Το Magic σε προκαλεί να ζήσεις αυτό το καλοκαίρι την απόλυτη εμπειρία απόλαυσης με μία νέα μοναδική γευστική πρόταση, που τα… σπάει και ξυπνά όλες σου τις αισθήσεις! Το νέο Magic Double Gold Caramel Billionaire, με την πλούσια γεύση του και τα ατελείωτα layers, βρίσκεται ήδη στα ψυγεία της Algida για τις πιο απολαυστικές καλοκαιρινές στιγμές.

Ο μοναδικός συνδυασμός παγωτού με γεύση μπισκότο και pecan, με σιρόπι αλμυρής καραμέλας, σοκολάτα Gold και τραγανά κομμάτια ιταλικού μπισκότου κάνει την απόλαυση να αποκαλύπτεται ήδη από την πρώτη δαγκωνιά στο ξυλάκι Magic Double Gold Caramel Billionaire. Διατίθεται και σε πολυσυσκευασία (6 x 55ml) για την παρέα αλλά και για πολλαπλή απόλαυση!

Η ίδια εμπειρία ξεδιπλώνεται και μέσα από το Magic Double Gold Caramel Billionaire σε κύπελλο (440ml),για εκείνους που επιλέγουν να απολαμβάνουν το παγωτό τους με κουτάλι. Η “Gold” σοκολάτα με καραμέλα αγκαλιάζει το βελούδινο παγωτό με γεύση μπισκότου, το πλούσιο σιρόπι καραμέλας και κανέλας, ενώ καραμελωμένα pecan και τραγανά μπισκότα ολοκληρώνουν τη μαγική συνταγή.

Το νέο Magic Double Gold Caramel Billionaire έρχεται να συμπληρώσει τις ήδη υπάρχουσες αγαπημένες γεύσεις παγωτού από τοpremiumportfolio τουbrand, όπως το αυθεντικό Magic Classic, το λαχταριστό Magic Double Caramel με πλούσιο σιρόπι καραμέλας, το βελούδινο Magic White Choco & Cookies με κομμάτια μπισκότου, η πεμπτουσία της σοκολάτας Magic Double Choco και το διαχρονικά αγαπημένο Magic Almond με λαχταριστά κομμάτια αμυγδάλου.

Έτσι, και αυτό το καλοκαίρι, το Magic παραμένει πιστό στην απόλαυση και ρίχνει τη θερμοκρασία με τον πιο…μαγικό τρόπο. Εσύ, επίλεξε τη δική σου αγαπημένη Magic γεύση και ετοιμάσου για ένα μοναδικό ταξίδι αισθήσεων που ξεκινάει από την πρώτη μπουκιά!

Magic – Pleasure has more than one layer!