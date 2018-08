Η επιδερμίδα του προσώπου μας επιβαρύνεται με τον ζεστό καιρό αλλά και τον καυτό ήλιο! Γι αυτό και η περιποίηση του προσώπου απαραίτητη, αφού ο ιδρώτας, το ξηρό περιβάλλον, η σκόνη, αυξάνονται σημαντικά. Έτσι και φέτος το καλοκαίρι, η Vichy έρχεται με την πιο δροσερή και αποτελεσματική λύση με 3 βασικά προϊόντα περιποίησης: το PURETÉ THERMALE Δροσερό Gel Καθαρισμού, με απαλή σύνθεση, το καθημερινό booster Mineral 89, σε ειδική συσκευασία 30ml και τη νέα Aqualia Thermal σε μορφή tube 30ml, για να τα βάλετε στο καλοκαιρινό σας νεσεσέρ

PURETÉ THERMALE, Δροσερό Gel Καθαρισμού

Το πρώτο gel καθαρισμού προσώπου που απομακρύνει ρύπους και μικροσωματίδια χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα.

ΜINERAL 89, Καθημερινό Booster Προσώπου για ενυδάτωση, τόνωση και ενδυνάμωση σε συσκευασία 30ml για να το έχεις πάντα μαζί σου

Το MINERAL 89, είναι η πρώτη καθημερινή φροντίδα που βελτιώνει την υγεία της επιδερμίδας, κάνοντάς την ολοένα και πιο όμορφη μέρα με τη μέρα. Μια σύνθεση που συνδυάζει όλη τη δύναμη της υψηλής περιεκτικότητας σε Ιαματικό Μεταλλικό Νερό της Vichy με το υαλουρονικό οξύ φυσικής προέλευσης, για να ενισχύσει τη λειτουργία του επιδερμιδικού φραγμού. Κάθε σταγόνα είναι και μια δόση δύναμης που θα χαρίσει υγεία στην επιδερμίδα σας.

AQUALIA THERMAL, Κρέμα προσώπου εντατικής ενυδάτωσης για 48ώρη αποτελεσματικότητα σε συσκευασία on the go σε tube 30ml για να το έχεις πάντα μαζί σου

Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες της επιδερμίδας, η Aqualia Thermal έχει τη λύση: Κρέμα-gel για μικτή επιδερμίδα, κρέμα με ελαφριά υφή για κανονική επιδερμίδα και κρέμα με πλούσια υφή για ξηρή έως πολύ ξηρή επιδερμίδα.

Τα ενεργά συστατικά της αποτρέπουν την απώλεια νερού και αποκαθιστούν τα φυσικά επίπεδα ενυδάτωσης της επιδερμίδας –ιδιαίτερα σε ζεστό, υγρό κλίμα- δημιουργώντας ένα απαλό, βελούδινο φινίρισμα.