Είμαστε στην καρδιά του χειμώνα και μας έχει μείνει λίγο η λάμψη των γιορτών που έφτασαν όμως στο τέλος τους. Μπορεί οι μέρες των γιορτών να τελείωσαν, αλλά η λάμψη δεν τελειώνει ποτέ όπως ούτε η επιθυμία μας για αυτή. Κάθε χειμώνα απολαμβάνουμε το κρύο και τις λευκές ημέρες και νύχτες! Η essence εμπνέεται από αυτές και μας χαρίζει λαμπερές στιγμές στην καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς μας με τη νέα Trend Edition “Snow much love” που κυκλοφορεί από τις αρχές του Ιανουάριου 2023. Τα πιο cool looks σάς περιμένουν: γκλίτερ στα μάτια, ρουζ και highlighter με ιριδίζοντα εφέ, κοσμήματα για το πρόσωπο και θρεπτικά προϊόντα για τα χείλη! Μπορεί η λάμψη και η φρεσκάδα να σε κατακλύσει και να νιώθεις ανανέωση κάθε στιγμή της ημέρας.

Παρακάτω μπορείς να δεις 7 απλούς τρόπους να προσθέσεις την sparkle πινελιά που επιθυμείς.

Snow much love glitter lip balm

Χειμώνας χωρίς lip balm; Με τίποτα – και ειδικά χωρίς το essence Snow much love glitter lip balm. Χρωματίζει τα χείλη με χρυσαφένια και ροζ γκλίτερ, ενώ την ίδια στιγμή τα θρέφει με βούτυρο καριτέ και έλαιο jojoba. Για υπέροχα απαλά και άκρως λαμπερά χείλη!

Περίπου *2,89€ // 01 Snooow Sparkly!

Snow much love blush

Πλέον δεν είναι ανάγκη να μένουμε για ώρες στο κρύο για να πετύχουμε ροδαλά μάγουλα: το essence Snow much love blush μάς χαρίζει μια πινελιά χρώματος στη στιγμή. Το ρουζ έχει μια μεταξένια απαλή υφή με ένα ματ τελείωμα. Το ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά!

Περίπου *3,79€ // 01 Snow Much Fun!

Snow much love hydrogel eye patches

Μια δόση φρεσκάδας στα μάτια σας; Πανεύκολο με τα essence Snow much love hydrogel eye patches! Με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη C, τα χρυσά επιθέματα χαρίζουν εντατική ενυδάτωση και αναζωογονούν την επιδερμίδα για ένα φρέσκο και ζωηρό look. Και το καλύτερο; Έρχονται σε ένα σχέδιο με φτερά, είναι δερματολογικά ελεγμένα και ταιριάζουν σε κάθε τύπο δέρματος!

Περίπου *2,49€ // 01 Glow, Little Snow Angel!

Snow much love glitter liquid eyeliner

Διαμαντένια μάτια – δημιουργήστε απίθανα στιλ γκλίτερ με το essence Snow much love glitter liquid eyeliner. Περιέχει ροζ και χρυσά σωματίδια γκλίτερ που κάνουν στη στιγμή τα μάτια σας να λάμπουν. Στα συν: το εξαιρετικά λεπτό πινέλο σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε

ακριβείς και λεπτές γραμμές. Επιπλέον, το eyeliner στεγνώνει γρήγορα και δεν μουντζουρώνει.

Περίπου *3,59€ // 01 Oh Snowy Shine!

Snow much love liquid lip glow

Είτε για κάθε μέρα είτε για το πάρτι: το essence Snow much love liquid lip glow αποτελεί πάντα την ιδανική επιλογή. Η θρεπτική φόρμουλα με βιταμίνη Ε και ηλιέλαιο εξασφαλίζει ενυδατωμένα και φυσικά λαμπερά χείλη, ενώ τα διακριτικά σωματίδια γκλίτερ σε απαλό ροζ χαρίζουν το τέλειο φινίρισμα. Ο ιδανικός σύμμαχος ομορφιάς για τον χειμώνα!

Περίπου *3,59€ // 01 Snowflake Wishes, Glowy

Snow much love cream to powder highlighter

Θέλετε λίγη λάμψη; Τότε το essence Snow much love cream to powder highlighter με υψηλή χρωματική απόδοση και χρυσά ιριδίζοντα σωματίδια είναι η ιδανική επιλογή. Ξεχωρίζει γιατί έχει μια υβριδική σύνθεση: το highlighter μεταμορφώνεται από κρεμώδες σε πουδρένιο με το που εφαρμοστεί στο δέρμα.

Περίπου *3,79 // 01 The Snow Glow Show!

Snow much love mix & match crystals

Λάμψτε, λάμψτε σαν αστέρια… το πρόσωπό σας είναι σίγουρο ότι θα λάμψει με το essence Snow much love mix & match crystals. Τα αυτοκόλλητα μαργαριτάρια και κοσμήματα δημιουργούν μοναδικά στιλ και εκθαμβωτικές εμφανίσεις!

Περίπου *2,99€ // 01 Leave A Little Sparkle Wherever You Go!