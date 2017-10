Λίγες ημέρες έμειναν για την γιορτή της μόδας την 22η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας, Athens Xclusive Designers Week, που θα πραγματοποιηθεί από τις 19 Οκτωβρίου ως τις 22 Οκτωβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Καταξιωμένοι σχεδιαστές μόδας, δημοφιλή fashion brands, πρωτοεμφανιζόμενα σχεδιαστικά ταλέντα και δημιουργοί αξεσουάρ, θα δώσουν το δυναμικό παρών στην 22η AXDW, παρουσιάζοντας όλες τις νέες τάσεις της μόδας για την επερχόμενη σεζόν Spring/Summer 2018.

Αυτή τη σεζόν, η Εβδομάδα Μόδας έχει τη χαρά να φιλοξενεί ως επίτιμη προσκεκλημένη, την ιδρύτρια και Creative Director του διεθνούς οίκου μόδας Blumarine, κυρία Anna Molinari, η οποία συμπλήρωσε 40 χρόνια προσφοράς στον κλάδο της μόδας και την προηγούμενη σεζόν τιμήθηκε σε μια μεγαλοπρεπή διοργάνωση προς τιμήν της από το Milan Fashion Week. Η Anna Molinari, γνωστή και ως “la regina delle rose, επέλεξε την Αθήνα και την Athens Xclusive Designers Week για να πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρώτη παρουσίαση της νέας συλλογής Blugirl SS 18. Η συλλογή θα παρουσιαστεί μέσα από ένα καταπληκτικό fashion show το οποίο επιμελείται η διοργάνωση, στο Περιστύλιο του Ζάππειου Μεγάρου.

Η πασαρέλα της 22ης AXDW θα υποδεχτεί τους (αλφαβητικά):

Αvgousta Theodoulou: Η νικήτρια του περσινού βραβείου “Best New Designer” θα παρουσιάσει την πρώτη της ολοκληρωμένη collection “Bodies out of Frames”.

Baya: Το Ελληνικό luxury activewear label θα παρουσιάσει των υψηλών και ειδικών προδιαγραφών υλικά και υφάσματα σε συνδυασμό με τα δυναμικά γεωμετρικά μοτίβα, με την ιδιαίτερη προσοχή στην λεπτομέρεια.

Brokers: Μια ευέλικτη συλλογή βασισμένη στο casual-denim με βασικό στοιχείο έμπνευσης της συλλογής είναι οι οργανικές φόρμες που έχουν επηρεάσει τη συλλογή κυρίως γραφιστικά, σε ό,τι αφορά τις υφές και τις επεξεργασίες.

Celebrity Skin: Η νέα τους collection “Tears of a corpSe”, είναι έντονη, αέρινη και σκοτεινή, με κυρίαρχα τα avant garde στοιχεία που χαρακτηρίζει το brand.

Folli Follie: Το Ελληνικό διεθνές brand Folli Follie θα παρουσιάσει την νέα Collection κοσμημάτων “Metal Chic”, της οποίας το styling θα πλαισιωθεί με τις δημιουργίες καταξιωμένων Ελλήνων σχεδιαστών.

Giorgio Fatouro: Ο Έλληνας shoe designer με τη διεθνή παρουσία και με εξειδίκευση στην «υψηλή υποδηματοποιία» παρουσιάζει τη νέα του συλλογή με τίτλο «Pearl & Fur» στην οποία κυριαρχούν τα ιδιαίτερα υλικά όπως το περλέ δέρμα συνδυασμένο με συνθετική γούνα, απομίμηση λευκής φώκιας.

Kathy Heyndels & Giannetos Handmade: Ο γνωστός οίκος μόδας θα παρουσιάσει βραδινά θηλυκά φορέματα που αναδεικνύουν τη γυναικεία φιγούρα. Τη συλλογή θα συνοδεύσουν και ανδρικές εμφανίσεις με κουστούμια υψηλής ραπτικής by Giannetos Handmade.

MI-RŌ: Tο αγαπημένο σχεδιαστικό δίδυμο θα παρουσιάσει τη νέα haute couture συλλογή του σε ένα show έκπληξη το οποίο επιμελείται η διοργάνωση και θα «κλείσει» την εβδομάδα μόδας.

Olga Karaververi: Στη συλλογή City Lights περιλαμβάνονται αέρινα cocktail φορέματα αλλά και περίτεχνα Haute Couture βραδινά σύνολα. Τις εμφανίσεις των ρούχων ολοκληρώνουν παλτό με πολύ ιδιαίτερα ντεσέν από ολομέταξο κασμίρ.

Panos Apergis & Point Loom: Και αυτή η καλοκαιρινή συλλογή του σχεδιαστή θα μας εντυπωσιάσει με τις ethnic επιρροές, τους πρωτότυπους συνδυασμούς υλικών και έντονα prints. Η SS 2018 συλλογή της POINT LOOM τακτοποιείται από την επιβλητικότητα των χρυσών υφαντών στοιχείων πάνω στα λευκά βαμβακερά, ως ο ύμνος της υφαντικής στο «πάντρεμά» της με το fashion design. Σε απόλυτη αντίθεση με τις μονοχρωμίες, έρχονται τα πολύχρωμα prints.

Parthenis: Για το καλοκαίρι του 2018, η Parthenis παρουσιάζει μια εξωτική, πολεμική ιστορία ύφους και στυλ, με έμπνευση την Παταγονία του 19αιώνα. Οι πλούσιες υφές των υφασμάτων και οι εξωραϊσμένες φόρμες των ρούχων αποπνέουν ένα όραμα για μια ζωή πιο κοντά στη φύση, μέσα από το πρίσμα του ανθρώπου της τεχνολογίας.

Tassos Mitropoulos: Η συλλογή Tassos Mitropoulos Fall Winter 17-18 αντικατοπτρίζει μία vintage αισθητική, κομποζε υφάσματα με πολύ ιδιαίτερα υλικά όπως δέρμα, γούνα, βελούδο και δαντέλα συνδυασμένα με athliesure στοιχεία και denim textures.

Vassilis Zoulias: H νέα καλοκαιρινή συλλογή του Βασίλη Ζούλια Women in the Garden «the Summer Edition» τιμά τις γυναίκες στη ζωή του. Το σιντριβάνι του Ζάππειου Μεγάρου είναι το

ιδανικό σκηνικό για να μας μαγεύσει με τις δημιουργίες του. Βραδινές τουαλέτες, κοκτέιλ φορέματα, θεατρικές λεπτομέρειες και φίνα υφάσματα όπως μετάξι, πουά και δαντέλες είναι όλα πρωταγωνιστές σ ’έναν μοναδικό κόσμο πολυτέλειας και στυλ.

Zini Boutique: Μια συλλογή επηρεασμένη από το σύγχρονο lifestyle αλλά και την ανεπιτήδευτη κομψότητα είναι αυτή που παρουσιάζει στην εβδομάδα μόδας η Zini Boutique για τη σεζόν FW/2017-2018 γκλίτερ και γκλαμ από τα 70s, ώμοι από τα 80s, αγγλικό τουΐντ και καρό υφάσματα αποτελούν τα βασικά στοιχεία της Ready to Wear συλλογής.

Την Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου, η AXDW υποδέχεται 10 νέα σχεδιαστικά ταλέντα τα οποία διαγωνίζονται για να διεκδικήσουν 3 βραβεία στο θεσμό των New Designers Awards. Οι σχεδιαστές που συμμετέχουν στα New Designers Awards είναι οι (αλφαβητικά):

Blondie. E, Eva Mundi, Galanu, Irene Angelopoulos, Kristi B, Maria Nakou, Marilia Christina, Julietta, Sadykova, Timothy Papas

Ενώ την ημέρα των νέων σχεδιαστών οι σχολές Akto Art & Design College καθώς και το Athens Fashion Club θα παρουσιάσουν τις ομαδικές collection των αποφοίτων τους.

Επιπλέον, η Athens Xclusive Designers Week έχει την τιμή να υποστηρίζει την εκστρατεία Bring Them Back (www.bringthemback.org , https://www.facebook.com/BringThemBack/) με στόχο την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και την Επανένωση του Μνημείου. Έτσι λοιπόν, η 22η Εβδομάδα Μόδας εντάσσει στο έργο της, την Εκστρατεία Bring Them Back σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, προσκαλώντας όλους τους συμμετέχοντες σχεδιαστές και επισκέπτες να πουν το δικό τους ‘Bring them Back’ μέσω των ενεργειών που θα πλαισιώσουν αυτόν τον μεγάλο σκοπό. Η διάδοση του μηνύματος είναι η κινητήρια δύναμη που θα βοηθήσει να επιστρέψουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα, εδώ, στον τόπο τους.

Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις τρέχουσες συλλογές των Ελλήνων δημιουργών αξεσουάρ μόδας, οι οποίοι συμμετέχουν στο Xclusive Elements Section, 2K10 Creations by Katerina, Tsili’s by Tsili Katerina, E.T. Collection Creations by Elsa Toli κ.α.

Όλες τις ημέρες, ο ανοικτός διαγωνισμός σχεδίου μόδας Fashion Design Project by Planet Fitness & More θα είναι σε ισχύ για τους συμμετέχοντες που θέλουν να δοκιμάσουν το ταλέντο τους στο σχέδιο μόδας.

Η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας, συνεχίζει δυναμικά το έργο της, αποτελώντας το σημείο συνάντησης όλου του κλάδου της μόδας και ενδυναμώνοντας ακόμα περισσότερο το δίκτυο των εγχώριων και διεθνών συνεργασιών της, με απώτερο στόχο την εξωστρέφεια της Ελληνικής Μόδας και την προώθηση των Ελλήνων σχεδιαστών εντός και εκτός συνόρων.

22η Athens Xclusive Designers Week / 19 Οκτωβρίου – 22 Οκτωβρίου 2017

