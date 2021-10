Η ενυδατική κρέμα αποτελεί ίσως το πολυτιμότερο “όπλο” κάθε γυναίκας, προκειμένου να δείχνει όμορφη και λαμπερή σε κάθε ηλικία. Η χρήση της ξεκινά κανονικά από την εφηβεία και η σύνθεση των προϊόντων αλλάζει με τα χρόνια, καθώς άλλες είναι οι ανάγκες ενός νεαρού δέρματος και άλλες της ώριμης επιδερμίδας. Προκειμένου η ενυδατική κρέμα να αποδώσει τα μέγιστα, είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται σε καθαρή επιδερμίδα και να επιλέγονται προϊόντα που είναι μελετημένα ειδικά για τον τύπο του δέρματός μας.

Πως να διαλέξεις τη σωστή ενυδατική κρέμα

-Βεβαιώσου ότι γνωρίζεις τον τύπο της επιδερμίδας σου και επιλέγεις προϊόντα που είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σου.

-Διάβασε τα συστατικά κάθε κρέμας. Προτίμησε συνθέσεις πιο φυσικές.

-Λάβε υπόψη την ηλικία. Καθώς μεγαλώνουμε οι απαιτήσεις είναι αυξημένες.

-Δώσε βάση στην υφή. Αν μετά τη χρήση νιώθεις λιπαρό το δέρμα σου ή παρατηρείς έντονη γυαλάδα, πρέπει να αλλάξεις προϊόν.

Ξηρό δέρμα και αποτελεσματική ενυδάτωση

Ένα ξηρό δέρμα απαιτεί προϊόντα που ανακουφίζουν από το έντονο τράβηγμα και ενυδατώνουν σε βάθος. Για παράδειγμα, η CeraVe Moisturizing Cream είναι μια ενυδατική κρέμα που προσφέρει αποτελεσματική ενυδάτωση. Παράλληλα συμβάλλει στην ενίσχυση του επιδερμικού φραγμού, καθώς περιέχει υαλουρονικό οξύ και 3 απαραίτητα ceramides. Αυτή η πλούσια μη λιπαρή ενυδατική κρέμα έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με δερματολόγους ειδικά για το ξηρό και πολύ ξηρό δέρμα. Είναι κατάλληλη για χρήση σε πρόσωπο και σώμα. Διαθέτει σύνθεση που απορροφάται γρήγορα, καθώς και την κατοχυρωμένη τεχνολογία διάχυσης MVE που απελευθερώνει σταθερά υαλουρονικό οξύ και τρία απαραίτητα ceramides καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Χάρη στη σύνθεσή της χωρίς άρωμα, αυτή η ενυδατική κρέμα με ceramides είναι κατάλληλη για το ευαίσθητο δέρμα. Βοηθά την επιδερμίδα να διατηρήσει την υγρασία της, βελτιώνοντας την όψη και την υφή της.

Λάμψη με Vitamin C

Η σειρά bioten Vitamin C είναι απαραίτητη για τη φθινοπωρινή ρουτίνα ομορφιάς κάθε γυναίκας και ο απόλυτος σύμμαχός της για αναζωογόνηση και λάμψη της επιδερμίδας. Η σειρά bioten Vitamin C κρύβει όλη τη δύναμη και ενέργεια της βιταμίνης C, γνωστή για τις ευεργετικές της ιδιότητες, ενώ το 100% φυσικό εκχύλισμα πορτοκαλιού και lime, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, φωτίζει και μειώνει τις ατέλειες της επιδερμίδας. Εάν θέλεις κι εσύ να αποκτήσεις μια νεανική και λαμπερή επιδερμίδα, ακολούθησε τα παρακάτω beauty tips: Εφάρμοσε την κρέμα ημέρας Vitamin C, κάθε πρωί πριν το μακιγιάζ και την κρέμα νύχτας Vitamin C κατά τη διάρκεια της βραδινής σου περιποίηση.