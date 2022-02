Τα sneakers αποτελούν ίσως το αγαπημένο υπόδημα ανδρών και γυναικών, αφού προσφέρουν άνεση, αναβαθμίζοντας παράλληλα το στυλ. Ειδικά τα Converse All-Stars έχουν καταφέρει να θεωρούνται πλέον κλασικά και παραμένουν πάντα στη μόδα. Η ιστορία τους ξεκινά περίπου τη δεκαετία του 20′, όμως γύρω στο 1950 έγιναν το απόλυτο αξεσουάρ για αθλητές και εφήβους. Σίγουρα και η δική σου η ντουλάπα περιλαμβάνει ή περιείχε έστω στο παρελθόν ένα ζευγάρι Converse. Την ίδια επιλογή έχουν κάνει βέβαια και πολλοί celebrities, αφού αρκετοί διάσημοι ηθοποιοί, τραγουδιστές ή μοντέλα τα προτιμούν σε κάθε ευκαιρία. Δες στη συνέχεια 5 διάσημους που έχουν εμμονή με τα Converse.

Kendall Jenner

Η Kendall Jenner είναι μεγάλη fan των sneakers, τα οποία συνδυάζει συνήθως με κλασικά τζιν και σαλοπέτες.

Bella Hadid

Έχουμε δει τη Bella Hadid να επιλέγει All Stars σε διαφορετικούς χρωματικούς συνδυασμούς στις καθημερινές της δραστηριότητες, τα οποία συνδυάζει συνήθως με tops και funky παντελόνια.

Millie Bobby Brown

Ποιος είπε ότι το κόκκινο χαλί απαιτεί πάντα γόβες στιλέτο; Η πρωταγωνίστρια του Stranger Things έχει μάλλον διαφορετική άποψη, αποδεικνύοντας ότι τα sneakers μπορούν να φορεθούν με τα πάντα.

Rihanna

Η Rihanna ανήκει στην κατηγορία των γυναικών που μπορεί να υποστηρίξει με την ίδια αυτοπεποίθηση ό,τι και να φορέσει! Τα sneakers της όμως δεν τα αποχωρίζεται με τίποτα!

Gwen Stefani

Η Gwen Stefani είναι μεγάλη υποστηρικτής του casual look εδώ και αρκετά χρόνια. Ένα ζευγάρι All Star είναι σύνηθες συμπλήρωμα των πρωινών της εμφανίσεων.

Τα sneakers του Αγίου Βαλεντίνου

Αν κι εσύ είσαι fan των κλασικών All-Stars και θες να προσθέσεις ένα ακόμα ζευγάρι στη ντουλάπα σου, έχουμε μια ξεχωριστή πρόταση από την Converse. Η limited edition Valentine’s day σειρά “Crafted with Love” γιορτάζει την αγάπη όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας.

Μέσα από μια νοσταλγική νότα και με λιτό σχεδιασμό, η σειρά ανατρέχει στην εποχή που τα δώρα για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ήταν χειροποίητα. Διακοσμεί τα timeless classic Chuck Taylor All Star, τα Chuck 70, τα Run Star Hike και τα All Star Lift με κεντήματα και vintage λεπτομέρειες. Παίζοντας με την έννοια του self-love οι πάτοι των Chuck 70 συμπληρώνουν ο ένας τον άλλο σχηματίζοντας ένα φιλί, ενώ κρύβουν στην γλώσσα τους μια ταμπέλα που θυμίζει love-gift card. Με τον DIY χαρακτήρα και την personalized αίσθηση, η “Crafted with Love” σειρά αντιμετωπίζει με μια σύγχρονη ματιά την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

Τα limited edition Chuck 70, σε λευκό και μαύρο, συνδυάζουν την καθαρή φόρμα των Chuck Taylor και όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το τέλειο Valentine’s day gift. Τα Run Star Hike αποκτούν ένα love-inspired update, με κεντημένες καρδιές που παραπέμπουν σε φιλιά και έντονες ροζ λεπτομέρειες. Η δίπατη σόλα διατηρεί την bold αισθητική και το χαρακτηριστικό chevron αστέρι του brand προσθέτει ένα cool twist στην θεματική της συλλογής. Τα All StarLift έχουν το “love me” embroidery, μικρές unexpected δόσεις χρώματος και lightweight επένδυση που τους επιτρέπει να είναι ελαφριά, χωρίς να χάνουν την chunky όψη τους. Τα classic All-Star Chucks βγαίνουν σε δύο χρώματα, μαύρο και baby pink με διάσπαρτες κόκκινες καρδιές.