Ο θεσμός της μόδας Athens Fashion Week έρχεται ανανεωμένος και γεμάτος εκπλήξεις 20 Απριλίου-24 Απριλίου 2024 στο Ζάππειο Μέγαρο.

Καταξιωμένοι Έλληνες σχεδιαστές μόδας, αγαπημένα fashion brands, διάσημοι διεθνείς σχεδιαστές αλλά και νέα ταλέντα θα παρουσιάσουν τις συλλογές τους για τη νέα σεζόν.

Με κεντρικό χώρο διεξαγωγής για τις επιδείξεις μόδας το Ζάππειο Μέγαρο και με μια σειρά από shows σε πολύ ξεχωριστές τοποθεσίες, το Athens Fashion Week αναβαθμίζει την Αθήνα σε μια μικρογραφία των διεθνών μητροπόλεων μόδας και μας προετοιμάζει για ένα πενθήμερο γεμάτο στιλ, λάμψη και πολλά happenings.

Αυτή τη σεζόν, η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας φιλοξενεί ως επίτιμη προσκεκλημένη την διάσημη Ιταλίδα σχεδιάστρια μόδας Elissabetta Franchi που εκπροσωπείται από το Gruppo Pagoni. Στην Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας η Elisabetta Franchi θα παρουσιάσει για πρώτη φορά την νέα της collection στo ελληνικό κοινό ενώ θα έρθει η ίδια στην Αθήνα.

Δύο πολύ ενδιαφέρουσες και μοναδικές εκθέσεις θα εκτίθενται κατά την διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας όπου οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να τις απολαύσουν καθημερινά με ελεύθερη είσοδο.

Με αφορμή την επέτειο 20 χρόνων από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 2004 και την πραγματοποίησή τους στην παγκόσμια πρωτεύουσα μόδας, το Παρίσι, αυτή τη σεζόν η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας θα τιμήσει την αλληλένδετη σχέση μεταξύ μόδας και αθλητισμού. Η Μόδα και ο Αθλητισμός επηρεάζονται από τις τάσεις και τις εξελίξεις της κοινωνίας, αντανακλούν την κουλτούρα της κάθε χώρας αλλά και τις αξίες της εποχής. Πέρα όμως από τις στολές των Εθνικών Ομάδων, η μόδα κυριαρχεί και στις εμβληματικές Τελετές Έναρξης και Λήξης με εκθαμβωτικά κοστούμια, παραδοσιακές στολές, εντυπωσιακές ειδικές κατασκευές, και μοναδικές μασκότ που δημιουργούν πολύτιμες μοναδικές στιγμές και αναμνήσεις σε όλη την υφήλιο. Με έμπνευση αυτήν τη μοναδική σχέση και δεδομένης της ιστορίας που συνδέει την Ελλάδα με τους Ολυμπιακούς, θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της 34ης Εβδομάδας Μόδας μια διαδραστική έκθεση και αναδρομή με θέμα «Η Μόδα και Ολυμπιακοί Αγώνες, Αθήνα 2004 -Παρίσι 2024». Η έκθεση θα αποτυπώνει τις σημαντικότερες στιγμές της μόδας τα τελευταία 20 χρόνια με αναφορές από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, το Πεκίνο, το Λονδίνο, το Ριο ντε Τζανέιρο, το Τόκιο αλλά και τους επικείμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και με έμφαση στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Στο χώρο θα φιλοξενηθούν και οι δημιουργίες Ελλήνων σχεδιαστών που με έμπνευση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα σχεδιάσουν μια δημιουργία αφιερωμένη σε αυτή την ενέργεια.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την Ιταλική Πρεσβεία θα πραγματοποιηθεί η έκθεση “Fashion Panorama– The Italian New Wave” υπό την επιμέλεια της Vogue Italia. Στην συγκεκριμένη έκθεση οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις δημιουργίες 10 νέων Ιταλών σχεδιαστών μόδας και fashion brands: ACT N°1, Gisèle, Cormio, Lessico familiare, Magliano, Marco Rambaldi, Medea, Panconesi, Niccolò Pasqualetti, SSHEENA, οι οποίοι επιλέχθηκαν για την μοναδικότητα της ματιάς και της δημιουργικής τους προσέγγισης.

Πιο συγκεκριμένα, η 34η Εβδομάδα Μόδας ξεκινά το Σάββατο 20/4 με τα εγκαίνια της έκθεσης «Μόδα και Ολυμπιακοί Αγώνες, Αθήνα 2004 -Παρίσι 2024» και με μια επίσημη εκδήλωση στην οποία θα παρευρεθούν, μεταξύ άλλων η Ολυμπιακή Επιτροπή, Φορείς, Εκπρόσωποι της Ελληνικής Πολιτείας, Ολυμπιονίκες, Αθλητές Ελληνικής Αποστολής για το Παρίσι, Έλληνες Σχεδιαστές κ.α. Στην συνέχεια, η διάσημη Ιταλίδα σχεδιάστρια μόδας Elisabetta Franchi θα παρουσιάσει την συλλογή της S/S ’24 στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου. Μετά το τέλος του fashion show θα ακολουθήσει cocktail με εκλεκτούς καλεσμένους. Η μέρα θα κλείσει με την εντυπωσιακή επίδειξη μόδας του οίκου μόδας Kathy Heyndels με την συλλογή “Blooming” και του Μάριου Τόγκου με την συλλογή “Vendetta”.

Η δεύτερη μέρα της 34ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, την Κυριακή 21/4 θα ξεκινήσει με τις δημιουργίες του fashion brand CFCouture της Χριστίνας Φαρμάκη, μιας γυναίκας με πάθος για τις τέχνες και την πεποίθηση ότι η μόδα δεν είναι μόνο το ντύσιμο αλλά είναι μια μορφή αυτοέκφρασης. Στη συνέχεια, ο οίκος Dassios θα παρουσιάσει την συλλογή «Περί Θέρους» SS ’24 , μια διαδρομή στην ελληνική παράδοση και πως αυτή έρχεται σε διάλογο με το σήμερα. Θα ακολουθήσει το fashion brand Celebrity Skin του Δημήτρη Στρέπκου με την συλλογή “Daydreaming A poem for Katia”, αφιερωμένο στην μνήμη της κολλητής φίλης του Κάτιας Νικολαΐδου. Στην συνέχεια, το fashion brand Christine&Joe, η Τζο Τόγκου και η ηθοποιός Χριστίνα Παππά θα παρουσιάσει την συλλογή “Waves”. Την δεύτερη μέρα θα κλείσει ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Malan Breton ο οποίος ήρθε από την Αμερική αποκλειστικά για το Athens Fashion Week για να παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την νέα του συλλογή F/W 2025 εμπνευσμένη από την Glam Rock εποχή της δεκαετίας του ’70. O Malan Breton ντύνει celebrities από κάθε γωνιά του πλανήτη από την Ariana Grande και τη Lorde μέχρι την Priyanka Chopra και την Maye Musk. Με moto «Όπου και να πας…λάμψε» έρχεται αποφασισμένος να μαγέψει το ελληνικό κοινό με τις μοναδικές του δημιουργίες.

Η τρίτη μέρα της 34ης Athens Fashion Week, την Δευτέρα 22/4 θα ξεκινήσει

με το fashion brand από την Καλιφόρνια Bella Paradise που θα παρουσιάσει πολυτελή συλλογή με μαγιό πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στην συνέχεια, η σχεδιάστρια μόδας Daphne Valente θα παρουσιάσει την συλλογή “Lost my marbles” δηλώνοντας την ηχηρή της υποστήριξη στην επιστροφή των Ελγίνειων Γλυπτών στην Ελλάδα. Θα ακολουθήσει η Ioanna Kourbela με την “The time is now”, SS’25 συλλογή. H επίδειξη μόδας θα παρουσιαστεί στο πολυμορφικό εκθεσιακό χώρο Metaphor. Την μέρα θα κλείσει ο Paris Valtadoros με την συλλογή “Mystique” όπου το fashion show θα πραγματοποιηθεί στην ατμοσφαιρική και πανέμορφη λίμνη Βουλιαγμένης.

Η τέταρτη μέρα του 34ης Athens Fashion Week, την Τρίτη 23/4 θα ξεκινήσει με την επίδειξη μόδας του brand Parthenis με την συλλογή “Εarthbound” που θα πραγματοποιηθεί σε ένα ιδιαίτερο location γύρω από το σιντριβάνι της Πλατείας Ομονοίας. Επιστροφή στο Ζάππειο Μέγαρο και στα “New Designers Awards by HUAWEI FREE CLIP”. Έξι νέοι σχεδιαστές μόδας οι P.Anchor, Christina Manelidi, L’amour et L’ame atelier, Blue, Sifis Stathakis, Ioannis Koulouris και οι σπουδαστές του ΙΕΚ ALFA υπό την καθοδήγηση και το creative direction του Λάκη Γαβαλά όπου θα παρουσιάσουν ένα πρωτοποριακό fashion show.Οι διαγωνιζόμενοι θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους διεκδικώντας τέσσερα πολύ σημαντικά έπαθλα: Best Catwalk, Best Trendsetter, Best New Designer και το Gadget of the Year, ένα catwalk εμπνευσμένο από τον χορηγό των New Designers Awards, την εταιρεία Huawei και τα νέα ακουστικά HUAWEI FreeClip θα αποδώσει με τον καλύτερο τρόπο την αρμονική σχέση της μόδας με την τεχνολογία. Η τελετή απονομής των “New Designers Awards by HUAWEI FreeClip” θα πραγματοποιηθεί με παρουσιάστρια την χρυσή Ολυμπιονίκη Φανή Χαλκιά.

Η μέρα θα κλείσει στο Ζάππειο Μέγαρο με την Irene Angelopoulos και την SS’ 24 haute couture συλλογή.

Η 34η Εβδομάδα Μόδας θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 24/4 με τις δημιουργίες του Vassilis Zoulias και τη νέα του Pret-a-porter συλλογή ’Film Noir’ Φθινόπωρο-Χειμώνας 2024- 2025 ενώ τα ευφάνταστα κοσμήματα του Pericles Kondylatos θα στολίσουν με μοναδικό τρόπο για μια ακόμα φορά τις δημιουργίες του. Το fashion show θα πραγματοποιηθεί στον κινηματογράφο «Ίρις», Ακαδημίας 55.

Στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής συνεισφοράς, αυτή τη σεζόν, η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας θα στηρίξει το σημαντικό έργο της Ελληνικής Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες ΕΣΟΑ (Hellenic Olympians Association) είναι ο επίσημος συλλογικός φορέας των Ελλήνων αθλητών που έχουν συμμετάσχει σε Θερινούς και Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αναγνωρισμένος τόσο από την Διεθνή και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, όσο και από την World Olympians Association που αριθμεί 108 μέλη σε όλο τον κόσμο. Αποστολή της ΕΣΟΑ είναι η προαγωγή του Αθλητισμού, της Υγείας, της Περιβαλλοντολογικής Ευαισθητοποίησης, της Παιδείας, της Ισότητας των Φύλων, η καταγραφή της Ολυμπιακής Ιστορίας καθώς και η ανάπτυξη προγραμμάτων Κοινωνικής Ευθύνης προς αρωγή των ευπαθών πληθυσμών της κοινωνίας μας.

Το Fashion Design Project by Georg Jensen, είναι ο διαγωνισμός σχεδίου του Athens Fashion Week, που τη φετινή σεζόν έχει την εξαιρετική τιμή να έχει χορηγό και υποστηρικτή του, το εμβληματικό Δανικό brand Georg Jensen! Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ταλαντούχους ανθρώπους που επιθυμούν να κάνουν το ντεμπούτο τους ως ανερχόμενοι σχεδιαστές μόδας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές μόδας και τεχνών, καθώς και κάθε άνθρωπος με ταλέντο στο σχέδιο που προέρχεται από το κοινό, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκού προσανατολισμού. Ο νικητής έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την πρώτη του μίνι συλλογή, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, μεταξύ των νέων σχεδιαστών και αποφοίτων σχολών μόδας στο θεσμό New Designers Awards της ερχόμενης σεζόν και να κερδίσει 1000 ευρώ από την εταιρεία Georg Jensen για την αγορά των υλικών για την δημιουργία της collection του.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το εντυπωσιακό showroom της Caroline Svedbom και να δουν από κοντά την πιο κομψή και λαμπερή συλλογή γυναικείων κοσμημάτων ιδανικά για κάθε γούστο και περίσταση.

Η εκδήλωση θα καλυφθεί από τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας μας αλλά και από μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα από την Αμερική το δημοφιλές site μόδας FashionWeekOnline.com, από την Μέση Ανατολή το L’Officiel Arabia, από την Σερβία τα περιοδικά Harper’s Bazaar και Grazia Serbia και από την Αγγλία το Voir Fashion Magazine.

Με μεγάλη χαρά θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε την συνεργασία μας με την ΕΡΤ για την τηλεοπτική μετάδοση του Fashion week. Εντυπωσιακά fashion shows, συνεντεύξεις με αγαπημένους σχεδιαστές μόδας και όλο το παρασκήνιο της διοργάνωσης θα προβληθεί και μέσα από τις εκπομπές της ΕΡΤ.

Εκτός της τηλεόρασης, η 34η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας θα έχει δυναμική παρουσία και online. Σε συνεργασία με την εταιρεία Phaistos Networks, Digital Partner του Athens Fashion Week, το κοινό εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά τα μοναδικά fashion shows, μέσω της υπηρεσίας Live Streaming της glomex, στο περιβάλλον δημοφιλών websites. Παράλληλα, πλούσιο Video περιεχόμενο από συνεντεύξεις, δηλώσεις και highlight στιγμές της διοργάνωσης, θα είναι διαθέσιμα μέσω Phaistos Networks & glomex σε περισσότερα από 350+ websites.

Χορηγοί της 34ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας είναι:

Official Hair Sponsor της διοργάνωσης είναι η L’Oréal Professionnel Paris. Για περισσότερα από 110 χρόνια η L’Oréal Professionnel, η ηγέτιδα επαγγελματική μάρκα περιποίησης μαλλιών, είναι αφοσιωμένη στο να αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Με σύμμαχο την τεχνολογία, απελευθερώνουν την αυτό-έκφραση και τη δημιουργικότητα, αναβαθμίζει την εμπειρία περιποίησης και δημιουργεί πρώτη όλες τις νέες τάσεις, προσφέροντας έτσι σε κάθε γυναίκα τα μαλλιά που ονειρεύεται.

Χορηγός την Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας είναι η Beluga Vodka. Πρόκειται για ένα ultra premium brand που παράγεται στο Μαυροβούνιο και εισάγεται και διανέμεται στην Ελλάδα από τη Β.Σ Καρούλιας. Κάθε φιάλη Beluga, αντιπροσωπεύει μια εκλεκτή συνάντηση με την τέχνη της απόσταξης, προσφέροντας μια εξαιρετικά απαλή και ευχάριστη γευστική εμπειρία ενώ παράλληλα όλοι της οι κωδικοί αντικατοπτρίζουν την αφοσίωση στην τέχνη, στην υψηλή ποιότητα και στην αριστοκρατική της φινέτσα.

Με τη Beluga Noble ως ναυαρχίδα της και τη Gold Line για αυτούς που θέλουν να ξεχωρίζουν, αποτελεί σύμβολο της απόλυτης αφοσίωσης στην τέλεια δημιουργία που σίγουρα θες να συνοδεύει τις πιο εκλεκτές στιγμές της ζωής σου. Ανακαλύψτε και εσείς την εκλεκτή γεύση της Beluga Vodka και αφεθείτε σε μια εμπειρία που ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Official Sponsor της διοργάνωσης είναι η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Στη SIXT κάθε προορισμός και κάθε απόδραση μετατρέπεται σε μία μοναδική Premium εμπειρία που συνοδεύεται από υψηλή εξυπηρέτηση και ποιότητα οχημάτων και υπηρεσιών. Ανακαλύψτε την υψηλή αισθητική και την ομορφιά μέσω των υπηρεσιών της SIXT μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και αφεθείτε σε μια αξέχαστη εμπειρία διαδρομών!

H ABEK ΒΕΚΡΑΚΟΣ και η QUALITA UNICA, συμμετέχει ως χορηγός στο Athens Fashion Week. Μέσω του καινοτόμου project της Qualita Unica, η ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ αναλαμβάνει και δημιουργεί εξειδικευμένα χαρμάνια (Custom Blends) για επιχειρηματίες με υψηλά standards που θέλουν να διαφοροποιηθούν και επιθυμούν να προσφέρουν στους πελάτες τους κάτι προσαρμοσμένο στη δική τους ταυτότητα και χαρακτήρα.

New Designers Awards by HUAWEI FreeClip. Η Huawei λανσάρει στην ελληνική αγορά την νέα γενιά ακουστικών, τα HUAWEI FreeClip, συνδυάζοντας τον καινοτόμο C-bridge σχεδιασμό, την open-ear τεχνολογία ήχου με Smart Wear Detection, την μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας, αλλά και τον πρωτοποριακό fashion σχεδιασμό. Τα HUAWEI FreeClip είναι ιδανικά για τους στυλάτους φαν της τεχνολογίας που ακολουθούν τις τάσεις της μόδας, αλλά και για όσους αγαπούν τα μοναδικά tech gadgets με ενδιαφέρον fashion design που επιδιώκουν έναν ποιοτικό τρόπο ζωής.

Η Δανέζικη εταιρεία ομορφιάς Alûstre θα είναι χορηγός της εκδήλωσης. Η Alûstre προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία περιποίησης και ομορφιάς, εμπνευσμένη από την πολυτέλεια και την ξεχωριστή αισθητική. Η σειρά προϊόντων Alûstre περιλαμβάνει προϊόντα περιποίησης άκρων, αρώματα, αρωματικά κεριά και προϊόντα μακιγιάζ, εφαρμόζοντας την πρωτοποριακή τεχνολογία Alûstre DiamondInfused™ για εξαιρετική απόδοση και λάμψη.

Επίσημος Χορηγός φιλοξενίας της διοργάνωσης είναι το ξενοδοχείο Academias Hotel, AutographCollection, το πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας ένα πρότυπο σύγχρονης αρχιτεκτονικής και interior design.

Στο Athens Fashion Week οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την KYKLOS COSMETICS όπου την πρωτοποριακή χρήση ενεργού οξυγόνου και τη μοναδική της φιλοσοφία σχετικά με τη mindful beauty, η KYKLOS COSMETICS κατακτά διεθνή βραβεία και καρδιές, προσφέροντας έναν νέο ορισμό στην πολυτέλεια και την φροντίδα του προσώπου και του σώματος.

Fashion Design Project by Georg Jensen, Με ιστορία που ξεπερνά τα 100 χρόνια, το παγκοσμίου φήμης σκανδιναβικό brand Georg Jensen, είναι συνώνυμο με την εκπληκτική παραδοσιακή δεξιοτεχνία, την άριστη ποιότητα κατασκευής και τη διαχρονική αισθητική.

Χορηγός σίτισης της 34ης Εβδομάδας μόδας της Αθήνας η εταιρεία my nutri που δημιουργήθηκε για να βάλει την υγιεινή διατροφή και την κίνηση στην καθημερινότητα του Έλληνα, με στόχο μία καλύτερη ζωή.

Επίσημος συνεργάτης είναι η σχολή Freddy MakeUp Stage.

Επίσημοι υποστηρικτές είναι:

Η εταιρεία Dress Code, η Eventora και η Εταιρεία Επικοινωνίας So Fine! Communications Management.

Πρόγραμμα 34ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/4

17:30 FASHION & OLYMPIC GAMES EXHIBITION

19:00 ELISABETTA FRANCHI

20:00 COCKTAIL

21:30 KATHY HEYNDELS/MARIOS TONGOS

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/4

17:00 CFCOUTURE

18:30 DASSIOS

19:30 CELEBRITY SKIN

20:30 CHRISTINE&JOE

21:30 MALAN BRETON

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/4

17:30 BELLA PARADISE

18:30 DAPHNE VALENTE

19:30 IOANNA KOURBELA*

21:00 PARIS VALTADOROS*

ΤΡΙΤΗ 23/4

17:00 PARTHENIS *

NEW DESIGNERS

19:30 P.ANCHOR- CHRISTINA MANELIDI-L’AMOUR ET L’AME ATELIER

20:30 BLUE- SIFIS STATHAKIS- IOANNIS KOULOURIS

21:00 GAVALAS AND THE NEW GENERATION IEK ALFA/NEW DESIGNERS AWARDS BY HUAWEI FREE CLIP

22:00 IRENE ANGELOPOULOS

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4

18:00 VASSILIS ZOULIAS ( SHOW 1)*

19:00 VASSILIS ZOULIAS ( SHOW 2)

*Different location. A different invitation is requiired.

Υπό την αιγίδα και την ευγενική υποστήριξη των: Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), Enterprise Greece,

Υπό την αιγίδα των: Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υπουργείου Τουρισμού, Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Περιφέρεια Αττικής, Δήμου Αθηναίων, Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Αθηνών (ΒΕΑ), Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ), Marketing Greece, Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών Πλεκτού Ενδύματος (ΠΣΒΒΠΕ). Λείπει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

Τέλος, την 34η Εβδομάδα Μόδας στηρίζει το Ολυμπιακό Μουσείο Αθηνών και η Ιταλική Πρεσβεία.

