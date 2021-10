Βιταμίνη C: Το Νο1 “όπλο” για την κουρασμένη επιδερμίδα

Βιταμίνη C: Το Νο1 “όπλο” για την κουρασμένη επιδερμίδα

Είναι γνωστές οι ευεργετικές δυνατότητες της βιταμίνης C. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που χρησιμοποιείται ευρέως σε πλήθος προϊόντων. Αυτό όμως που οι περισσότεροι δε γνωρίζουν είναι ότι στα προϊόντα περιποίησης του δέρματος, η συμβατική Βιταμίνη C -γνωστή ως L-ασκορβικό οξύ- μπορεί να χάσει την αποτελεσματικότητά της. Είναι ευαίσθητη στο οξυγόνο, τη θερμοκρασία, το pH και το φως.

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, τo Εργαστήριο Σχεδιασμού Φυσικής Φόρμουλας της Caudalie επέλεξε να τη σταθεροποιήσει 4 φορές για να την διατηρήσει: αυτή είναι η Βιταμίνη C+. H Caudalie χρησιμοποιεί μια από τις πιο σταθερές εκδοχές της Βιταμίνης C, η οποία είναι 100% φυσικής προέλευσης: το τετραϊσοπαλμιτικό ασκορβύλιο. Διαμορφωμένη με υαλουρονικό οξύ και 100% αντιοξειδωτικές Πολυφαινόλες, η σειρά Vinergetic C+ περιλαμβάνει το πιο δυναμικό κοκτέιλ συστατικών κατά της κουρασμένης και ταλαιπωρημένης επιδερμίδας. ‘Ετσι, διατηρεί τη δράση της στον χρόνο και προσφέρει εγγυημένη δράση κατά της θαμπής επιδερμίδας.

Unisex σειρά από την Caudalie

Η νέα σειρά Vinergetic C+ είναι κατάλληλη για κάθε ρυθμό ζωής. Μια πραγματική ένεση Βιταμίνης C που ταιριάζει

εξίσου σε γυναίκες και άντρες.

Γνώρισε τα νέα προϊόντα:

-Brightening Eye Cream

Μειώνει τους μαύρους κύκλους, λειαίνει κι ενυδατώνει το περίγραμμα των ματιών. Το βλέμμα φαίνεται ξεκούραστο και γεμάτο ενέργεια.

-Vitamin C Energy Serum

Φωτίζει και «γεμίζει» στη στιγμή την επιδερμίδα για φρέσκια και ξεκούραστη όψη.

-3-in-1 Vitamin C Energy Moisturizer

Φωτίζει και ενυδατώνει την επιδερμίδα ενώ την προστατεύει από τη ρύπανση.

-Overnight Detox Oil

5 πολύτιμα έλαια που βοηθούν στην αναζωογόνηση των κουρασμένων επιδερμίδων για φρέσκια όψη στο πρωινό ξύπνημα.

Διαβάστε επίσης: