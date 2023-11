Αυτές τις γιορτές, το να βρούμε το ιδανικό δώρο για τους άντρες της ζωής μας γίνεται παιχνιδάκι. Αποδέχοντας την ιδέα ότι οι περισσότεροι άντρες προτιμούν να μην βγαίνουν για ψώνια αλλά να απολαμβάνουν τη χαρά του να φορούν κομψά ρούχα και εκλεκτά υφάσματα, τα ρούχα αναδεικνύονται ως η ιδανική επιλογή. Είτε πρόκειται για ένα προσεγμένο κοστούμι, ένα άνετο πουλόβερ από κασμίρ ή ένα σετ κομψών αξεσουάρ, ένα τέτοιο δώρο όχι μόνο αναβαθμίζει την γκαρνταρόμπα τους αλλά καλύπτει και την επιθυμία τους για άνεση και στιλ. Ειδικά όταν πρόκειται για κομψά κομμάτια που μπορούν να αναδείξουν κάθε αντρικό στιλ τότε η επιλογή είναι μονόδρομος.

Η The Bostonians, λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη της νέας της καμπάνιας για τη σεζόν FW 23/24, σας προσκαλεί να εξερευνήσετε όλα τα ενδιαφέροντα στοιχεία που συνθέτουν τη νέα collection, η οποία αναδεικνύει την απόλυτη έννοια της ανδρικής κομψότητας και πρακτικότητας που συνοδεύει το πολυδιάστατο στιλ κάθε άνδρα.

Η νέα The Bostonians collection εμπνέεται από τις ρίζες της μάρκας, που δεν είναι άλλες από την πόλη της Βοστώνης και βασίζεται στην έντονη επιθυμία επανασύνδεσης μας με όλα τα χαρακτηριστικά της στοιχεία: την κουλτούρα, τις αξίες, την αρχιτεκτονική, τα χρώματά, τον κόσμο της. Η χρωματική παλέτα της χειμερινής συλλογής δανείζεται από τις αποχρώσεις που παίρνει η μοναδική αυτή πόλη κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα: Φυσικές αποχρώσεις του πράσινου, γήινα κίτρινα, ορυκτό κόκκινο και καφέ δίνουν μια οργανική ισορροπία σε όλη τη συλλογή, η οποία συμπληρώνεται με ξεχωριστές αποχρώσεις του μπλε και του indigo.

Με μία διευρυμένη γκάμα που περιέχει νέες κατηγορίες, το brand συστήνεται ξανά στο κοινό του και έρχεται να καλύψει κάθε περίσταση και στυλιστική ανάγκη του σύγχρονου άνδρα. Για πρώτη φορά στη Συλλογή της, η The Bostonians παρουσιάζει τις κατηγορίες Athleisure και Cotton Knit που έρχονται να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία στον τρόπο που ο άντρας εκφράζεται μέσω της εμφάνισης του και ακόμα μεγαλύτερο νόημα στο νέο tagline του brand, “Α State of Mind”. Sweaters, sweatshirts, γιλέκα και ζακέτες από υψηλής ποιότητας μαλλί και βαμβάκι σε χρώματα, σχέδια και γραμμές που ταιριάζουν σε κάθε look, δίνουν δυναμικό παρόν στις νέες αυτές κατηγορίες, ενώ στη σειρά Athleisure, που δημιουργήθηκε για να χαρίζει άνεση και κομψότητα στις πιο χαλαρές στιγμές της μέρας, πρωταγωνιστεί ο θυρεός του New England Legacy logo. Από τη Συλλογή δεν λείπουν φυσικά και τα εμβληματικά polos και T–shirts που γίνονται πλέον carryovers και θα είναι διαθέσιμα από τη μάρκα, καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.

Παραμένοντας πιστή στις καθαρές, απλές γραμμές, η The Bostonians εστιάζει ιδιαίτερα στα γεωμετρικά μοτίβα και στα μοντέρνα γραφικά σχέδια, εμπνευσμένα από τις ξεχωριστές περιοχές της Βοστώνης. Με σταδιακά μεγαλύτερη έμφαση στο sustainable cotton, οι υφές που προσφέρει ξεχωρίζουν για την άνεση και το σύγχρονο design.

Η νέα χειμερινή συλλογή αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση που αντικατοπτρίζει τη συνδυασμένη αξία της κομψότητας, ποιότητας και πρακτικότητας. Κάθε κομμάτι αποπνέει την αρτιότητα της κατασκευής και το προσεγμένο σχεδιασμό, επιτρέποντας στον άνδρα να αισθάνεται άνετα και να είναι γεμάτος αυτοπεποίθηση σε κάθε περίσταση.

Αυτές τις γιορτές κάνε το πιο ξεχωριστό δώρο και καμάρωσέ τον στα πιο στιλάτα ρούχα. Και πού ξέρεις ίσως τον κάνεις να δει τα ψώνια με άλλη ματιά…