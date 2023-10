Το πρώτο Beauty Advent Calendar από την The Body Shop δημιουργήθηκε στη Δανία, πριν από 15 χρόνια. Ήταν δώρα που δίνονταν στα παιδιά, τυλιγμένα σε χρωματιστό χαρτί και ήταν ένας δημοφιλής τρόπος αντίστροφης μέτρησης μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων. Ωστόσο, συχνά ενήλικες έχαναν αυτή τη διασκέδαση. Ένας

δημιουργικός ιδιοκτήτης καταστήματος της The Body Shop άρχισε να πουλά τα προϊόντα ομορφιάς του brand τυλιγμένα σε χαρτί δώρου και αριθμημένα για κάθε Κυριακή μέχρι τα Χριστούγεννα, ως δώρο έκπληξη. Και κάπως

έτσι γεννήθηκε το Beauty Advent Calendar. Φτάνοντας στο 2023, τα Beauty Advent Calendars αποτελούν πλέον ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα λανσαρίσματα της The Body Shop.

Φέτος, η The Body Shop προσφέρει τρία διαφορετικά Advent Calendars με όμορφες pop-up εικονογραφήσεις. Οι λάτρεις της ομορφιάς θα βρουν ένα Changemaking προϊόν μέσα σε κάθε συρτάρι και κάθε κουτί. Γεμάτα με εκπληκτικά προϊόντα για την ομορφιά που είναι εμπλουτισμένα με συστατικά φυσικής προέλευσης, τα Advent Calendars γιορτάζουν τις θετικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στις κοινότητες των συνεργατών μας σε όλο

τον κόσμο στο πλαίσιο του προγράμματός μας Δίκαιο Εμπόριο με Κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων και των εξειδικευμένων τεχνιτών που δημιουργούν μερικά από τα πιο εμβληματικά συστατικά της The Body Shop.

Η Laura Keane, Global Director of Product Development της The Body Shop αναφέρει:

«Τα Beauty Advent Calendars σηματοδοτούν την έναρξη της εορταστικής περιόδου, ακριβώς όπως οι χριστουγεννιάτικες τηλεοπτικές διαφημίσεις. Η διαφημιστική εκστρατεία υπάρχει για κάποιον λόγο και είμαστε τόσο χαρούμενοι που προσφέρουμε στους λάτρεις της ομορφιάς τρία Beauty Calendars για κάθε γούστο και κάθε τσέπη. Τα δικά μας Advent Calendars είναι γεμάτα με προϊόντα που έχουν σκοπό το κοινό καλό, για εσάς, για

τις κοινότητες και τον πλανήτη.»

ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ, τα Advent Calendars προσφέρουν καθημερινές στιγμές αυταγάπης και φροντίδας. Κάθε προϊόν είναι εμπλουτισμένο με εξαιρετικά συστατικά φυσικής προέλευσης, δημιουργώντας μια καθημερινή απολαυστική εμπειρία μέχρι να φτάσουν τα Χριστούγεννα.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, τα Advent Calendars γιορτάζουν το πρόγραμμα της The Body Shop, Δίκαιο Εμπόριο με Κοινότητες και τους συνεργάτες που βοήθησαν στη δημιουργία του. Είναι όλα εμπλουτισμένα με συστατικά

ή διαθέτουν συσκευασίες που έχουν δημιουργηθεί από συνεργασίες της σε όλο τον κόσμο, είτε μιλάμε για το βούτυρο καριτέ από την Γκάνα είτε για το χαρτί περιτυλίγματος από το Νεπάλ. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα της

The Body Shop, Δίκαιο Εμπόριο με Κοινότητες, υπάρχει για να υποστηρίξει τους τεχνίτες, τους μικροκαλλιεργητές και τους παραγωγούς που εμπλέκονται στην παραγωγή των προϊόντων της, βοηθώντας ταυτόχρονα τους προμηθευτές να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά και επενδύοντας σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά έργα σε πολλές κοινότητες.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ, τα Advent Calendars επίσης συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν, χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά, όπου υπάρχουν τοπικές υποδομές ανακύκλωσης.

ADVENT OF CHANGE ADVENT CALENDAR

Το Advent of Change περιλαμβάνει 24 μικρές εκπλήξεις περιποίησης, μεταξύ αυτών κάποια από τα δημοφιλή μας αφρόλουτρα, Body Butters, μάσκες προσώπου και άλλα. Αφιερώστε λίγο παραπάνω χρόνο στον εαυτό σας αυτή την εποχή, ενισχύοντας τη φροντίδα του σώματός σας με το αφρόλουτρο καθαρισμού σώματος, Coconut Shower Cream και το Avocado Body Butter για πλούσια ενυδάτωση έως και για 96 ώρες. Χαρίστε μοναδική περιποίηση στην επιδερμίδα του προσώπου σας με τη Vitamin E Sheet Mask και προσφέρετε θρέψη στα αφυδατωμένα χέρια σας,

όποτε το χρειάζονται, με το Mango Hand Balm.

BIG ADVENT OF CHANGE ADVENT CALENDAR

Το Big Advent of Change είναι γεμάτο με 25 πανέμορφες εκπλήξεις περιποίησης, μεταξύ αυτών κάποια από τα πιο αγαπημένα σας προϊόντα σε κανονικό μέγεθος, για να προσφέρουν μοναδική φροντίδα και θρέψη στην επιδερμίδα σας, καθώς και για να σας βοηθήσουν να μοιραστείτε την αυταγάπη αυτή την εορταστική περίοδο. Χαλαρώστε με υπέροχα και φυσικά προϊόντα, όπως το σαμπουάν για βαθύ καθαρισμό, Tea Tree Shampoo και το Almond Milk Body

Butter για να ενυδατώσετε την ξηρή, ευαίσθητη επιδερμίδα σας. Χαρίστε στο όμορφο πρόσωπό σας λίγη παραπάνω φροντίδα με τα best seller προϊόντα Edelweiss Cleanser και Camomile Cleansing Butter για καθαρή και μεταξένια επιδερμίδα.

ULTIMATE ADVENT OF CHANGE ADVENT CALENDAR

Για τους αφοσιωμένους λάτρεις της ομορφιάς, το Ultimate Advent of Change είναι γεμάτο με best seller προϊόντα σε κανονικό μέγεθος, καθώς και με premium skincare προϊόντα, αξεσουάρ ομορφιάς και όλα όσα χρειάζεστε για να περιποιηθείτε τον εαυτό σας αυτόν τον χειμώνα. Υποδεχτείτε τα Χριστούγεννα με απαλή και λεία επιδερμίδα, με την κρέμα προσώπου Edelweiss Smoothing Day Cream και προσφέρετε πλούσια ενυδάτωση στο σώμα μας με το εμβληματικό μας Mango Body Butter. Το Vitamin C Face Polish θα σας χαρίσει μια πιο λαμπερή επιδερμίδα, ενώ το υπέροχα αρωματικό Banana Shampoo θα ενυδατώσει και θα θρέψει τα μαλλιά σας. Φυσικά υπάρχουν ακόμα πολλές

εκπλήξεις που σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε!