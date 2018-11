Με αφορμή το λανσάρισμα της νέας adidas Statement Collection, που προσφέρει ακαταμάχητο στυλ και κορυφαία υποστήριξη σε κάθε προπόνηση, περισσότερες από 100 adidas Women απόλαυσαν μια iconic training εμπειρία και απελευθέρωσαν την κρυμμένη δημιουργικότητά τους σε ένα event που αποτέλεσε πραγματικό statement στην καρδιά της Αθήνας, την Πέμπτη 01.11 στο «The Loft».

Το πιο δυναμικό γυναικείο community επιλέγοντας ανάμεσα από 3 διαφορετικά είδη training και απολαμβάνοντας 3 διαφορετικά creative workshops, απέδειξε για ακόμα μια φορά πόσο τολμηρό είναι με THREE WAYS TO CREATE. Από τα πιο powerful workouts με δυνατή μουσική και ρυθμό, μέχρι τις πιο ζεν στιγμές απόλαυσης αλλά και τις πιο δημιουργικές live εμπειρίες, οι adidas Women έβαλαν τη δική τους σφραγίδα στο λανσάρισμα της νέας συλλογής του brand.

Το πρόγραμμα των workouts ήταν ειδικά σχεδιασμένο να δώσει μια νέα, δημιουργική πνοή στις προπονήσεις των adidas Women. Στο SPIN AROUND οι συμμετέχουσες απόλαυσαν το πιο “ανεβαστικό” spinning class από τον master του spinning, Coach Zarou, με την upbeat μουσική υπογραφή της Xenia Ghali, στο SWEAT TO THE BEAT τα «έδωσαν όλα» σ’ ένα δυναμικό HIIT workout με τον Νικόλα Ντάνο υπό τους ήχους live τυμπάνων και κρουστών των Quilombo, ενώ στο GENTLE YOGA FLOW χαλάρωσαν υπό την καθοδήγηση της yoga teacher, Aleksandra Yoga με τη συνοδεία live μουσικής με hang drum.

Παράλληλα με τα trainings, οι adidas Women είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στο Silkscreen Print Workshop, όπου δημιούργησαν live την αναμνηστική τσάντα του event την οποία και απέκτησαν, επιλέγοντας το αγαπημένο τους χρώμα από την χρωματική statement παλέτα. Στο Personalized Embroidery Workshop, είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την personalized συλλεκτική Stella McCartney πετσέτα με κεντημένο το αρχικό του ονόματός τους. Τέλος, στο Refueling Workshop, οι adidas Women απόλαυσαν Ιαπωνικό, 100% οργανικό matcha, στις πιο συναρπαστικές γεύσεις του Matcha Maiden.

Δυναμικές και τολμηρές, η Ευαγγελία Αραβανή, η Νάντια Μπουλέ, η Λίλη Αλεξούλη, η Αναστασία Μαρινάκου, η Ελισάβετ Πεσιρίδου, η Αθηνά Κοίνη, η Ελεάννα Λίμα, , η Πόλυ Χατζόγλου, η Βίβιαν Δράκου, η Αλεξάνδρα Ρίζου, η Σοφία Καρυώτη και η Χαρά Γιδαράκου ένωσαν τις δυνάμεις τους με το παγκόσμιο community των adidas Women κι έκαναν την πιο bold εμφάνιση στα trainings του event.

Η νέα Statement Collection έκλεψε τις εντυπώσεις, παρουσιάζοντας τα πιο εμβληματικά looks που καλύπτουν κάθε ανάγκη και υποστηρίζουν τη γυναικεία προπόνηση. Bras, tights, jackets, παπούτσια και αξεσουάρ ολοκληρώνουν τη νέα capsule συλλογή της adidas, που κάνει κάθε γυναίκα να ξεχωρίζει. Τα floral και γεωμετρικά prints της νέα συλλογής εμπνέονται από την αγαπημένη σχεδιάστρια του brand, Stella McCartney, η οποία συνδυάζει το κορυφαίο design με δροσερά υφάσματα, αναβαθμίζοντας το στυλ αλλά και την απόδοσή σου. Από τη συλλογή δε λείπουν τα κλασικά sport bras της adidas, «Αll Me», «Don’t Rest» και «Stronger For It», που είναι σχεδιασμένα να ακολουθούν τη γραμμή και τις ανάγκες κάθε σωματότυπου αλλά και κάθε αθλητικής δραστηριότητας ανεξάρτητα από την έντασή της.