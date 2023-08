H στιγμή που περίμενε όλο το χρόνο ο μισός (και βάλε) πληθυσμός της χώρας είναι επιτέλους εδώ, καθώς ως γνωστόν ο Αύγουστος είναι ο απόλυτος μήνας των “made in Greece” διακοπών. Φανταζόμαστε ότι αυτή τη στιγμή ήδη θα βρίσκεστε σε τροχιά των τελικών προετοιμασιών, έτσι ώστε να απολαύσετε και φέτος το «αθάνατο» και one-of-a-kind ελληνικό καλοκαίρι, το οποίο είμαι γνωστό στα πέρατα του κόσμου. Όπου και εάν βρεθείτε τις ημέρες του Αυγούστου, είτε προτιμήσετε θάλασσα σε κάποιο όμορφο ελληνικό νησί, είτε δοκιμάσετε το βουνό, είτε απλώς προτιμήσετε να ξεκουραστείτε στα σχεδόν άδεια αστικά κέντρα, σίγουρα το ελληνικό καλοκαίρι έχει τη δική του «γλύκα» και τον δικό του μοναδικό χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που είστε έτοιμοι (σίγουρα δεν θα κρατιέστε) για να ταξιδεύσετε σε άλλες… «πολιτείες», αναμφίβολα η σύγχρονη mobile υψηλή τεχνολογία και ο θαυμαστός κόσμος του Internet of Things μπορούν να σας βοηθήσουν να απολαύσετε το καλοκαίρι σας ακόμη πιο… άνετα και ξεκούραστα! Εάν αναρωτιέστε το… πως, σίγουρα οι «έξυπνες» ΑΙοΤ λύσεις της Xiaomi είναι εδώ για να κάνουν και το φετινό καλοκαίρι ακόμη πιο συναρπαστικό. Ακόμη και εάν εσείς αφήσετε το σπίτι σας για κάποιες μέρες, οι εξελιγμένες λειτουργίες του Xiaomi Home App αναμένεται να σας λύσουν τα χέρια! Μερικά swipes είναι αρκετά για να χειριστείτε και να ελέγξετε με χαρακτηριστική ευκολία οποιαδήποτε smart συσκευή που αποτελεί μέρος του οικοσυστήματος της Xiaomi. Οι δε personalized λειτουργίες που σας προσφέρει η εφαρμογή της Xiaomi, σας δίνουν τη δυνατότητα να ορίσετε κάθε διαφορετική παράμετρο του interconnected σπιτιού.

Εάν λοιπόν αποφασίσετε να λείψετε για αρκετές ημέρες από το σπίτι λόγω διακοπών, τότε οι smart κάμερες της Xiaomi αποτελούν το καλύτερο «άγρυπνο» μάτι, μια ασπίδα προστασίας που επιτρέπει κάθε επίδοξο εισβολέα. Τα μοντέλα C200, C300 και C400, διαθέτουν περιστροφική κάμερα 360 μοιρών, που καλύπτει το σύνολο των εσωτερικών χώρων σας, αλλά και ανίχνευση κίνησης με Α.Ι., η οποία με το που θα «εντοπίσει» οποιαδήποτε κίνηση θα σας ενημερώσει άμεσα στο smartphone σας. Μάλιστα, ένα πολύ μεγάλο ατού των συγκεκριμένων smart cameras είναι η εντυπωσιακή ανάλυση που διαθέτουν, φτάνοντας ακόμη και τα 2.5Κ!

Τώρα εάν ανήκετε σε εκείνους που σας αρέσουν περισσότερο οι σύντομες αποδράσεις (ή λόγω υποχρεώσεων λείπετε αρκετές ώρες από το σπίτι), αλλά δεν μπορείτε να πάρετε μαζί σας το κατοικίδιο σας, το Xiaomi Smart Pet Feeder & Xiaomi Smart Pet Drinking Fountain (σε 2-in-1 combo) είναι αναμφίβολα «must-have»! Η γατούλα και το σκυλάκι σας δεν πρόκειται ποτέ να πεινάσουν ή να «διψάσουν», καθώς η εν λόγω έξυπνη ταϊστρα ζώων προσφέρει 24ωρη αυτόματη τροφοδοσία τροφής και 24ωρη παροχή υγιεινού νερού! Δίνοντας τη δυνατότητα αυτόματης χορήγησης τροφής και νερού και προσφέροντας μοναδικό έλεγχο, μέσω του Xiaomi Home app, μπορείτε να ελέγξετε το διαιτολόγιο του pet σας από οποιοδήποτε σημείο κι εάν βρίσκεστε (πιστέψτε μας μετά από αυτό το σούπερ high-tech gadget το pet σας, θα σας λατρέψει ακόμη περισσότερο).

Και επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι η καθαριότητα είναι «μισή αρχοντιά» όπως λέει και ο σοφός λαός… Aκόμη και όταν τρέχουμε για τις τελευταίες δουλειές πριν τις διακοπές, μπορούμε πλέον να αφήσουμε περιποιημένο και καθαρό το σπίτι μας για να το βρούμε και στην… εντέλεια μόλις επιστρέψουμε. Οι ρομποτικές σκούπες της Xiaomi θα αναλάβουν να το κάνουν… brand new και εσείς μπορείτε να επικεντρωθείτε περισσότερο στην επιλογή του νέου σας μαγιό. Μάλιστα, οι περισσότερες ρομποτικές λύσεις της Xiaomi θα σας κάνουν τη ζωή ακόμη πιο εύκολη, καθώς σκούπιζουν και σφουγγαρίζουν… αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να κουνήσετε το μικρό σας δαχτυλάκι! Για παράδειγμα, μπορείτε να προτιμήσετε την Xiaomi Robot Vacuum X10+, η οποία αποτελεί την «βασίλισσα» των ρομποτικών vacuums. Ενσωματώνοντας state-of-the art τεχνολογία με την X10+ πρόκειται να βιώσετε την απόλυτη «μαγεία» του αυτοματοποιημένου καθαρισμού. Ειδικότερα, ο προηγμένος αισθητήρας S-Cross AI που διαθέτει, προσφέρει ένα προηγμένο τρισδιάστατο σύστημα αναγνώρισης και αποφυγής εμποδίων στον χώρο, καθώς συνενώνει την LDS πλοήγηση με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την τεχνολογία 3D mapping. Χωρίς αμφιβολία, η Robot Vacuum Χ10+ είναι μια κατηγορία από μόνη της, καθώς μια απλή εντολή μέσω του Xiaomi Home App και απλώς εκείνη «αναλαμβάνει» τα υπόλοιπα (και εσείς απλώς είτε κάνετε τις βουτιές σας είτε τα ψώνια σας). Με διπλές κεφαλές σφουγγαρίσματος, λειτουργία αδειάσματος κάδου, αναγνώριση χαλιών, λειτουργία επανατροφοδότησης με καθαρό νερό, αυτόματα άδειασμα της σκόνης και λειτουργία αυτοκαθαρισμού, η X10+ αλλάζει για πάντα το τοπίο στις ρομποτικές σκούπες.

Πέραν της κορυφαίας X10+, στο πλούσιο IoT οικοσύστημα της Xiaomi περιλαμβάνονται και πιο προσιτές οικονομικά λύσεις. Μία από αυτές είναι και η… μικρότερη αδελφή της Χ10+, Χ10, η οποία είναι ένα μικρό τέρας αυτονομίας, καθώς διαθέτει μπαταρία με χωρητικότητα στα 5200mAh, γεγονός που εξασφαλίζει ακόμη και 180 λεπτά non-stop καθαρίσματος. Ο δε ενσωματωμένος κάδος προσφέρει δυνατότητα αυτόματου αδειάσματος, ενώ η σακούλα των 2.5L αποθηκεύει έως και 60 πλήρεις καθαρισμούς. Τέλος, μια εξίσου οικονομική λύση στην κατηγορία των ρομποτικών σκουπών είναι και η S10+, η οποία ξεχωρίζει για την ισχυρή αναρρόφηση στα 4000 Pa, την εντυπωσιακή ακρίβεια λόγω της τεχνολογίας Lased LDS, αλλά και τις διπλές κεφαλές για ακόμη πιο αποτελεσματικό σφουγγάρισμα. Αμφότερες φυσικά ελέγχονται με χαρακτηριστική άνεση από το Home Application της Xiaomi.

Αναμφίβολα, τα παραπάνω tech products είναι ιδανικά για εσάς που θα αποφασίσετε να αφήσετε το σπίτι σας, παρόλα αυτά εάν μείνετε σε κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να περάσετε διασκεδαστικά τον Αύγουστο σας! Look at the bright side of life άλλωστε που… λένε και οι Άγγλοι, καθώς όταν η πόλη είναι άδεια σας καλεί να την εξερευνήσετε και να την δείτε μέσα από μια διαφορετική ματιά. Τι πιο ωραίο λοιπόν από το να ανεβείτε σε ένα Electric Scooter της Xiaomi και να αισθανθείτε την καλοκαιρινή αύρα να σας χαϊδεύει το πρόσωπο, χαζεύοντας την πόλη ή πηγαίνοντας στην πλησιέστερη παραλία για μια βουτιά. Ως γνωστόν, η Xiaomi είναι η κορυφαία δύναμη στον κόσμο των electronic scooters, με την γκάμα της να είναι κυριολεκτικά ανεξάντλητη, ικανοποιώντας όλους τους φανατικούς λάτρεις της μικροκινητικότητας και του eco-friendly τρόπου μετακίνησης. Με το Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, το οποίο διακρίνεται για το διπλό σύστημα ανάρτησης, την εντυπωσιακή ισχύ των 940w, αλλά και την σούπερ αυτονομία των 70 χιλιομέτρων, ενώ το ειδικό ελαστικό Xiaomi Duragel 10” θα σας κάνει να ξεχάσετε για πάντα τους ενοχλητικούς κραδασμούς.

Αδιαμφισβήτητα, τo Xiaomi Scooter 4 Ultra είναι η… «ultra» εμπειρία στα e-scooters, όμως δεν είναι το μόνο, καθώς τόσο το 4 Pro (με 55 χλμ. Αυτονομία / 25 χλμ την ώρα μέγιστη ταχύτητα και τα 700W maximum ισχύ) και το “απλό” 4 (με 30 χλμ. Αυτονομία / 25χλμ την ώρα μέγιστη ταχύτητα και τα 600W maximum ισχύ) αποτελούν δύο επίσης πολύ καλές προτάσεις, σε περίπτωση που επιθυμείτε να κινηθείτε ακόμη πιο… «οικονομικά».

Τέλος, εφόσον είστε σε άδεια και θελήσετε να περάσετε στο σπίτι τις πιο ζεστές ημέρες και νύχτες (παρέα με το air-condition), σίγουρα δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να την περάσετε σπίτι, απολαμβάνοντας τις πιο cool σειρές στο Netflix και στο Disney+ (που κάνατε «κάβα» τον χειμώνα) ή «λιώνοντας» με τα αγαπημένα σας games (που επίσης έχουν μείνει αποθηκευμένα στο δίσκο της κονσόλας σας εδώ και… αιώνες) ή ακόμη και παρακολουθώντας τα φιλικά ή τις πρώτες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της ομάδας σας. Τι καλύτερο λοιπόν από έναν Mi Smart Projector 2, o οποίος με την διαγώνιο τις οθόνης του να φτάνει στις 120 ίντσες και την crystal-clear ανάλυση στα 1080p, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα θέλετε να ξεκολλήσετε από το πεδίο προβολής του.

Και επειδή, βραδιές με projector θέλουν και τα απαραίτητα snacks, πως θα σας φαινόταν η ιδέα να τσεκάρετε και το Smart Air Fryer Pro 4L της Xiaomi, το οποίο θα σας δώσει τη δυνατότητα να ετοιμάσετε τα πιο λαχταριστά εδέσματα, επιλέγοντας δεκάδες διαφορετικές συνταγές (100+) μέσα από το Xiaomi Home App!

Χωρίς αμφιβολία, με όλα τα μοναδικά προϊόντα του οικοσυστήματος της Xiaomi, ο φετινός Αύγουστος θα είναι ο πιο… cool ever!

Όλη η πλούσια γκάμα προϊόντων οικοσυστήματος της Xiaomi είναι διαθέσιμη σε ασυναγώνιστες τιμές και σε σούπερ προσφορές στα Xiaomi Store σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο ηλεκτρονικό κατάστημα mistore-greece.gr καθώς και σε όλα τα επίσημα σημεία πώλησης.