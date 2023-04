Το ελληνικό fashion design έχει έναν ξεχωριστό χαρακτήρα και μια ιστορία που συνδυάζει την κλασική ομορφιά με τη σύγχρονη τάση. Οι Έλληνες σχεδιαστές δεν ακολουθούν μόνο τις τάσεις της μόδας, αλλά δημιουργούν τα δικά τους trends. Με χρώματα που προκαλούν αναπάντεχα μοτίβα και παιχνιδιάρικα στοιχεία, μας προσφέρουν ρούχα που δίνουν νέα ζωή στο νόημα του “να ντύνεσαι με στυλ”.

Έτσι, λοιπόν, κι εμείς, επισκεφθήκαμε το αγαπημένο μας e-shop Ελλήνων σχεδιαστών Igo Project και ανακαλύψαμε τα πιο unique fashion pieces για να κάνεις την αρχή και να εξερευνήσεις τα διαμαντάκια της ελληνικής μόδας!

Ξεκινάμε με ένα πολύ αγαπημένο ελληνικό brand που ονομάζεται Ayios και έχει τα πιο cool jackets που έχουμε δει στην αγορά. Το Ayios Lila Jacket είναι το ιδανικό κομμάτι για εσένα εάν θέλεις να έχεις μαζί σου καθημερινά ένα πανωφόρι, το οποίο θα ολοκληρώνει τα πιο ιδιαίτερα street style outfits!

Outburst Jeans Light Blue Color by The KNL’s

Συνεχίζουμε με ένα άνετο και παράλληλα ιδιαίτερο jean από The KNL’s, το οποίο είναι το must have κομμάτι της ντουλάπας σου. Είναι ιδανικό για τις ανοιξιάτικες βόλτες σου και προσδίδει ένα cool-and-loose look που θα απογειώσει τα outfits σου.

Chic, ρομαντικό και έντονο σετ που θα αναδείξει την αέρινη και θυληκή πλευρά σου από το brand Melitta. Πρόκειται σίγουρα για την πιο girly και ρομαντική επιλογή για τις ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές περιστάσεις στις οποίες θα το φορέσεις.

Συνεχίζουμε με ακόμα ένα σετ από το brand Nadia Rapti. Πρόκειται για ένα φοβερό denim σετ, όπου τα κομμάτια του μπορούν να φορεθούν και ξεχωριστά και να δημιουργήσουν τα πιο όμορφα outfits εμπνευσμένα από τα 90’s!

Pink Tubes T-Dress by Klelia Andrali

Ολοκληρώνουμε με ένα πολύ αγαπημένο μας κομμάτι, το Pink Tubes T-Dress από το brand Klelia Andrali. Πρόκειται για ένα τουνίκ φόρεμα σε κόκκινες και ροζ αποχρώσεις, το οποίο μπορεί να φορεθεί και ως μπλούζα με το αντίστοιχο παντελόνι.

Όλα αυτά τα υπέροχα fashion pieces Ελλήνων σχεδιαστών μπορείς να τα βρεις στο αγαπημένο μας e-shop, το Igo Project, και να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει!