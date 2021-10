Όσα προϊόντα ομορφιάς και να έχουμε στο νεσεσέρ μας, ποτέ δεν είναι αρκετά. Κάθε γυναίκα άλλωστε χρειάζεται “συμμάχους”, προκειμένου να παραμείνει όμορφη σε κάθε ηλικία και να μπορέσει να “φρενάρει” τα σημάδια που αφήνει ο χρόνος στο δέρμα. Γι’ αυτό, είναι απαραίτητο να ενημερωνόμαστε για τις νέες κυκλοφορίες στην αγορά, για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε καλλυντικά που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες μας.

Αυτή την εβδομάδα, δοκιμάσαμε κάποια από αυτά και ξεχωρίσαμε τα παρακάτω:

Χημική απολέπιση που αποκαθιστά τη θαμπή όψη

Η νέα μάσκα προσώπου, GLAMGLOW BRIGHTMUD Dual-Action Exfoliating Treatment είναι ένα προϊόν που αξίζει να δοκιμάσεις. Περιέχει βιταμίνη C και νιασιναμίδη, που χαρίζουν άμεση λάμψη στην επιδερμίδα. Το γαλακτικό και σαλικυλικό οξύ προσφέρουν χημική απολέπιση που αποκαθιστά τη θαμπή όψη της επιδερμίδας. Παράλληλα, η κρυσταλλική ηφαιστειακή ελαφρόπετρα προσφέρει μηχανική απολέπιση, απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα της επιδερμίδας και βοηθά στην αναδόμηση της, προσφέροντας ομοιόμορφο χρωματικό τόνο. Τέλος, ο λευκός άργιλος αφαιρεί τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, ενώ ενισχύει τη διαύγεια και τη λάμψη της επιδερμίδας, η οποία ακτινοβολεί σαν διαμάντι.

Φθινοπωρινό ritual περιποίησης από τη FOREO

Η FOREO, ο Σουηδικός τεχνολογικός κολοσσός ομορφιάς, προσφέρει ένα υπέροχο φθινοπωρινό ritual περιποίησης που θα σας κάνει να ερωτευθείτε την επιδερμίδα σας και θα της χαρίσει φωτεινότητα, θρέψη και πολύτιμη ανανέωση, έπειτα από τις “κακουχίες” του καλοκαιριού. Η συσκευή UFO 2 που προσφέρει μία υψηλής τεχνολογίας θεραπεία μάσκας με μικρές κινήσεις, βελτιστοποιεί την εφαρμογή της μάσκας προσώπου για μία επαγγελματική και εξαιρετικά προσαρμόσιμη θεραπεία από το σπίτι – ακόμα και on the go. Από τους τονωτικούς παλμούς T–sonic μέχρι τα LED Lights σε 8 χρώματα που ικανοποιούν κάθε ανάγκη, το UFO 2 προσφέρει ό,τι χρειάζεται ακόμα και η πιο απαιτητική beauty guru για χαλάρωση και extra περιποίηση.

7 οφέλη σε μόλις 7 ημέρες

Για φυσική και λαμπερή επιδερμίδα το νέο ANEW Power Serum της AVON είναι ό,τι χρειάζεσαι. Περιλαμβάνει τη βραβευμένη και πατενταρισμένη τεχνολογία Protinol και τη νιασιναμίδη, που αντιμετωπίζουν δυναμικά και ενισχύουν κάθε ανάγκη της επιδερμίδας, προσφέροντας ορατά αποτελέσματα. Η επιδερμίδα μεταμορφώνεται σε πιο λαμπερή, πιο όμορφη και με πιο υγιή όψη από ποτέ, απολαμβάνοντας 7 οφέλη σε μόλις 7 ημέρες.

Αναβαθμισμένα φθινοπωρινά make-up look

Η Maybelline New York παρουσίασε δύο νέα προϊόντα μακιγιάζ. Ξεχωρίσαμε τη νέα Maybelline New York Colossal Μascara 36H, που διαρκεί έως και 36 ώρες. Το προϊόν δημιουργεί πυκνές βλεφαρίδες με μοναδικό όγκο χάρη στην επαναστατική σύνθεση κλειδώματος έντασης και όγκου «Volume-Lock» και το Mega Brush που διαθέτει. Επίσης, δίνει έντονο μαύρο χρώμα, είναι αδιάβροχη, δε ξεθωριάζει και δε μουτζουρώνει. Είναι οφθαλμολογικά ελεγμένη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από ανθρώπους με πολύ ευαίσθητα μάτια αλλά και από χρήστες φακών επαφής.

Ελκυστικά και ζουμερά χείλη

Η Jane Iredale παρουσιάζει το νέο HydroPure Hyaluronic Lip Gloss. Xαρίζει ελκυστικά, ζουμερά χείλη με μία εξαιρετικά ενυδατική, μη κολλώδη σύνθεση με ισχυρά skincare συστατικά για αναπλαστική δράση και απαλή αίσθηση gloss.