη φετινή σεζόν με πολλές διαφορετικές παραστάσεις. Ο χειμώνας είναι συνυφασμένος με τις βόλτες μας σε θαετρικές παραστάσεις. Από θεατρικά δράματα που προκαλούν σκέψη που εμβαθύνουν στην πολυπλοκότητα της ανθρώπινης κατάστασης έως ξεκαρδιστικές κωμωδίες που θα σας κάνουν να ξεχαστείτε από την καθημερινότητα, υπάρχει μια ποικιλία παραστάσεων που παίζονται τώρα και καλύπτουν όλα τα γούστα. Σίγουρα όμως αξίζει τα δείτε τις παρακάτω:

Καρόλου 18, Μεταξουργείο

Έξι άνεργοι γείτονες αποφασίζουν να κάνουν ένα σόου στριπτίζ για να βγουν από το οικονομικό αδιέξοδο στη μεταφορά του έργου των Στίβεν Σινκλέρ και Άντονι ΜακΚάρτεν, που γράφτηκε το 1987 στη Νέα Ζηλανδία, στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Επειδή όμως κανείς τους δεν ξέρει ούτε να χορεύει ούτε να γδύνεται, ζητούν βοήθεια από μια χορογράφο. Μέσα από κωμικοτραγικές καταστάσεις βγαλμένες από το σήμερα, αναδεικνύονται προβλήματα της καθημερινότητας όπως είναι ένα διαζύγιο και τα παρελκόμενα του, η απιστία και οι εξωσυζυγικές σχέσεις, η απόλυση, ο νεοπλουτισμός, ο ρατσισμός και πολλά άλλα. Κάθε ένας από τους χαρακτήρες είναι ένα κομμάτι ενός παζλ που περιγράφει όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης.

Θέλω να σου κρατάω το χέρι – Θέατρο Άλφα

Πατησίων 37, Κέντρο

Το τραγούδι των Μπιτλς «I want to hold your hand» ενέπνευσε ένα έργο με πρωταγωνιστές του δύο «παράνομους» εραστές οι οποίοι αναζητούν διέξοδο στα προβλήματα των γάμων τους. To σκηνικό, ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Τα μόνα πρόσωπα, εκείνοι. Απέναντι αλλά και δίπλα. Μαζί αλλά και χωριστά. Μία γυναίκα και ένας άντρας που εμπλέκονται μαζί σε ένα συναισθηματικό και ψυχολογικό bras de fer. Είναι και οι δύο γονείς. Έχουν και οι δύο τα δίκια τους. Έχουν κάνει και οι δύο λάθη. Αυτό που ψάχνουν, όμως, τελικά, μέσα από τις συναντήσεις τους, είναι κάτι απλό: λίγη ουσιαστική συντροφικότητα.

Ερμηνεύουν: Τ. Ιορδανίδης, Θ. Ματίκα. Σκην.-κοστ.: Ηλ. Δουλαδήρη. Φωτ.: Ζ. Μολυβδά-Φαμέλη.

Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού – Θέατρο Γκλόρια

Ιπποκράτους 7, Κέντρο

Το έργο αφορμάται από την πραγματική δολοφονία του «αναρχικού σιδηροδρομικού» Τζουζέπε Πινέλι που διαπράχθηκε από την ιταλική αστυνομία. Με σατιρικό και ειρωνικό τρόπο, το έργο καταγγέλλει το τραγικό συμβάν, καυτηριάζει την κατάχρηση της εξουσίας και, αν και γράφτηκε πριν από χρόνια για να ασκήσει κριτική στη κυβερνητική διαφθορά, ο θεατής δεν θα δυσκολευτεί να βρει πολλές ομοιότητες με την Ελλάδα του σήμερα. Ταυτόχρονα, η παράσταση, που έχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα περισσότεροι από 200.000 θεατές, διαθέτει εκρηκτική ενέργεια και ακολουθεί τα χνάρια ενός αρχετυπικού Γελωτοποιού, μίας φιγούρας διαχρονικής, αστείας και επικίνδυνης για κάθε εξουσία και κάθε στερεότυπο, συνδυάζοντας τα τραγούδια και τη ζωντανή μουσική με το καυστικό χιούμορ.

Ερμηνεύουν: Π. Βλάχος, Γ. Τζαβάρας, Ιφ. Αστεριάδη, Γ. Γιαννούλης, Στ. Πέτσος, Π. Κατσώλης. Μουσικός επί σκηνής: Β. Πράπας. Σκην.: Ηλ. Δουλαδήρη, Γ. Κακλέας. Κοστ.: Ηλ. Δουλαδίρη. Χορογρ.: Αγγ. Τρομπούκη. Φωτ.: Στ. Κάλτσου.

Κάποιος να με προσέχει – Θέατρο Βεάκη

Στουρνάρη 32, Εξάρχεια

Σε μια παράσταση που αναδεικνύει τη δυναμική του σκληρού, αστείου και συνάμα ποιητικού έργου του Ιρλανδού συγγραφέα, ανεβαίνει η βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα ιστορία τριών ομήρων, που απήχθησαν σε μια περίοδο αναταραχής στον Λίβανο. Η προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις κακουχίες και την αγωνία του θανάτου, υπό το άγρυπνο βλέμμα των τρομοκρατών – απαγωγέων τους, εκδηλώνεται με δαιμονικό χιούμορ ή «παιχνίδια» διαφυγής. Μέσα από συγκρούσεις ή συναισθηματικές εξάρσεις, οι τρεις τους, θα δεθούν με ισχυρότερα δεσμά και από τις αλυσίδες που τους κρατούν. Η πανανθρώπινη αυτή ιστορία των τριών ομήρων μιλά για τον φόβο και την ταυτότητα, διαλύει τα σύνορα των φύλων, διερευνά τις στρατηγικές επιβίωσης του ανθρώπου μέσα σε συνθήκες τρόμου και μας υπενθυμίζει πως είμαστε πιο δυνατοί όταν είμαστε ενωμένοι.

Ερμηνεύουν: Αντ. Αλμπάνης, Σ. Σκάντζικας, Δ. Παπαγεωργίου. Σκην.-κοστ.: Μ. Τσαγκάρη. Φωτ.: Λ. Παυλόπουλος.

Μικρά συζυγικά εγκλήματα – Μικρό Άνεσις

Λεωφ. Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι

Εξαιτίας ενός μυστηριώδους ατυχήματος, ο Ζιλ, ένας συγγραφέας, παθαίνει αμνησία. Η εδώ και πολλά χρόνια γυναίκα του, η Λίζα, αναλαμβάνει να επαναφέρει τη μνήμη του σχετικά με τον εαυτό του αλλά και εκείνη. Θα του πει, όμως, εκείνη σε όλα την αλήθεια; Όπως αναφέρει ο σκηνοθέτης, ο συγγραφέας του έργου βάζει στην ουσία έναν άνθρωπο να ανακαλύπτει τον άπειρα μυστηριώδη χαρακτήρα ενός άλλου. Η διαύγεια του χαρακτήρα του ενός του δίνει τη δυνατότητα να αποδεχτεί τον άλλον και να δημιουργήσουν μια σχέση που είναι βέβαιη μέσα στην αβεβαιότητα του έρωτα. Μήπως, όμως, ο πόνος που προκαλεί το συναίσθημα αυτό αναπόφευκτος;

Ερμηνεύουν: Άρης Λεμπεσόπουλος, Ν. Τσαλίκη. Σκην.: Δ. Πολυχρονιάδης. Κοστ.: Κ. Παπανικολάου. Μουσ.: Χ. Θάνος. Φωτ.: Αλ. Αναστασίου.

Παραστάσεις έως: 13/01/2024

Πηγή: Αθηνόραμα

