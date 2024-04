Δυο ξεχωριστά fashion shows και τα νέα ταλέντα στα New Designers Awards by “HUAWEI FreeClip” έκλεψαν την παράσταση την 4η μέρα της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας.

Η μέρα ξεκίνησε με το εντυπωσιακό fashion show του brand “Parthenis” στην Πλατεία Ομονοίας. Η πλατεία Ομόνοιας μεταμορφώθηκε σε μια μεγάλη πασαρέλα, όπου η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του οίκου Parthenis Ορσαλία Παρθένη υποδέχθηκε το καλοκαίρι με μια φαντασμαγορική γιορτή μόδας. Πενήντα τρία μοντέλα ντύθηκαν με τις εντυπωσιακές δημιουργίες της συλλογής για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024, φόρεσαν αθλητικά Converse και χόρεψαν στους ρυθμούς της πολυμελούς μπάντας κρουστών Quilombo που έδωσε το τέμπο του καλοκαιριού. Ύμνος στην ομορφιά της απλότητας, η νέα συλλογή Earthbound είναι εμπνευσμένη από την αγάπη για τη φύση και τα στοιχεία της αλλά και την σημασία της ανθρώπινης σύνδεσης μαζί τους. Το location του fashion show δεν ήταν τυχαίο. Η δημιουργός, που είναι και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας, θέλησε να τονίσει ότι ο οίκος Parthenis παραμένει πιστός στην κατεύθυνση ενός συμπεριληπτικού και οικολογικά ευαίσθητου ελληνικού κλάδου μόδας με σκοπό να δημιουργήσει το σταυροδρόμι όπου η ελληνική μόδα θα συναντά την συνείδηση και την ευθύνη. Έτσι, για τη συλλογή Earthbound οραματίστηκε ένα street fashion show στην καρδιά της πόλης, στην Ομόνοια, εκεί που η Αθήνα ανοίγει την αγκαλιά της στην πολυπολιτισμικότητα και στην πολυχρωμία. Για αυτό και στην πασαρέλα περπάτησαν, μαζί με τα μοντέλα του οίκου Parthenis, νεαροί ενήλικες που έφτασαν στην Ελλάδα ως ασυνόδευτα παιδιά στις δομές της The HOME Project* για να αναδείξουν την ομορφιά της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης. Οι επώνυμοι καλεσμένοι, οι influencers, οι celebrities, οι fashion editors και οι δημοσιογράφοι ήταν όλοι εκεί για να απολαύσουν μια ξεχωριστή fashion εμπειρία και να παρακολουθήσουν ένα μοναδικό street fashion show, δίνοντας τη συγκατάθεσή τους, με την παρουσία τους, στο ηχηρό μήνυμα της Ορσαλίας Παρθένη ότι η μόδα είναι για όλους και μπορεί να ανθίσει παντού, χωρίς διακρίσεις και χωρίς προκαταλήψεις. Το curation της εκδήλωσης έφερε την υπογραφή του Νίκου Υφαντή.

*The HOME Project

Η The HOME Project είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που δημιουργήθηκε το 2016 για να παρέχει υποστήριξη, προστασία, εκπαίδευση και υπηρεσίες κοινωνικής ενσωμάτωσης σε παιδιά πρόσφυγες, που φτάνουν στην Ελλάδα μόνα τους. Σε 7 χρόνια λειτουργείας έχουν δημιουργήσει 13 ξενώνες όπου παρέχεται ένα ολιστικό πλαίσιο υπηρεσιών παιδικής προστασίας μέσω εξατομικευμένου ψυχοπαιδαγωγικού πλάνου για κάθε παιδί, που περιλαμβάνει υπηρεσίες ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, παιδαγωγική και κοινωνική υποστήριξη στοχεύοντας στην κοινωνική ενσωμάτωση. Μέχρι σήμερα η The HOME Project έχει υποστηρίξει περισσότερα από 1,100 παιδιά και έχει προσφέρει 300 θέσεις εργασίας.

Χορηγοί του fashion show “Parthenis” ήταν η L’Oréal Professionnel Paris που επιμελήθηκε τα χτενίσματα των μοντέλων με τα προϊόντα redken, τα Hondos Center που το flagship κατάστημα μας τους βρίσκεται στην πλατεία Ομονοίας και μπορείτε να βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κορυφαία, επώνυμα beauty και fashion brands καθώς επίσης και η converse.

Η μέρα συνεχίστηκε στο Ζάππειο και στα New Designers Awards by “HUAWEI FreeClip”. Έξι νέοι δημιουργοί παρουσίασαν τις πολλά υποσχόμενες συλλογές τους εντυπωσιάζοντας το κοινό και την κριτική επιτροπή.

Οι πρωτοεμφανιζόμενοι σχεδιαστές μόδας παρουσίασαν τις δημιουργίες τους στην κριτική επιτροπή, διεκδικώντας τα βραβεία Best New Designer, Best Trendsetter και Best Catwalk. Τρία βραβεία που αντιστοιχούν σε πολύ σημαντικά έπαθλα για τη μετέπειτα εξέλιξη τους στον κλάδο της μόδας. Επίσης, ανακοινώθηκε κι άλλο ένα βραβείο έκπληξη το Fashion Innovation Award εμπνευσμένο από τον χορηγό των New Designers Awards, την εταιρεία Huawei και τα νέα της ακουστικά HUAWEI FREE CLIP .

Τη διοργάνωση τίμησαν με τη παρουσία τους και τη συμμετοχή τους στην κριτική επιτροπή ο σχεδιαστής μόδας και επίτιμος καλεσμένος του 34ου Athens Fashion Week Malan Breton, η Πηνελόπη Παπανικολάου, fashion editor του περιοδικού Beaute, η Tanja Beljianski Galovic, fashion editor από το L’officiel Arabia, η Ρομίνα Καραμανέα, σχεδιάστρια και ιδιοκτήτρια της σχολής RK Fashion School και ο Yujie Cao (Jay), GTM Manager της Huawei Ελλάδος. Παρουσιάστρια της τελετής απονομής βραβείων ήταν η Κιμ Κίλιαν ενώ επίσης, τον λόγο πήρε και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Athens Fashion Week, Τόνια Φουσέκη η οποία μίλησε για την σπουδαιότητα του θεσμού και το πως στην πορεία της Εβδομάδας Μόδας αυτός έχει αναδείξει πολλούς ήδη καταξιωμένους σχεδιαστές μόδας.

Ο τεχνολογικός κολοσσός με το όνομα Huawei, στηρίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα New Designers Awards και παρουσιάζει τα νέα ακουστικά HUAWEI FreeClip! Τα FreeClip συνδυάζουν ότι καλύτερο έχει να προσφέρει η τεχνολογία με το στυλ, το design και την μόδα. Τα Huawei FreeClip αποτυπώνουν την “Fashion Forward” στρατηγική της Huawei και το όραμά της να συνδυάζει αρμονικά την μόδα με την τεχνολογία παρουσιάζοντας προϊόντα απαράμιλλης αισθητικής. Με ένα νέο design που συνδυάζει τις τάσεις της μόδας με την τεχνολογία ακρόασης ανοιχτού τύπου τα Freeclip είναι τα ιδανικά ασύρματα ακουστικά για τους λάτρεις της τεχνολογίας που δεν θέλουν να κάνουν συμβιβασμούς στο στυλ τους, και ζουν μία έντονη καθημερινότητα με εργασία, άθληση, Lifestyle, διασκέδαση και προσωπικές στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης. Βασικά τους χαρακτηριστικά είναι ο καινοτόμος C-bridge σχεδιασμός (που αγκαλιάζει το αυτί για άνετη χρήση όλη την ημέρα), η τεχνολογία ήχου ανοιχτής ακρόασης με Smart Wear Detection, η μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, και η πανέμορφη εμφάνιση. Τα FreeClip μπορούν να φορεθούν σε όποιο αυτί θέλουμε, γιατί είναι τόσο έξυπνα που αναγνωρίζουν μόνα τους αν τα φοράμε στο δεξί ή στο αριστερό και προσαρμόζουν την χρήση τους. Οπότε όποιο ακουστικό και να πιάσετε, μπορείτε να το φορέσετε σε όποιο αυτί θέλετε! Τα HUAWEI FreeClip είναι ιδανικά για τους στυλάτους φαν της τεχνολογίας και των τάσεων της μόδας και για όσους αγαπούν τα μοναδικά tech gadgets με ενδιαφέρον fashion design. Έχουν σχεδιαστεί για όσους θέλουν να ζουν δραστήρια αλλά με άνεση και χωρίς περιορισμούς απολαμβάνοντας ταυτόχρονα και τις καλύτερες επιδόσεις από ένα gadget σε αρμονία με την εμφάνιση και το Lifestyle τους. Επίσης, τα HUAWEI FreeClip έχουν μεγάλη διάρκεια μπαταρίας με 8 ώρες αναπαραγωγής μουσικής συνεχόμενα ή έως και 36 ώρες αναπαραγωγής μουσικής με την θήκη φόρτισης. Παράλληλα, είναι συμβατά με συσκευές Ios και Android, όπως όλα τα wearables της Huawei.

Επιπλέον, η ΔΕΠΑ και το FISIKON (το οικολογικό και οικονομικό καύσιμό στην κίνηση των οχημάτων) υποστηρίζουν τη νεανική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και τη ενίσχυση της εξωστρέφεια, με την ανάδειξη παραδειγμάτων αριστείας. Στόχος είναι η ενίσχυση των νέων ανθρώπων αλλά και των creative industries.

Επίσης, δίπλα στους νέους σχεδιαστές ήταν και η ανερχόμενη εταιρεία χειροποίητων γυαλιών Pavone Rossa. Κάθε ζευγάρι γυαλιών αποτελεί μοναδικό έργο τέχνης που αναδεικνύει τον χαρακτήρα κάθε ατόμου. Στην Pavone Rossa, τα γυαλιά είναι κάτι περισσότερο από αξεσουάρ, είναι δήλωση προσωπικού στυλ, με απλά και φυσικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον, που μετατρέπονται σε πολυτελή γυαλιά άριστης ποιότητας, φτιαγμένα με αγάπη.

Νικητές των New Designers Awards by HUAWEI FreeClip αναδείχθηκαν οι:

Best New Designer: Το fashion brand “Blue” κέρδισε τις εντυπώσεις με τη συλλογή “Exstasis-Hatching” αποσπώντας σημαντικά βραβεία που εξασφάλισε το Athens Fashion Week και αντιστοιχούν σε συμμετοχή του νικητή σε Fashion Week του εξωτερικού χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση προσφέροντας του μια καταπληκτική ευκαιρία για την μετέπειτα καριέρας του αλλά και με mentorship από τον διάσημο σχεδιαστή μόδας Malan Breton διάρκειας 6 μηνών.

H συλλογή“Exstasis-Hatching” εμβαθύνει στην εικόνα ενός κήπου, συμβολίζοντας την πολυπλοκότητα των συναισθημάτων και των εμπειριών. Κάθε κομμάτι ξεκλειδώνει μια νέα πτυχή αυτού του μεταφορικού κήπου, αποκαλύπτοντας την ομορφιά, τα μυστικά και τα μυστήρια του. Στο πυρήνα του κρύβεται το κλειδί της αγάπης, το οποίο ξεκλειδώνει την πραγματική ουσία της μαγείας του κήπου. Μέσα από την αφήγηση και την πρωτότυπη μουσική που δημιουργήθηκε από τον Blue και τον Sygma, αυτή η συλλογή σας προσκαλεί να ξεκινήσετε ένα ταξίδι αυτο-ανακάλυψης, αγάπης και ανάπτυξης που μοιάζει με την εκλεκτή διαδικασία της εκκόλαψης Το βραβείο απένειμε η κ. Τόνια Φουσέκη, Πρόεδρος της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας.

Best Trendsetter: Το fashion brand P.Anchor με την συλλογή BEYOND NATURE απέσπασε το βραβείο αντιστοιχεί σε ένα σεμινάριο Fashion business management ή μουλάζ στη σχολή της RK FASHION SCHOOL. Επιπλέον, ο Best Trendsetter νικητής απέσπασε κι άλλο ένα βραβείο, μια δωρεάν τηλεοπτική διαφημιστική προβολή του brand του στην νέα τηλεοπτική εκπομπή Fashion Fly, παραγωγή της AthensFashionClub Group με παρουσιάστρια την κ.Βυτινίδου στο Alert TV. Η εκπομπή απευθύνεται στην Δημιουργική Βιομηχανία και Επιχειρήσεις με θέμα τη Μόδα, το Design, την επιχειρηματικότητα και τη Βιώσιμη ανάπτυξη. Η προβολή θα έχει τηλεοπτική διάρκεια 10 λεπτά στο πλαίσιο της εκπομπής του Fashion Fly και παράλληλη προβολή στα Social Media.

Η συλλογή που παρουσίασε το Prince Anchor με τίτλο BEYOND NATURE και τη σχεδιάστρια μόδας Ελένη ΤΖΙΑΜΠΑΖΑΚΗ, είχε ως κύρια πηγή έμπνευσης το σπάνιο δάσος της Δαδιάς, που δοκιμάστηκε με τον χειρότερο τρόπο από τις πυρκαγιές του 2023. Η συλλογή απευθύνεται στη γυναίκα με συμπεριφορά και προσωπικότητα, προσφέροντας ρούχα υψηλής ποιότητας που αναδεικνύουν τόσο το διαχρονικό όσο και το μοντέρνο στυλ.

Το βραβείο απένειμε o κος Πέτρος Δρακόπουλος, Μarketing Director Huawei CBG Ελλάδος.

Best Catwalk: Το fashion brand L’ amour et l’ âme Atelier με την νυφική συλλογή “ La Chemise à la reine απέσπασε το βραβείο που αντιστοιχεί σε μια συνέντευξη- παρουσίαση στο site HuffPost. Το Chemise à la reine της Μαρίας Αντουανέττα και το θάρρος της να ποζάρει με αυτό ήταν η πηγή έμπνευσης για την συλλογή. Η σχεδιάστρια δημιούργησε νυφικά της εποχής μας που θα φορούσε η Μαρία Αντουανεττα! Τα υλικά που χρησιμοποίησε ήταν φτερά, τούλι με glitter, χειροποίητα κεντήματα, 3D χειροποίητα λουλούδια, κορσέδες, δαντέλες, ντραπέ και σούρες δημιουργώντας νυφικά για μια σύγχρονη Μαρία Αντουανεττα. Το βραβείο απένειμε o επίτιμος σχεδιαστής μόδας της AFW, Mallan Breton.

Επιπλέον, και οι τρεις νικητές κέρδισαν από ένα σετ ακουστικών HUAWEI FreeClip.

Fashion Innovation Award: Βλέποντας τον ενθουσιασμό του κόσμου και την ανταπόκριση του γι΄ αυτό το μοναδικό fashion tech gadget, ανακοινώθηκε και ένα τέταρτο βραβείο. Είναι γεγονός ότι όλοι και κυρίως όλες θα θέλαμε να στολίζει το αυτί μας και ταυτόχρονα να μας προσφέρει αυτές τις υπέροχες λειτουργίες αυτό το μοναδικό fashion gadget το HUAWEI FreeClip,

Έτσι, τo Fashion Innovation Award κέρδισε η Huawei για το FreeClip και το βραβείο παρέλαβε ο κος Πέτρος Δρακόπουλος, Μarketing Director Huawei CBG Ελλάδος.

Στα New Designers Awards διαγωνίστηκαν και άλλοι 3 ταλαντούχοι νέοι σχεδιαστές (με σειρά εμφάνισης):

Ioannis Koulouris: Παρουσίασε την συλλογή Châtelaine S/S 2025

Εμπνευσμένος από την δεκαετία των 60’s και με σαφείς επιρροές από την Baroque αισθητική η συλλογή hâtelaine είναι ένα αμάλγαμα των δύο με στοιχεία ρομαντισμού. Τα ρούχα της συλλογής ενώ φαντάζουν πληθωρικά, παραμένουν πιστά στο όραμα του brand, της πρακτικότητας και του wearability.

Christina Manelidi: Η collection Funghi είναι εμπνευσμένη από τη φύση. Η συλλογή θυμίζει τα μοναδικά σχήματα των μυκήτων και δίνει στο ένδυμα μια διαφορετική πτυχή. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εποχής και τις ανάγκες του οικοσυστήματος του πλανήτη μας, η δημιουργία νέων βιώσιμων υλικών είναι γεγονός. Η συλλογή έγινε αποκλειστικά από υψηλής ποιότητας, ανακυκλώσιμα υφάσματα που στοχεύουν στο μηδενικό σύστημα απορριμμάτων.

Sifis Stathakis : Η συλλογή Aurora ( Borealis ) 2024 είναι εμπνευσμένη από το εξωπραγματικά μαγικό Βόρειο Σέλας. Ένα φυσικό φαινόμενο που κατακλύζει με χιλιάδες συναισθήματα όποιον έχει τη τύχη να το αντικρίσει. Τα χρώματα της συλλογής (μωβ, πράσινο, μπλε, λιλά) είναι εκείνα που με τη ζωηράδα τους σπάνε το βαθύ μαύρο, τα διαφορετικά μήκη, σχέδια και υφάσματα των ρούχων προσδίδουν δύο αντίθετες πλευρές μιας γυναίκας! Από τη μια την ρομαντική γυναίκα με τα παραμυθένια ροζ κομμάτια και από την άλλη τη περισσότερο τολμηρή γυναίκα με τα πιο σκούρα χρώματα!.

Την ίδια μέρα οι σπουδαστές του ΙΕΚ ALFA υπό την καθοδήγηση και το creative direction του Λάκη Γαβαλά παρουσίασαν ένα πρωτοποριακό fashion show σαν αναπαράσταση αρχαίου δράματος δοσμένου μέσα από τη Μόδα με την συνοδεία της σπουδαίας φωνής και ερμηνείας, με διεθνή καριέρα Κατίνας Παξινού. Ο Λάκης Γαβαλάς ευγνωμονεί την ύπαρξη της εβδομάδας μόδας της Αθήνας και πάνω απ’ όλα την κυρία Τόνια Φουσέκη που του έδωσε την ευκαιρία να δείξουν οι μαθητές του ποιες είναι ικανότητές τους, στους οποίους έχει μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του, ώστε να είναι το next generation στη μόδα.

Την ημέρα έκλεισε η σχεδιάστρια μόδας Irene Angelopoulos με την συλλογή ‘’The journey’’ s/s ’24. Μία συλλογή εμπνευσμένη από ένα ανέμελο καλοκαιρινό ταξίδι, είναι μια απόφαση για απόδραση από την καθημερινότητα μας με ξέγνοιαστες στιγμές και όμορφες εικόνες. Όλα τα χρώματα του καλοκαιριού λοιπόν συνέθεσαν την συλλογή της Irene Angelopoulos, γαλάζιο βεραμάν από τις καταγάλανες μας θάλασσες, πορτοκαλί και ροζ από τα μαγικά χρώματα του ηλιοβασιλέματος, φυστικί, λευκό και ασημί ήταν η παλέτα που χρωμάτισε για το καλοκαίρι του 2024 η Irene Angelopoulos. Η συλλογή “the journey” εκτός από βραδινές τουαλέτες είχε και ονειρικά νυφικά με γαλλικές δαντέλες σε γοργονέ γραμμές αλλά και πιο κλασικές επιλογές νυφικών με υπέροχα κεντήματα που έκλεψαν τις εντυπώσεις! Η Irene Angelopoulos επιλέγει τις περισσότερες φορές να περνάει μηνύματα μέσα από τις συλλογές της και είναι πολύ σημαντική η έννοια της προσφοράς για αυτό και είχε ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία το γεγονός ότι η επίδειξη αυτή είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα και στήριξε το σωματείο ΔΥΑΜΕΑ, Δεν Υπάρχουν Άνθρωποι Με Ειδικές Ανάγκες Μόνο Άνθρωποι. Το opening του fashion show ξεκίνησε με ένα μουσικό-χορευτικό act από την Ματίνα Ζάρα ενώ η επίδειξη μόδας έκλεισε εντυπωσιακά με την Irene Angelopoulos και τα μοντέλα της να χορεύουν με την τραγουδίστρια Ματίνα Ζάρα και να τραγουδούν στο περιστύλιο του Ζαππείου ξεσηκώνοντας το κοινό υπό τους ρυθμούς τους.

Η εκδήλωση καλύφθηκε από τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας μας αλλά και από μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα από την Αμερική το δημοφιλές site μόδας FashionWeekOnline.com, από την Μέση Ανατολή το L’Officiel Arabia, από την Σερβία τα περιοδικά Harper’s Bazaar και Grazia Serbia και από την Αγγλία το Voir Fashion Magazine.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την Ιταλική Πρεσβεία πραγματοποιείτε η έκθεση “Fashion Panorama– The Italian New Wave” υπό την επιμέλεια της Vogue Italia. Στην συγκεκριμένη έκθεση οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις δημιουργίες 10 νέων Ιταλών σχεδιαστών μόδας και fashion brands: ACT N°1, Gisèle, Cormio, Lessico familiare, Magliano, Marco Rambaldi, Medea, Panconesi, Niccolò Pasqualetti, SSHEENA, οι οποίοι επιλέχθηκαν για την μοναδικότητα της ματιάς και της δημιουργικής τους προσέγγισης.

Στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής συνεισφοράς, αυτή τη σεζόν, η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας στηρίζει το σημαντικό έργο της Ελληνικής Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες ΕΣΟΑ (Hellenic Olympians Association) είναι ο επίσημος συλλογικός φορέας των Ελλήνων αθλητών που έχουν συμμετάσχει σε Θερινούς και Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αναγνωρισμένος τόσο από την Διεθνή και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, όσο και από την World Olympians Association που αριθμεί 108 μέλη σε όλο τον κόσμο. Αποστολή της ΕΣΟΑ είναι η προαγωγή του Αθλητισμού, της Υγείας, της Περιβαλλοντολογικής Ευαισθητοποίησης, της Παιδείας, της Ισότητας των Φύλων, η καταγραφή της Ολυμπιακής Ιστορίας καθώς και η ανάπτυξη προγραμμάτων Κοινωνικής Ευθύνης προς αρωγή των ευπαθών πληθυσμών της κοινωνίας μας.

Την τηλεοπτική μετάδοση του Fashion week έχει αναλάβει η ΕΡΤ ενώ σκηνές από τα fashion shows, συνεντεύξεις και όλο το παρασκήνιο της διοργάνωσης θα προβληθεί και μέσα από τις εκπομπές της ΕΡΤ.

Εκτός της τηλεόρασης, η 34η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας έχει δυναμική παρουσία και online. Σε συνεργασία με την εταιρεία Phaistos Networks, Digital Partner του Athens Fashion Week, το κοινό εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά τα μοναδικά fashion shows, μέσω της υπηρεσίας Live Streaming της glomex, στο περιβάλλον δημοφιλών websites αλλά και μέσω του site του Athens Fashion Week www.athensfashionweek.gr . Παράλληλα, πλούσιο Video περιεχόμενο από συνεντεύξεις, δηλώσεις και highlight στιγμές της διοργάνωσης, θα είναι διαθέσιμα μέσω Phaistos Networks & glomex σε περισσότερα από 350+ websites. Παρουσιάστρια του live streaming είναι η ταλαντούχα δημοσιογράφος Τόνια Κούμπα ενώ η διάσημη influencer Σίβυλλα Βασιάδη έδινε τον παλμό από τα backstage.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το εντυπωσιακό showroom της Caroline Svedbom και να δουν από κοντά την πιο κομψή και λαμπερή συλλογή γυναικείων κοσμημάτων.

Χορηγοί της 34ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας είναι:

Official Hair Sponsor της διοργάνωσης είναι η L’Oréal Professionnel Paris. Για περισσότερα από 110 χρόνια η L’Oréal Professionnel, η ηγέτιδα επαγγελματική μάρκα περιποίησης μαλλιών, είναι αφοσιωμένη στο να αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Με σύμμαχο την τεχνολογία, απελευθερώνουν την αυτό-έκφραση και τη δημιουργικότητα, αναβαθμίζει την εμπειρία περιποίησης και δημιουργεί πρώτη όλες τις νέες τάσεις, προσφέροντας έτσι σε κάθε γυναίκα τα μαλλιά που ονειρεύεται.

Χορηγός την Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας είναι η Beluga Vodka. Πρόκειται για ένα ultra premium brand που παράγεται στο Μαυροβούνιο και εισάγεται και διανέμεται στην Ελλάδα από τη Β.Σ Καρούλιας. Κάθε φιάλη Beluga, αντιπροσωπεύει μια εκλεκτή συνάντηση με την τέχνη της απόσταξης, προσφέροντας μια εξαιρετικά απαλή και ευχάριστη γευστική εμπειρία ενώ παράλληλα όλοι της οι κωδικοί αντικατοπτρίζουν την αφοσίωση στην τέχνη, στην υψηλή ποιότητα και στην αριστοκρατική της φινέτσα.

Official Sponsor της διοργάνωσης είναι η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Στη SIXT κάθε προορισμός και κάθε απόδραση μετατρέπεται σε μία μοναδική Premium εμπειρία που συνοδεύεται από υψηλή εξυπηρέτηση και ποιότητα οχημάτων και υπηρεσιών. Ανακαλύψτε την υψηλή αισθητική και την ομορφιά μέσω των υπηρεσιών της SIXT μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και αφεθείτε σε μια αξέχαστη εμπειρία διαδρομών!

H ABEK ΒΕΚΡΑΚΟΣ και η QUALITA UNICA, συμμετέχει ως χορηγός στο Athens Fashion Week. Μέσω του καινοτόμου project της Qualita Unica, η ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ αναλαμβάνει και δημιουργεί εξειδικευμένα χαρμάνια (Custom Blends) για επιχειρηματίες με υψηλά standards που θέλουν να διαφοροποιηθούν και επιθυμούν να προσφέρουν στους πελάτες τους κάτι προσαρμοσμένο στη δική τους ταυτότητα και χαρακτήρα.

New Designers Awards by HUAWEI FreeClip. Η Huawei λανσάρει στην ελληνική αγορά την νέα γενιά ακουστικών, τα HUAWEI FreeClip, συνδυάζοντας τον καινοτόμο C-bridge σχεδιασμό, την open-ear τεχνολογία ήχου με Smart Wear Detection, την μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας, αλλά και τον πρωτοποριακό fashion σχεδιασμό. Τα HUAWEI FreeClip είναι ιδανικά για τους στυλάτους φαν της τεχνολογίας που ακολουθούν τις τάσεις της μόδας, αλλά και για όσους αγαπούν τα μοναδικά tech gadgets με ενδιαφέρον fashion design που επιδιώκουν έναν ποιοτικό τρόπο ζωής.

Η Δανέζικη εταιρεία ομορφιάς Alûstre είναι χορηγός της εκδήλωσης. Η Alûstre προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία περιποίησης και ομορφιάς, εμπνευσμένη από την πολυτέλεια και την ξεχωριστή αισθητική. Η σειρά προϊόντων Alûstre περιλαμβάνει προϊόντα περιποίησης άκρων, αρώματα, αρωματικά κεριά και προϊόντα μακιγιάζ, εφαρμόζοντας την πρωτοποριακή τεχνολογία Alûstre DiamondInfused™ για εξαιρετική απόδοση και λάμψη.

Επίσημος Χορηγός φιλοξενίας της διοργάνωσης είναι το ξενοδοχείο Academias Hotel, AutographCollection, το πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας ένα πρότυπο σύγχρονης αρχιτεκτονικής και interior design.

Στο Athens Fashion Week οι παρευρισκόμενοι έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την KYKLOS COSMETICS όπου την πρωτοποριακή χρήση ενεργού οξυγόνου και τη μοναδική της φιλοσοφία σχετικά με τη mindful beauty, η KYKLOS COSMETICS κατακτά διεθνή βραβεία και καρδιές, προσφέροντας έναν νέο ορισμό στην πολυτέλεια και την φροντίδα του προσώπου και του σώματος.

Fashion Design Project by Georg Jensen, Με ιστορία που ξεπερνά τα 100 χρόνια, το παγκοσμίου φήμης σκανδιναβικό brand Georg Jensen, είναι συνώνυμο με την εκπληκτική παραδοσιακή δεξιοτεχνία, την άριστη ποιότητα κατασκευής και τη διαχρονική αισθητική.

Χορηγός σίτισης της 34ης Εβδομάδας μόδας της Αθήνας η εταιρεία my nutri που δημιουργήθηκε για να βάλει την υγιεινή διατροφή και την κίνηση στην καθημερινότητα του Έλληνα, με στόχο μία καλύτερη ζωή.

Επίσημος συνεργάτης είναι η σχολή Freddy MakeUp Stage.

Επίσημοι υποστηρικτές είναι:

Η εταιρεία Dress Code, η Minoan Waters, το πρακτορείο μοντέλων Happy People, η Eventora και η Εταιρεία Επικοινωνίας So Fine! Communications Management.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ : Εθνική Τράπεζα, VK lights, StyleBox, Angelina Mannequins-ShopFitting.

Υπό την αιγίδα και την ευγενική υποστήριξη των: Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), Enterprise Greece,

Υπό την αιγίδα των: Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υπουργείου Τουρισμού, Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Περιφέρεια Αττικής, Δήμου Αθηναίων, Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Αθηνών (ΒΕΑ), Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ), Marketing Greece, Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών Πλεκτού Ενδύματος (ΠΣΒΒΠΕ). Λείπει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

Τέλος, την 34η Εβδομάδα Μόδας στηρίζει το Ολυμπιακό Μουσείο Αθηνών και η Ιταλική Πρεσβεία.

Χορηγοί επικοινωνίας:

COSMOTE TV, LOVE RADIO, BEAUTE MAGAZINE, HELLO, DOWNTOWN, DELUXE MAGAZINE, FASHION DAILY, T-LIFE, HUFFINGTON POST, CLICK AT LIFE, MISSBLOOM.GR, WOMANTOC.GR.

