Το rucking είναι μια νέα προπόνηση δύναμης και cardio και η τελευταία τάση γυμναστικής του TikTok, που έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 19 εκατομμύρια προβολές.

Το rucking είναι μια προπόνηση για ολόκληρο το σώμα που εμπλέκει τα πόδια, τους μύες του κορμού και του άνω μέρους του σώματος. Καθώς περπατάτε με ένα φορτωμένο σακίδιο, το σώμα σας πρέπει να εργαστεί σκληρότερα για να διατηρήσει την ισορροπία και τη σταθερότητα, γεγονός που αυξάνει τη συνολική δύναμη και την αντοχή. Για να γίνουν όμως όλα αυτά σωστά πρέπει να δώσουμε βάση στα αθλητικά παπούτσια που είναι κατάλληλα για τέτοιου είδους γυμναστική, όπως επίσης και στα κατάλληλα ρούχα για άνεση αλλά και στιλ.

Αντλώντας έμπνευση από τον δυναμικό τρόπο ζωής των action sport αθλητών, η Vans αξιοποίησε την πολύτιμη γνώμη τους, για να δημιουργήσει το UltraRange™ Exo Hi Gore-Tex MTE-3. Πρόκειται για μια σημαντική προσθήκη στη σειρά MTE της Vans με ολοκαίνουργιο σχεδιασμό που συνδυάζει άψογα την λειτουργικότητα ενός προϊόντος με το στυλ, για να υποστηρίξει την καθημερινότητα ενός αθλητή.

Σχεδιασμένο με βάση την καθημερινή ρουτίνα και τις περιπέτειες ενός αθλητή που ασχολείται με τα action sport, το UltraRange™ Exo Hi Gore-Tex MTE-3 αναδεικνύει τρεις βασικές αρχές σε τεχνολογία υποδημάτων: εξαιρετική επένδυση που εξασφαλίζει ζεστασιά, αξιόπιστη πρόσφυση για όλα τα εδάφη και αδιάβροχη κατασκευή που αψηφά τα απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια της ημέρας.

“Λατρεύω την άνεση και υποστήριξη που προσφέρουν τα UltraRange Hi Goretex MTE. Εκτός από την προφανή outdoor χρήση, τα φοράω συχνά για να κάνω δουλειές ή να κάνω μεγάλες βόλτες στην περιοχή που μένω”, μοιράστηκε ο snowboarder της Vans Jake Kuzyk. “Το Βανκούβερ μπορεί να είναι πολύ βροχερό τους χειμερινούς μήνες, οπότε αποτελεί την ιδανική λύση ενός παπουτσιού που μπορείς απλά να το φορέσεις χωρίς δεύτερη σκέψη”.

Το Vans UltraRange Exo Hi Gore-Tex MTE-3 διαθέτει την επένδυση Duratherm της Gore-Tex, ένα ελαφρύ, μη υφασμένο θερμομονωτικό ύφασμα για ζεστασιά και άνεση. Το περίβλημα του, ενισχυμένο με την πρωτοποριακή επένδυση της Gore-tex, εγγυάται πλήρη αδιάβροχη προστασία, διατηρώντας παράλληλα την ικανότητα αναπνοής. Μια πρόσφατα ανανεωμένη εξωτερική σόλα από σύνθεση καουτσούκ για κρύο καιρό, προσφέρει σταθερή πρόσφυση τόσο σε συνθήκες υγρασίας όσο και σε ξηρές συνθήκες.

Το Vans UltraRange Exo Hi Gore-Tex MTE-3 είναι πλέον διαθέσιμο στα επίσημα καταστήματα της Vans, στο The Mall Athens, στο Golden Hall, στο Athens Metro Mall, στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, στο Nicosia Mall και το My Mall στην Κύπρο, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.