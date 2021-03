Μετά από ενδελεχείς δοκιμές προϊόντων, συνεχίζουμε το beauty reports μας και μοιραζόμαστε μαζί σας ποια προϊόντα μας εντυπωσίασαν τον μήνα που πέρασε. Προβλέπουμε ότι θα πρωταγωνιστήσουν στα… καλάθια των καταναλωτών και θα τα βλέπουμε παντού τις επόμενες εβδομάδες. Ρίξτε μία ματιά:

Τα καλύτερα προϊόντα του μήνα είναι τα εξής:

Η Avon μας συστήνει την σειρά Adapt

Σημαντικά νέα! Η Avon, μελετώντας τις επιδράσεις των ορμονών στην επιδερμίδα για περισσότερα από 20 χρόνια, παρουσιάζει την Adapt. Πρόκειται για τη νέα σειρά περιποίησης προσώπου, η οποία πρωτοπορεί, εστιάζοντας στα προβλήματα που δημιουργεί η εμμηνόπαυση στην επιδερμίδα μας.

Η εξειδικευμένη σειρά, αντιμετωπίζει συμπτώματα όπως ξηρή, ευαίσθητη επιδερμίδα, απώλεια ελαστικότητας, διαταραχές στον ύπνο και εξάψεις. Ήρθε για να σώσει την επιδερμίδα μας!

Τα προϊόντα:

Στόχος: εξάψεις = Λύση: Icy Cooling Elixir

To αναζωογονητικό Σπρέι προσώπου ιδανικό για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και ανακούφισης από τις εξάψεις. Το mist δεν επηρεάζει το μακιγιάζ, κάνοντας την επιδερμίδα να δείχνει αλλά και να είναι ισορροπημένη, αναζωογονημένη και γεμάτη ενέργεια.

Χρησιμοποίησέ το όσες φορές νιώθεις ότι το χρειάζεσαι, κατά τη διάρκεια της μέρας.

Hot Tip: Κρατήστε το στο ψυγείο όλη τη νύχτα και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το εν κινήσει για άμεση ανακούφιση.

Στόχος: ευαισθησία και απώλεια ελαστικότητας = Λύση: Dream Cream

H Κρέμα Νύχτας που καταπολεμάει την απώλεια ελαστικότητας αυξάνοντας την παραγωγή κολλαγόνου της επιδερμίδας κατά 83% (στα επιδερμικά κύτταρα) και βοηθά στην καταπολέμηση των διαταραχών ύπνου με τα χαλαρωτικά αρώματα λεβάντας και γιασεμιού, ενισχύοντας έτσι τη διαδικασία επανόρθωσης.

Χρησιμοποίησέ τη το βράδυ.

Στόχος: απώλεια υγρασίας = Λύση: Hydra Rescue Serum

Ενυδατικός Ορός – Rescue on the Go που ενισχύει την υγρασία κατά 98%, ακόμα και πάνω από το μακιγιάζ. Εφάρμοσε το πρωί και προχώρησε σε επανάληψη κατά τη διάρκεια της ημέρας, εάν χρειαστεί, ακόμα και πάνω από το μακιγιάζ.

Που θα τα βρείτε; H σειρά Adapt της Avon είναι διαθέσιμη προς πώληση μέσω των μελών της Avon. Μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα και online στο: avoncosmetics.gr

OUD satin mood – Η τελευταία προσθήκη στην αρωματική «οικογένεια» OUD mood του Maison Francis Kurkdjian

Εάν έψαχνες κάποιο μεθυστικό άρωμα για την συλλογή σας, θεώρησε ότι η αναζήτησή σου έλαβε τέλος. Η συλλογή OUD satin mood, έρχεται να συμπληρώσει την σειρά αρωμάτων OUD mood του Maison Francis Kurkdjian.

Εμπνέεται από τις μαγευτικές εικόνες της Ανατολής και με πρωταγωνιστή της το ξύλο oud, ένα φυσικό υλικό από τα σπανιότερα και πιο ακριβά στην αρωματοποιία. Τώρα, πιο προσιτό από ποτέ, μπορούμε να το αποκτήσουμε και εμείς επιλέγοντας το OUD Satin Mood.

Στην νέα συλλογή θα βρούμε τα OUD satin mood eau de parfum, extrait de parfum, body oil και hair mist, για να διαλέξουμε σε ποια μορφή θέλουμε να απολαμβάνουμε το νέο μας άρωμα.

Η νέα σειρά της Environ μας προστατεύει από την περιβαλλοντική ρύπανση

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο σημαντική η ανάγκη να προστατέψουμε την επιδερμίδα μας από την περιβαλλοντική ρύπανση. Έτσι, ψάξαμε και βρήκαμε την νέα σειρά Focus Care Anti-pollution της Environ, η οποία καταπραϋνει και θωρακίζει το ευαίσθητο δέρμα από το οικιακό & περιβαλλοντικό stress.

Δυο νέες επιστημονικά ανεπτυγμένες συνθέσεις κατά της ρύπανσης για ένα υγιές και όμορφο δέρμα!